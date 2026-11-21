تواجه إدارة مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي تدقيقاً حاداً بعد اكتشاف اختراق إلكتروني يستهدف قاعدة بيانات المركز الوطني لمعلومات الجريمة، وهو أحدث حادث أمني يعصف بالمكتب وسط مخاوف من تداعيات على دقة البيانات وسلامة الضباط.

تواجه الولايات المتحدة الأمريكية تحدياً أمنياً خطيراً وجديداً مع تقارير مفصلة تشير إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) يخضع حالياً لتحقيق مكثف ودقيق بشأن اختراق إلكتروني ضخم يُشتبه في استهدافه قاعدة البيانات الخاصة بالمركز الوطني لمعلومات الجريمة المعروفة اختصاراً بـ NCIC.

وتشير مصادر مطلعة إلى أن هذه القاعدة البيانات الحيوية، التي تُعد العمود الفقري لتبادل المعلومات الأمنية بين أجهزة إنفاذ القانون على المستويات الفيدرالية والولائية والمحلية، كانت الهدف الرئيسي لهذا الهجوم السيبراني المتقدم. وقد كشف التقرير الجديد، الذي نقلته شبكة CNN عن مصدرين داخليين، أن هذا الحادث يمثل الثاني من نوعه الذي يستهدف أنظمة المكتب خلال الأشهر القليلة الماضية، مما يثير مخاوف واسعة النطاق بشأن سلامة وسرية المعلومات الحساسة التي يتم تخزينها ومشاركتها عبر هذه الشبكات الحيوية، وما قد يترتب على ذلك من عواقب وخيمة على دقة البيانات وأمان المواطنين.

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تداعيات الاختراق على عمليات إنفاذ القانون

وتكمن الخطورة الاستثنائية لهذا الاختراق في الدور المركزي الذي تلعبه قاعدة بيانات المركز الوطني لمعلومات الجريمة في العمليات اليومية لوكالات إنفاذ القانون، حيث تعتمد الشرطة والجهات الأمنية في جميع أنحاء البلاد بشكل كامل على هذه المنصات الرقمية للتحقق من هويات المطلوبين، والتحقق من صحة مذكرات القبض، وإجراء الفحوصات الأمنية الشاملة قبل اتخاذ إجراءات قانونية حساسة. ويؤكد خبراء أمنيون سابقون داخل المكتب أن التهديد لا يقتصر فقط على احتمال تسريب البيانات السرية إلى أيدي جهات معادية، بل يمتد ليشمل خطر التلاعب المنهجي بدقة هذه البيانات، وهو ما قد يؤدي إلى عواقب مدمرة على سلامة الضباط الذين يعتمدون على معلومات خاطئة في أداء مهامهم، وكذلك على سلامة الجمهور الذي يخضع لتدقيق هذه الأجهزة الأمنية.

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يأتي هذا الكشف المؤسف في وقت تتصاعد فيه الحساسيات الوطنية حول الأمن السيبراني في الولايات المتحدة، حيث تسعى إدارة الرئيس دونالد ترامب جاهدة إلى طمأنة الرأي العام بشأن مستوى الحماية المتوفر للبنى التحتية الرقمية الحيوية، وذلك في أعقاب سلسلة من الأعطال والهجمات السيبرانية البارزة التي استهدفت قطاعات حيوية أخرى مثل البنوك، ووكالة الأمن القومي، ونظام مراقبة الحركة الجوية التابع لإدارة الطيران الفيدرالية. وفي محاولة لتبرير الإجراءات المتخذة، ظهر مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل على شبكة Fox News لإبراز جهود المكتب في مواجهة هذه التهديدات، حيث تناول عملية 'واينتر شيلد' التي نُفذت قبل أشهر لتشجيع الشركات على تحديث أنظمتها، متهمًا الإدارات السابقة بالإهمال في تنفيذ التحديثات اللازمة، ومتمسكاً بأن الإدارة الحالية تعمل بجد لاستباق التهديدات وتعويض الوقت المفقود.