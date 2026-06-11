تحذير قانوني من فخ الاحتيال المزدوج في منصات التداول الرقمي

كشف خبراء قانونيون عن مخططات الاحتيال المزدوج التي تستهدف ضحايا منصات التداول الوهمية، حيث يتم إغراؤهم باستعادة أموالهم مقابل رسوم مسبقة من قبل شركات وهمية تدعي امتلاك خبرات دولية.

لقد بات السعي وراء الثراء السريع في العصر الرقمي بوابة واسعة لوقوع الكثير من الأفراد في شراك عمليات النصب الإلكتروني الممنهجة، خاصة مع انتشار منصات التداول الرقمي التي تروج لأرباح خيالية في مدد زمنية قصيرة جداً.

هذه المنصات تعتمد في استراتيجيتها الأساسية على استهداف الأشخاص الذين يمتلكون طموحاً مالياً كبيراً ولكنهم يفتقرون إلى الخبرة الكافية في آليات عمل الأسواق المالية العالمية. تبدأ المأساة عادة بخسارة المدخرات في هذه المنصات الوهمية التي تستولي على الأموال بوعود كاذبة، ولكن الكابوس لا ينتهي عند هذا الحد، بل يتطور إلى ظاهرة خطيرة يطلق عليها الخبراء اسم الاحتيال المزدوج.

هذا النوع من الجرائم يستهدف الضحية مرة ثانية وهو في حالة من الانكسار النفسي والأمل الشديد لاستعادة ما فقده من مال، حيث تظهر في حياته فجأة جهات أو أفراد يدعون القدرة على استرداد الأموال المنهوبة مقابل دفع عمولات أو رسوم إدارية مسبقة، مما يجعل الضحية يقع في سلسلة من عمليات النصب المتتالية التي تستنزف ما تبقى من مدخراته. وتشير التقارير القانونية والتقنية إلى أن هذه الشبكات الاحتيالية تستخدم أساليب نفسية وتقنية متطورة جداً لإقناع الضحايا بمصداقيتها، حيث تطلق حملات إعلانية مكثفة وموجهة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مستخدمة لغة تسويقية براقة تهدف إلى استقطاب المتضررين.

ومن أبرز هذه العبارات التي يتم تداولها هي تلك التي تخلق شعوراً بالاستعجال مثل القول بأن اليوم هو الموعد النهائي للتسجيل للحصول على استشارة مجانية، أو التساؤل عما إذا كان الشخص قد تعرض للاحتيال وحثه على عدم تضييع حقه. وتذهب هذه الإعلانات إلى أبعد من ذلك بزعم أن المكاتب المعلنة مرخصة دولياً وفي دول الخليج، وتمتلك خبرات عريقة تتجاوز العشرين عاماً، بل وتدعي أن مئات الأشخاص تمكنوا من استعادة أموالهم في وقت قياسي.

كما يزعم هؤلاء المحتالون امتلاكهم تقنيات متقدمة جداً لتتبع الأصول الرقمية والأموال المشفرة واستردادها من الشركات الوهمية، وهو ادعاء تقني يهدف إلى إيهام الضحية بأن العملية ممكنة تقنياً لإقناعه بالتعاقد معهم ودفع رسوم مقدمة. وفي هذا السياق، حذر نخبة من المحامين والقانونيين في دولة الإمارات من أن دفع أي رسوم مسبقة لشركات تدعي استرداد الأموال هو المؤشر الأول والأبرز على وقوع الشخص في عملية احتيال جديدة.

وأوضح الخبراء أن المحتالين يلجأون إلى مجموعة من الحيل لإظهار منصاتهم بمظهر قانوني، مثل الادعاء بالحصول على تراخيص أجنبية غير معروفة، أو استخدام أرقام تراخيص وهمية، أو حتى إنشاء شركات بأسماء تشبه إلى حد كبير أسماء شركات مالية عالمية معروفة لإضفاء لمسة من المصداقية. كما يتم استخدام عقود إلكترونية طويلة ومعقدة وشروط استخدام مبهمة لإيهام الضحية بأن الأمر يسير وفق إطار قانوني صارم.

وقد شدد القانونيون على أن المبدأ القانوني الراسخ هو أنه لا توجد أي جهة قانونية محترفة في العالم تستطيع ضمان استرداد الأموال بنسبة مائة بالمائة قبل دراسة الملف بشكل دقيق واتخاذ إجراءات قضائية فعلية أمام المحاكم، لذا فإن الوعود المضمونة والنتائج السريعة هي مجرد طعم لجذب الضحايا. من الناحية القانونية، تم التأكيد على أن الطريق الوحيد والآمن لاستعادة الحقوق المالية هو التوجه مباشرة إلى الجهات الرسمية المختصة في الدولة، مثل مراكز الشرطة والنيابة العامة والقضاء.

وأشار المختصون إلى أن أي مكتب محاماة أو شركة قانونية يجب أن تكون مرخصة رسمياً من قبل وزارة العدل ودائرة القضاء، ولا توجد صفة قانونية لشركات تسمى شركات استرداد أموال، لأن استعادة الحقوق تتم عبر الإجراءات القضائية المتبعة. كما تم التحذير من طلب تحويل الرسوم إلى حسابات شخصية أو محافظ رقمية، حيث أن الشركات المرخصة تتعامل عبر حسابات مؤسسية رسمية وبموجب فواتير وعقود موثقة.

إن الوعي القانوني والمالي يظل هو الدرع الأول لحماية الأفراد من هذه الشبكات الإجرامية التي تقتات على آلام الناس، ويجب الحذر من أي جهة تطلب أموالاً قبل تقديم خدمة ملموسة أو مراجعة المستندات، لأن هذه الممارسات تهدف فقط إلى استنزاف الضحية للمرة الثانية والثالثة تحت مسميات مختلفة مثل ضرائب مزعومة أو رسوم إفراج عن الأموال. ختاماً، يجب على الجميع إدراك أن التطور التقني الذي سهل عمليات التداول الرقمي قد سهل أيضاً عمليات النصب، مما يتطلب يقظة تامة في التعامل مع الإعلانات الرقمية.

إن التحقق من تراخيص الشركات عبر المواقع الرسمية للجهات الرقابية والمالية هو إجراء ضروري لا يمكن التغاضي عنه قبل اتخاذ أي خطوة استثمارية أو قانونية. كما يجب الحذر من تأثير المشاهير أو المؤثرين الذين قد يتم توظيفهم في إعلانات مدفوعة للإيحاء بشرعية هذه المنصات.

إن التنسيق المباشر مع السلطات الأمنية والمالية في الدولة هو السبيل الوحيد لضمان عدم تكرار الوقوع في هذه الأفخاخ، حيث تظل الجهات الحكومية هي المرجع الوحيد والموثوق في التعامل مع جرائم الاحتيال المالي الرقمي، وأي ادعاء بخلاف ذلك يصب في مصلحة شبكات إجرامية منظمة تستغل ضعف الوعي القانوني لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب مدخرات الأفراد





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