تحقيق الحصار البحري الأمريكي على إيران: توجيه أكثر من 100 سفينة تجارية في إطار مهمة ‘جد الغر’ بحرية القوات الأميركية

أعلنت القيادة المركزية الأميركية أن قواتها أعادت توجيه أكثر من 100 سفينة تجارية، في إطار تنفيذ الحصار البحري على إيران. وأوضحت أن أكثر من 200 طائرة وسفينة حربية أميركية تشارك في مهمة الحصار بحرية القوات الأميركية. وأشار إلى أن الحصار بدأ في 13 أبريل وتحترق تقريباً جميع السفن التجارية التي تدخل إلى الموانئ الإيرانية أو تنطلق منها. وقد تعاون في المهمة أكثر من 15 ألفاً من الجنود والبحارة ومشاة البحرية وعناصر القوات الجوية.

23 مايو 2026 أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أن قواتها أعادت توجيه أكثر من 100 سفينة تجارية، في إطار تنفيذ الحصار البحري على إيران ، مشيرة إلى أن أكثر من 200 طائرة وسفينة حربية أميركية تشارك في تنفيذ الحصار.

وأشارت في بيان إلى أن القوات الأميركية بدأت تطبيق الحصار في 13 أبريل، ضد السفن التجارية الداخلة إلى الموانئ الإيرانية والخارجة منها، وذلك تنفيذاً لقرار الرئيس دونالد ترامب. وذكرت أنه خلال الأسابيع الستة الماضية، قام أكثر من 15 ألفاً من الجنود والبحارة ومشاة البحرية وعناصر القوات الجوية بإعادة توجيه 100 سفينة، وتعطيل أربع سفن، والسماح بمرور 26 سفينة مساعدات إنسانية. وقال قائد القيادة المركزية الأميركية الأدميرال براد كوبر إن "أفراد قواتنا يؤدون عملاً استثنائياً.

وينفذون مهمتهم بفعالية كبيرة، ودقة، واحترافية، بما أدى إلى وقف كامل للتجارة من وإلى الموانئ الإيرانية، وهو ما شكل ضغطاً اقتصادياً على إيران". وأشار كوبر إلى أن أكثر من 200 طائرة وسفينة حربية أميركية تشارك في المهمة، من بينها مجموعة حاملة الطائرات أبراهام لينكولن، ومجموعة حاملة الطائرات جورج إتش بوش، ومجموعة الإنزال البرمائي طرابلس، والوحدة الاستكشافية الـ31 لمشاة البحرية، إلى جانب عدد من المدمرات المزودة بصواريخ موجهة.

وأشارت القيادة المركزية إن الحصار يفرض على السفن التابعة لجميع الدول التي تدخل أو تغادر الموانئ والمناطقة الساحلية الإيرانية، بما يشمل جميع الموانئ الإيرانية على الخليج وبحر عُمان





emaratalyoum / 🏆 1. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الولايات المتحدة الأميركية حصار بحري إيران القوة البحرية الأميركية حاملة طائرات أبراهام لينكولن حاملة طائرات جورج إتش بوش

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

راشد الفلاسي.. بطل لياقة يُحوّل شغفه بالرياضة إلى «كولا» صحية 100%في خطوة رائدة تعكس تنامي الوعي المجتمعي بأهمية الصحة، وقدرة الشباب الإماراتي على الابتكار الاستثنائي في قطاعات حيوية عدة، نجح الشاب الإماراتي وبطل اللياقة البدنية، راشد الفلاسي، في ابتكار أول مشروب «كولا» صحي بنسبة 100%، أُنتج بالكامل في دبي، ويُقدّم...

Read more »

«باركليز» يبقي على توقعاته لخام برنت عند 100 دولار في 2026قال بنك باركليز في مذكرة، الجمعة، إنه أبقى على توقعاته لمتوسط ‌سعر خام برنت لعام 2026 عند...

Read more »

إطلاق تطوير واحة البحر وبوليفارد الرمس، وإسناد طباعي لمركز مربي ثقافي وإعادة تأهيل 100 محل تجاري وزيارة مرورية من السدو الإماراتي: تفاصيل المشروع بمجموعة الرمس بالراوى الحسنمجلس الإمارات للتنمية المتوازنة يطلق أعمال تطوير مشروعَي الواجهة البحرية وبوليفارد الرمس في منطقة الرمس بإمارة رأس الخيمة. سوف يشمل المشروعان تطوير كورنيش الرمس ومارينا الرمس وتصميم مسارات للمشي وركوب الدراجات والجلوس مع مواقف للسيارات والمسطحات الخضراء. سيتم تشييد معلم تراثي في تزويج البوليفارد لتبرز خصوصية المكان والتراث المحلي. وتضم الواجهة البحرية مسارات مخصصة للجري والجري والعصا. وفيما يلي تفاصيل المشروع بالتفصيل.

Read more »