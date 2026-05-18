تحسين الصحة والجسم عبر نقع بذور الشيا

تُعدّ بذور الشيا من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة للجسم. وهي تحتوي على الألياف التي تساعد على تحسين الهضم وزيادة الشعور بالشبع، مما قد يساهم في التحكم ب الوزن .

كما أن بذور الشيا مصدر جيد لأحماض أوميغا 3 الدهنية المفيدة لصحة القلب والدماغ، إضافةً إلى احتوائها على البروتين والكالسيوم ومضادات الأكسدة التي تدعم صحة العظام وتقوي المناعة. وأكدت دراسة طبية حديثة نشرة على موقع 'فيري ويل هيلث' الصحي أن نقع بذور الشيا في السوائل يعد الخطوة الأساسية لإطلاق قيمتها الغذائية الكاملة وتسهيل عملية هضمها.

وتتميز بذور الشيا بقدرتها الفائقة على امتصاص السوائل بما يصل إلى 12 ضعف وزنها، ما يسهم في تفكيك جدارها الخلوي الخارجي ويجعل المغذيات، لا سيما الأحماض الدهنية مثل 'أوميغا-3' المضادة للالتهابات، أكثر إتاحة للامتصاص في الجسم مقارنة بتناولها جافة





