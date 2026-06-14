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تحقيقات ألمانية في وفاة شاب مصري بهامبورغ تشير إلى احتمال عنف ونقل الجثة

جريمة News

تحقيقات ألمانية في وفاة شاب مصري بهامبورغ تشير إلى احتمال عنف ونقل الجثة
وفاة شاب مصريهامبورغتحقيقات ألمانية
📆14/06/2026 5:10 PM
📰alkhaleej
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تحقيق استقصائي حول وفاة شاب مصري في ألمانيا، مع مؤشرات أولية на تعرضه للعنف وإمكانية نقل جثمانه من مكان آخر.

تواصل السلطات الألمانية تحقيقاتها المكثفة في ملابسات وفاة الشاب المصري أحمد دهب البالغ من العمر 27 عاماً، الذي عُثر على جثمانه يوم الخميس 11 يونيو في منطقة غابات قرب هامبورغ .

تشير التحقيقات الأولية إلى أن الوفاة لم تكن طبيعية، وأن الضحية ربما تعرضت لعنف قبل وفاتها، مع احتمال أن المنطقة التي وُجد فيها الجثمان ليست مسرح الجريمة الأصلي بل مكان نقل الجثة إليه لاحقاً. وقد أظهر الفحص الشرعي الأولي علامات discordant مع الوفاة الطبيعية، مما دفع الشرطة للتعامل مع الواقعة كقضية جنائية محتملة. وبناءً على ذلك، عادت قوات الشرطة وخبراء الأدلة الجنائية إلى الموقع يوم الجمعة لإجراء تمشيط شامل للبحث عن أي أدلة أخرى.

وتبحث السلطات في جميع الاحتمالات، في انتظار نتائج التقارير الفنية والجنائية الكاملة. أكدت القنصلية المصرية في هامبورغ أنها تتابع القضية عن كثب، ويقوم القنصل العام بالتنسيق مع الجهات الألمانية المختصة للتحقق من هوية المتوفى وفهم الظروف الدقيقة للوفاة، كما يتم التواصل مع الجهات المعنية في القاهرة. وأثارت الحادثة حالة من القلق والحزن داخل الجالية المصرية في ألمانيا، خاصة مع تضارب المعلومات الأولية حول أسباب الوفاة.

وبحسب ما ورد، فإن امرأتين عثرتا على الشاب فاقداً للوعي داخل ممر بمنطقة غابات قرب ملعب غولف، وتم استدعاء فرق الإسعاف التي حاولت إنعاشه دون جدوى، مما أدى إلى إعلان وفاته في مكان الحادث. من nonroutine Aspects، تبرز فرضية نقل الجثمان من موقع آخر. تشير معطيات التحقيق إلى أن المنطقة التي وُجد فيها الجثمان تُعتبر ممراً نشطاً للسيارات والمتنزهين، مما يعني أن الجثة ربما أُلقي هناك في وقت قريب من اكتشافها، في محاولة لإخفاء مسرح الجريمة الحقيقي.

ولذلك، وجهت الشرطة نداءً عاماً إلى كل من كان في المنطقة خلال الأيام الماضية أو لاحظ أي تحركات غير عادية، مطالبة إياه بتقديم أي معلومات قد تساعد في كشف ملابسات القضية. وتواصل الشرطة تحقيقاتها لتحديد هوية أي مشتبه بهم والظروف الكاملة التي أدت إلى هذه الوفاة المأساوية

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