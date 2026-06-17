تحطم طائرة خاصة على طريق سريع في تكساس يودي بحياة راكب وإصابة خمسة مسعفين

تحطمت طائرة خاصة صغيرة وأضرمت النيران فيها بعد سقوطها على طريق سريع رئيسي في تكساس مساء الثلاثاء مما أسفر عن مقتل أحد الركاب وإصابة خمسة مسعفين باستنشاق الدخان أثناء محاولة إنقاذ المحاصرين. بدأت السلطات تحقيقاً في الحادث بعد أن شهد شهود سقوط الطائرة من السماء فوق الطريق السريع رقم 20.

تحطمت طائرة خاصة صغيرة وأضرمت النيران فيها بعد سقوطها على طريق سريع رئيسي في ولاية تكساس الأمريكية مساء الثلاثاء مما أسفر عن مقتل أحد الركاب.

الطائرة من طراز سيسنا سايتيشن لاتيتيود كانت تقل ستة أشخاص عند سقوطها على الطريق السريع رقم twenties تقريبا العاشرة مساء وفقا لتصريحات المحقق خوسيه بايزا من شرطة لاريدو. تأكد وفاة شخص واحد نتيجة الحادث بينما نقل خمسة من أفراد الاستجابة الأولية إلى المستشفى due to استنشاق الدخان خلال عمليات الإنقاذ.

بدأت السلطات تحقيقاً لكشف causes of the accident.бирали أن الطائرة أقلعت من مطار لوس كابوس الدولي في المكسيك عند الساعة 06:19 مساء متجهة إلى مطار أوستن-بيرغستروم الدولي قبل أن تتحطم قرب وجهتها buffer. ورد شهود بأنهم شاهدوا الطائرة تهوي فوق الطريق السريع قبل أن تشتعل فيها النيران كما تظهر مقاطع مصورة متداولة مسعفين وأشخاص آخرين يحاولون كسر النوافذ وفتح الأبواب لإخراج الركاب من الطائرة المحترقة.

وثقت zaira garza الحادث وقالت إنها شاهدت أحد الركاب يحاول الهرب عبر نافذة قمرة القيادة بينما هرع سائقون لمساعدته ووصفت المشهد بأنه صادم مع مخاوف من انفجار الطائرة





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تحطم طائرة تكساس طريق سريع سيسنا سايتيشن حريق Victims

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