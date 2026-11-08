تحطم سجلات أسعار المسابيح في دبي ببيع قطعة ألمانية بـ235 ألف درهم

حقق معرض مسابيح دبي 2026 رقماً قياسياً جديداً ببيع مسبحة ألمانية نادرة بقيمة 235 ألف درهم، مما يعكس اهتماماً متزايداً بالقطع الأنتيك والنادرة في سوق المجوهرات الإسلامية.

كسر معرض مسابيح دبي 2026 حاجز الأرقام القياسية محلياً وإقليمياً، بتسجيله أغلى عملية بيع لمسيبة في تاريخ المعرض، حيث بلغت قيمة القطعة 235 ألف درهم. وشهدت الفعالية، التي تقام سنوياً كمنصة عالمية لتبادل الثقافات والمنتجات، إقبالاً كثيفاً من جامعي القطع النادرة، مما أعاد تعريف مفاهيم القيمة في سوق المجوهرات الروحية والتراثية في المنطقة.

تفاصيل المسبحة الأنتيك القياسية

تمثلت القطعة المحطمة للأرقام في مسبحة ألمانية أقدم، تزن نحو 100 غرام، وتتألف من 33 خرزة بحجم كبير نسبياً، يتراوح قطر كل حبة بين 17 و17.5 ملم. وتتميز هذه القطعة بتصميمها الذي يعكس دقة عالية في الحرفية وتاريخاً غنياً، مما جعلها محل اهتمام شديد من قبل هواة جمع المسابيح الذين يبحثون عن النماذج التي تجمع بين الجاذبية الجمالية والندرة التاريخية، مما مكنها من تحقيق قيمة تجارية استثنائية في السوق الحالية.

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الفعاليات الدولية والتوقيت الزمني

أقيم معرض مسابيح دبي 2026 خلال الفترة المحددة من 6 إلى 8 نوفمبر، واستقطب عدداً كبيراً من المشاركين من دول متعددة حول العالم، مما عزز من مكانته كحدث دولي راقٍ. وشملت قائمة الدول المشاركة كل من الإمارات والسعودية والكويت وقطر والبحرين وألمانيا وبولندا وليتوانيا وروسيا وتركيا ولبنان والعراق ومصر وسوريا والصين، مما وفر بيئة تنافسية صحية وتفاعلاً ثقافياً واسع النطاق بين الخبراء والهواة.

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أهمية الكهرمان والعوامل المؤثرة في القيمة

يولي المعرض مساحة بارزة وجديرة بالملاحظة للمسابيح المصنوعة من مادة الكهرمان، وهي مادة ارتبطت منذ قرون طويلة بصناعة الحلي والمسابيح في مختلف الثقافات والحضارات. وتكتسب بعض قطع الكهرمان قيمة مرتفعة جداً في السوق، وذلك نتيجة لعدد من العوامل الحاسمة التي تشمل ندرة المادة، والعمر الزمني للقطعة، واللون، والحجم، والحالة العامة للقطعة، بالإضافة إلى الجودة العالية للحرفية المستخدمة في تشكيلها وتصميمها.

تحول المسابيح إلى استثمارات جمالية

تبرز صفقة الـ235 ألف درهم جانباً مختلفاً ومتطوراً من عالم المسابيح، يتجاوز بكثير استخداماتها التقليدية والروحية البحتة، لتصبح جزءاً من سوق المجوهرات والقطع الفنية. فأصبح بعض القطع القديمة والنادرة مقتنيات ثمينة تستقطب الجامعين والمهتمين بالأنتيك، حيث تُقيّم هذه القطع بناءً على خصائصها الفريدة، ومصدرها الجغرافي أو الحرفي، وتاريخها العريق، مما يجعلها استثماراً محتملاً إلى جانب قيمتها الروحية والتراثية.