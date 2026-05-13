تحقيق في حادث إطلاق نار في مجلس الشيوخ الفلبيني بعد رفض الكشف عن تعزيزات الأمن والمصالحة مع رونالد ديلا روزا

بعد أن وفر الحماية لجوء المتمرد رونالد ديلا روزا، لجأ مجلس الشيوخ الفلبيني إلى التحقيق في حادث إطلاق النار الذي وقع في المبنى، مما أدى إلى عدم تنفيذ مذكرة الاعتقال بحقه من قبل المحكمة الجنائية الدولية.

في 13 مايو 2026، أصدر الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن أمراً بفتح تحقيق في حادث إطلاق نار داخل مبنى مجلس الشيوخ، حيث لم يصدر أي تعليمات لمكتب ال تحقيق ات الوطني لتنفيذ مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رونالد ديلا روزا، أحد أعضاء مجلس الشيوخ ورئيس شرطة سابق الذي لجأ إلى مقر المجلس.

وقال ماركوس: 'لم يفعل مجلس الشيوخ هذا. لم يدخل أي جندي أو عسكري أو عنصر من مكتب التحقيقات الوطني إلى مجلس الشيوخ. ولا نعرف من حاول الدخول، وبسبب ذلك وقع إطلاق نار. ' وأضاف ماركوس أنه تحدث مع رئيس مجلس الشيوخ آلان بيتر كايتانو، الذي أخبره أن مجلس الشيوخ تعرض لهجوم بعد أن وفر الحماية لديلا روزا.

وسمع دوى إطلاق نار، اليوم الأربعاء، داخل مجلس الشيوخ الفلبيني، حيث لجأ رونالد ديلا روزا، بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقاله بحقه على خلفية عمليات قتل مرتبطة بحملة الحرب على المخدرات التي أطلقها الرئيس السابق رودريجو دوتيرتي





