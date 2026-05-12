تحذيرات من تزايد سرقات ومفقودات الهواتف في مطارات الولايات المتحدة

تقرير شامل يتناول ظاهرة فقدان وسرقة الهواتف في نقاط تفتيش TSA الأمريكية، مع تقديم نصائح وقائية وإرشادات حول كيفية استعادة الأجهزة المفقودة.

تتصاعد في الآونة الأخيرة التحذيرات من ظاهرة مقلقة تشهدها المطارات في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تشير التقارير الإعلامية والبيانات الرسمية إلى ارتفاع ملحوظ في معدلات فقدان و سرقة الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية الثمينة عند نقاط التفتيش الأمنية التابعة ل إدارة أمن النقل الأمريكية المعروفة اختصاراً بـ TSA .

وتكشف الإحصائيات الصادرة عن الإدارة أن حجم المفقودات التي يتم تركها خلف المسافرين في مناطق الفحص الأمني يتراوح ما بين 90 ألفاً و100 ألف غرض شهرياً، وهي أرقام تعكس حجم التحدي الأمني والتنظيمي في هذه المناطق. وتشمل هذه القائمة الطويلة حقائب يد وأجهزة لوحية وهواتف ذكية، حيث ينسى المسافرون أغراضهم نتيجة التوتر المصاحب لعمليات التفتيش أو الرغبة في اللحاق بمواعيد الرحلات، مما يحول صواني التفتيش البلاستيكية إلى نقاط ضعف قد يستغلها البعض للسرقة أو تؤدي ببساطة إلى ضياع الممتلكات.

وقد سلطت تقارير صحفية الضوء على تجارب مؤلمة لمسافرين فقدوا أجهزتهم في ظروف مشابهة، حيث روت إحدى المسافرات عبر مجلة Travel + Leisure تفاصيل فقدان هاتفها أثناء انتقالها بين رحلتين، موضحة أن حالة الاستعجال الشديدة جعلتها تضع هاتفها في إحدى الصواني الأمنية دون وعي، ثم واصلت السير بشكل تلقائي حتى صعدت إلى الطائرة، لتكتشف لاحقاً أن جهازها قد اختفى تماماً. وفي تطور لافت، انتشر مقطع فيديو عبر منصة تيك توك، نقلته صحيفة نيويورك بوست، يظهر فيه أحد موظفي إدارة أمن النقل وهو يوجه نصيحة مباشرة للمسافرين، محذراً إياهم من وضع الهواتف بشكل مباشر ومكشوف داخل صواني التفتيش، واصفاً هذا التصرف بأنه أسرع وسيلة لتعريض الهاتف للسرقة، نظراً لأن هذه الأجهزة هي الأكثر استهدافاً والأكثر عرضة للفقدان في تلك النقاط المزدحمة.

ولمواجهة هذه المخاطر، يقدم خبراء السفر والأمن مجموعة من النصائح الجوهرية لضمان حماية الممتلكات، حيث يؤكدون أن الطريقة المثلى تتلخص في وضع الهاتف داخل جيب داخلي مغلق بسحاب ضمن حقيبة اليد قبل إدخالها إلى جهاز الفحص، بدلاً من وضعه منففرداً في الصينية، مما يخلق حاجزاً مادياً يقلل من فرص السرقة أو النسيان. كما يشير الخبراء إلى أهمية الاستفادة من خدمة TSA PreCheck للمسافرين المؤهلين، والتي تسمح بإبقاء الأجهزة الإلكترونية الصغيرة داخل الحقائب، مما يقلل من الحاجة إلى إخراجها وتشتيت انتباه المسافر.

وبالإضافة إلى ذلك، ينصح البعض باتباع استراتيجية ترتيب الأغراض في الصواني، بحيث يتم وضع العناصر غير الثمينة أولاً ثم الحقائب، وترك الأجهزة الإلكترونية والمقتنيات الغالية في نهاية العملية لضمان بقائها تحت نظر المسافر لأطول فترة ممكنة. أما فيما يتعلق بإجراءات استعادة المفقودات، فإن إدارة أمن النقل تنصح بضرورة التواصل الفوري مع أقرب موظف أمني بمجرد اكتشاف الفقدان. وتتبع الإدارة سياسة الاحتفاظ بالمفقودات لمدة لا تتجاوز 30 يوماً، ويمكن للمتضررين تقديم طلبات استرجاع رسمية عبر الموقع الإلكتروني للإدارة.

ومن الناحية الأمنية والخصوصية، تتبع الإدارة إجراءات صارمة، حيث يتم مسح كافة البيانات من الأجهزة التي لا يتم استلامها خلال الفترة المحددة أو إتلافها نهائياً لضمان عدم تسرب المعلومات الشخصية. ويستغرق الحصول على رد تأكيدي يتضمن رقم متابعة للطلب فترة تتراوح بين أربعة إلى ستة أسابيع، مما يجعل الوقاية والحرص المسبق هما الحل الأمثل لتجنب الدخول في هذه الدوامة الإجرائية الطويلة والمجهدة





