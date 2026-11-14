تحقيق أمريكي في تجسس أليس هوانغ لصالح بكين وعلاقتها بجنسن هوانغ

تحقيق شامل في مزاعم تجسس أليس هوانغ لصالح الصين وتأثير علاقتها بجنسن هوانغ على صادرات إنفيديا وقرارات إدارية كبرى في قطاع الرقائق الإلكترونية العالمية.

أعلنت وسائل إعلام أمريكية بارزة، منها صحيفة نيويورك تايمز ورويترز، عن وجود تحقيق مكثف من قبل السلطات الأمريكية بشأن اشتباه تورط أليس هوانغ في أنشطة تجسس لصالح الصين الشعبية. يأتي هذا الإعلان في ظل تزايد الاهتمام العالمي بالعلاقات الشخصية التي تجمع بين التنفيذيين الكبار في صناعة التكنولوجيا وتأثيرها على الأمن القومي والسياسات التجارية الدولية، خاصة في قطاع الرقائق المتقدمة.

تفاصيل الاتهامات واستجابة المسؤولين الأمريكيين

أفادت التقارير بأن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أشرف في ربيع عام 2026 على إعداد مذكرة سرية تحتوي على معلومات استخباراتية تشير إلى أن وزارة أمن الدولة الصينية قد جندت أليس هوانغ لاستهداف جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا. وقد أطلع روبيو الرئيس دونالد ترامب على هذه المعلومات الاستخباراتية أثناء وجوده على متن الطائرة الرئاسية في طريقه إلى الصين في شهر مايو من نفس العام، حيث كانت هذه المرة الثانية على الأقل خلال سبعة أشهر يتلقى فيها ترامب تحذيرات مماثلة.

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ردا على هذه التطورات، صرح الرئيس دونالد ترامب في التاسع من شهر نوفمبر بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) يدرس مزاعم التجسس بدقة، مؤكداً أن جينسن هوانغ أفاده بعدم علمه بمثل هذه المزاعم، مشيراً إلى أنه لا يرى ضرورة لاتخاذ إجراء فوري بناءً على المعلومات الاستخباراتية المتاحة. وفي اليوم التالي، أعلن النائب العام الأمريكي تود بلانش في الثاني عشر من نوفمبر أن وزارة العدل لم تصل بعد إلى نتيجة حاسمة بشأن ما إذا كانت أليس هوانغ جاسوسة بالفعل لصالح بكين.

أضافت شبكة سي إن إن في ذلك اليوم أن مسؤولي الاستخبارات الأمريكية لا يزالون يواصلون العمل على فهم طبيعة العلاقة بينهما، مشيرة إلى وجود خلافات داخلية بشأن قوة الأدلة المتوفرة لإثبات تجنيد أليس هوانغ للتجسس لصالح الصين. وفي ظل هذه الضغوط، أعلنت وزارة الشؤون الداخلية في سنغافورة في الثاني عشر من نوفمبر أنها صادرت جواز سفر أليس هوانغ في عام 2025 خلال تحقيق معها في مخالفات أخرى تتعلق بالشراء غير المشروع خوادم صدرت عبر سنغافورة إلى ماليزيا دون دخولها السوق السنغافورية.

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الخلفية المهنية وعلاقات الشركات التجارية

تشير السجلات المالية والإفصاحات الشركاتية إلى أن أليس هوانغ كانت مساهمة مسيطرة في شركة ميجاسبيد إنترناشونال للحوسبة السحابية، والتي يقع مقرها في سنغافورة، وذلك منذ شهر مارس عام 2023. وقد كانت هذه الشركة التكنولوجيا شريكة تجارية لشركة إنفيديا في منطقة آسيا والمحيط الهادي، مما جعلها حلقة وصل محتملة في سلسلة التوريد العالمية للرقائق المتطورة. وذكرت نيويورك تايمز في أكتوبر 2025 أن الشركة كانت محل تحقيق أمريكي لمعرفة ما إذا كانت تساعد عملاء صينيين في الحصول على رقائق متطورة من إنفيديا تخضع لضوابط التصدير التي تفرضها واشنطن.

على الرغم من انتفاء الصلة العائلية بين جينسن هوانغ وأليس هوانغ، أفادت صحيفة فاينانشيال تايمز في السادس من شهر نوفمبر بإقامة علاقة بينهما، وهو ما أكده جينسن هوانغ في بيان أصدره في الثامن من نوفمبر بإقراره بعلاقة خارج إطار الزواج، دون أن يذكر اسمها صراحة. وقد تحققت وكالة رويترز من صور تجمع بين الاثنين في عدة مناسبات مختلفة على مدى أكثر من عامين، يعود أقدمها إلى شهر ديسمبر 2023، مما يسلط الضوء على تعقيد الروابط الشخصية في المشهد التجاري التقني العالمي.

كشفت التقارير أيضاً أن صلات جينسن هوانغ بأليس هوانغ سهلت مبيعات رقائق إنفيديا إلى الصين بما لا يقل عن 7.5 مليار دولار، وفقاً لما أفاد به موقع ذي إنفورميشن الأسبوع الماضي. هذا الأمر يبرز الدور الكبير الذي لعبته أليس هوانغ، والتي عملت سابقاً في الخدمات المصرفية وإدارة الاستثمارات، وشغلت مناصب رفيعة في شركة شنغهاي هيكسي لإدارة الاستثمارات قبل انتقالها للعمل في مجال التكنولوجيا والرقائق المتقدمة. وتضيف هذه الأرقام بعداً اقتصادياً خطيراً للأزمة، حيث تعكس حجم التدفقات المالية المتأثرة بسمعة الشركة وعلاقاتها الشخصية.

الآثار المستقبلية والتداعيات الجيوسياسية

تضيف وزارة الخارجية السنغافورية أن لديها مساعدة "محدودة" من الولايات المتحدة في تحقيق بدأ في عام 2025 بشأن بيانات كاذبة في شراء الخوادم ومخالفات أخرى ذات صلة، مشيرة إلى أن أليس هوانغ غادرت البلاد في فبراير من العام الماضي ومنعت من العودة إليها عقب انتهاء التحقيق السنغافوري. هذا القرار يعكس التعاون الدولي المتزايد في مراقبة حركة التنفيذيين التقنيين والشفافية في المعاملات التجارية عبر الحدود.

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في النهاية، تبقى هذه القضية نموذجاً معقداً يربط بين السياسة والاقتصاد والأمن القومي، حيث تتقاطع المصالح التجارية لشركة إنفيديا مع التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين. يستمر التحقيق في الجوانب القانونية والأمنية، مع احتمالية تأثير النتائج على سياسات التصدير الأمريكية وتوجهات الشركات التكنولوجية العملاقة في التعامل مع الأسواق الصينية في المستقبل القريب.