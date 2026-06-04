تحطم مروحية ألمانية قرب ميدولين شمال كرواتيا يقتل أربعة وتستمر عمليات البحث عن مرتبين

مروحية ألمانية أقلعت من النمسا وتحطمت في ميدولين شمال كرواتيا، ما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة آخرين، وتستمر فرق الإنقاذ في البحث عن شخصين غير موجودين على القائمة. التحقيقات الأولية تشير إلى طائرة صغيرة مسجلة في ألمانيا.

في حادثة مأساوية شهدتها شمال كرواتيا اليوم، تحطمت مروحية ألمانية كانت متجهة إلى بلدة ميدولين الواقعة في شبه جزيرة إستريا، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة آخرين.

وفقاً للبيان الصادر عن الشرطة المحليّة، فإن المعلومات المتوفرة حالياً تؤكد وقوع أربع وفيات نتيجة الانهيار الجوي الذي وقع على مقربة من مطار ميدولين الرياضي في الساعة 11:19 بالتوقيت المحلي، أي ما يعادل 09:19 بالتوقيت العالمي، يوم الخميس. وأشارت الرابطة الوطنية لمكافحة الحرائق إلى استلامها بلاغاً عن الحادث عند وقوعه، وأكدت أن فرق الإنقاذ تم تفعيلها فوراً لتقديم الدعم والإسعافات الأولية للمتضررين.

تم إرسال سبعة رجال إطفاء إلى موقع الحادث، مصحوبين بثلاث عربات إطفاء، بالإضافة إلى ثلاث فرق طوارئ طبية وطائرة هليكوبتر مخصصة للطوارئ، لتجاوز الصعوبات الجغرافية في المنطقة غير المأهولة القريبة من المطار. كما شاركت فرق الشرطة في عمليات الإنقاذ وتوطيد الأمن على أرض الموقع. وقد لاحظت وسائل الإعلام المحلية انتشار صور مروحية محطَّمة في المنطقة، ما يعكس حجم الدمار الذي لحق بالطائرة.

وعلى الرغم من الصعوبة التي تواجه الجهات المعنية في الوصول إلى الضحايا بسبب تضاريس الأرض الوعرة، فإن عمليات البحث ما زالت مستمرة للعثور على شخصين آخرين يُعتقد أنهما كانا على متن المروحية ولكنهما لم يُظهرا أي علامات حياة حتى الآن. تشير المصادر إلى أن الطائرة التي تحطمت تعد طائرة صغيرة مسجلة في ألمانيا، وقد أقلعت من مطار في النمسا متجهةً إلى ميدولين لتأدية مهمة خاصة.

يُتوقع أن تقوم الوكالة الوطنية للتحقيق في حوادث الجو والبحر والقطارات بإرسال فريق تحقيق إلى ساحة الحادث لتحديد أسباب الانهيار وتقديم تقرير تفصيلي في وقت لاحق من اليوم. كما أبدى المسؤولون عن الطيران داخل الاتحاد الأوروبي قلقهم من وقوع مثل هذه الحوادث، ودعوا إلى تعزيز بروتوكولات السلامة الجوية وتكثيف الفحوصات الفنية للمروحيات المستخدمة في الرحلات القصيرة.

في خضم هذا الحزن، يظل المجتمع الكرواتي يتضامن مع عائلات الضحايا، ويتطلع إلى إجابات واضحة تساهم في الوقاية من تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية في المستقبل





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