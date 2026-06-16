تحطم قاذفة B-52 أمريكية أثناء إقلاعها من قاعدة إدواردز ومقتل طاقمها الثماني

قاذفة قنابل أمريكية من طراز B-52 ستراتوفورتريس تحطمت أثناء إقلاعها من قاعدة إدواردز الجوية في كاليفورنيا خلال مهمة اختبار لتحديث الرادار، مما أسفر عن مقتل جميع أفراد طاقمها الثمانية. التحقيق جارٍ في سبب الحادث، وقد تم تعليق العمليات في القاعدة لمدة 24 ساعة.

تحطمت قاذفة قنابل أمريكية من طراز B-52 ستراتوفورتريس يوم الاثنين أثناء إقلاعها من قاعدة إدواردز الجوية الواقعة في صحراء موهافي بجنوب كاليفورنيا، مما أدى إلى اشتعال النيران فيها ومصرع جميع أفراد طاقمها الثمانية.

ووفقًا لمسؤولي سلاح الجو الأمريكي، كانت الطائرة النفاثة ذات المحركات الثمانية، والتي صممت لحمل القنابل النووية والتقليدية، في مهمة اختبار روتينية لبرنامج تحديث الرادار عندما تحطمت فور إقلاعها من المدرج. وأشار العقيد جيمس هايز من سلاح الجو، في مؤتمر صحفي، إلى أن الطاقم المختلط على متن الطائرة كان يضم موظفين مدنيين حكوميين ومتعاقدين وعسكريين. وأكد أن سبب التحطم لا يزال مجهولاً ويجري التحقيق فيه.

وأظهرت لقطات فيديو جوية موقع الحادث كبقعة متفحمة كبيرة في الصحراء، على بعد حوالي 161 كيلومترًا شمال لوس أنجلوس، بينما سُمعت صفارات الإنذار ووصول سيارات الإسعاف. ولم تُظهر اللقطات قطعًا كبيرة من الحطام من المسافة البعيدة. وتسبب الحادث في إغلاق قاعدة إدواردز الجوية لمدة 24 ساعة على الأقل بسبب الأضرار التي لحقت بالمدرج، وفقًا لما ذكره هايز.

وتعتبر القاعدة، التي تأسست في ثلاثينيات القرن الماضي حول قاع بحيرة جافة، أكبر مطار تابع لسلاح الجو الأمريكي، وتغطي مساحة 1245 كيلومترًا مربعًا من صحراء موهافي. وتشتهر القاعدة بإرثها في مجال الطيران التجريبي، بما في ذلك رحلة تشاك ييغر التي كسرت حاجز الصوت عام 1947، واختبارات طائرة إكس-15، وأولى عمليات هبوط مكوك الفضاء التابع لناسا. وتُعد طائرة بي-52 ستراتوفورتريس، التي تنتجها شركة بوينغ، طائرة بعيدة المدى دون سرعة الصوت، وكانت لفترة طويلة العمود الفقري للقاذفات الاستراتيجية الأمريكية المأهولة.

ويمكنها حمل مجموعة متنوعة من الذخائر، تشمل القنابل العنقودية والرؤوس النووية، على ارتفاعات تصل إلى 15166 مترًا. ويمكنها أيضًا تنفيذ عمليات هجومية استراتيجية ودعم جوي قريب في النزاعات التقليدية. يذكر أن هذا الحادث هو أول تحطم لطائرة B-52 منذ مايو 2016، عندما تحطمت قاذفة من نفس النوع في جزيرة غوام، وقد نجا طاقمها المكون من سبعة أفراد. والطائرة المنكوبة تابعة للجناح التجريبي 412 المتمركز في قاعدة إدواردز، بينما تتمركز معظم طائرات بي-52 في قواعد في داكوتا الشمالية ولويزيانا





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تحطم طائرة B-52 قاعدة إدواردز سلاح الجو الأمريكي حوادث طيران

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