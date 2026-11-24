تحذيرات من "جيروزاليم بوست" تفيد بأن التردد الأمريكي يمنح إيران مساحة لإعادة ترتيب حساباتها ويعرّض إسرائيل ودول الخليج لمخاطر متزايدة.

حذرت صحيفة "جيروزاليم بوست" ال إسرائيل ية من خطر متزايد يتهدد الاستقرار الإقليمي، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتجه نحو ما وصفته بـ"فخ استراتيجي نصبته طهران". وأشارت الصحيفة إلى أن ما سماته بـ"التردد الأمريكي" في التصعيد العسكري يضع إسرائيل و دول الخليج أمام مخاطر كبيرة، مما يمنح النظام ال إيران ي مساحة واسعة لإعادة ترتيب حساباته العسكرية والسياسية في المنطقة.

فشل السياسة الأمريكية في إضعاف طهران

توضح "جيروزاليم بوست" أن واشنطن كانت قد راهنت سابقاً على أن تشديد العقوبات الاقتصادية وفرض الحصار البحري، مقترناً بالتلويح بضربات إضافية ضد البنى التحتية الإيرانية، ستكون إجراءات كافية لدفع طهران إلى الاستسلام. ومع ذلك، أدى ظهور مؤشرات على التردد الأمريكي ورغبة البيت الأبيض في تفادي نشوب حرب شاملة إلى نتيجة عكسية تماماً. هذا الموقف دافع كفة المتشددين داخل إيران، وحوّل النظام الإيراني حسب وصف الصحيفة إلى "مخلوق جريح ويائس وخطير، نصب لهم كميناً محكماً"، مما يعني أن الضغوط لم تضعف بل عززت من موقف خصمها الاستراتيجي.

Also read التأجير يفتح مصدر دخل جديداً لملاك خيول المنافسات

أوراق ضغط إيرانية تحييد التفوق العسكري

تلخص الصحيفة تحول المشهد الحالي باستعارة مجازية، قائلة إن الأمر يبدو "وكأن ترامب أخذ الحبل الذي كان يطوّق عنق النظام الإيراني منذ بدء العملية العسكرية، وراح يلفّه حول عنقه وأعناق دول الخليج". وتؤكد الصحيفة أن حشر طهران في الزاوية لم يتركها بدون خيارات، بل منحها ثلاث أوراق ضغط رئيسية قادرة على تحييد التفوق العسكري الأمريكي أو تعقيد حساباته العسكرية بشكل كبير.

Advertisement

توترات المضيق والتهديدات للمنشآت النفطية

تتمثل الورقة الأولى في مضيق هرمز، حيث يدرك صانعو القرار في واشنطن أن إعلان الحصار أمر سهل تقنياً، لكن تأمين مرور ناقلات النفط في مواجهة قدرة إيران على تعطيل الملاحة بوسائل بسيطة نسبياً يمثل تحدياً بالغ الصعوبة. أما الورقة الثانية فتتعلق بانكشاف القوات الأمريكية، إذ يتمركز نحو 50 ألف جندي أمريكي في قواعد بالشرق الأوسط، ما يجعلهم عرضة لنيران إيرانية قد توقع خسائر بشرية فادحة، فضلاً عن تهديد المنشآت العسكرية والطائرات ومنظومات الأسلحة المتطورة. أما الورقة الثالثة فتتعلق باستهداف أمن الطاقة الخليجي، حيث تشكل الترسانة الإيرانية من الصواريخ والطائرات المسيّرة، التي أعادت طهران تعزيزها منذ وقف إطلاق النار، خطراً مباشراً على منشآت النفط لحلفاء واشنطن.

معضلة الردع والوقت الممنوح لإيران

تعمل السياسة الأمريكية الحالية على كسب الوقت واستنزاف إيران اقتصادياً لتفادي مواجهة شاملة، لكن هذه المماطلة تدفع طهران نحو اعتماد نهج مزدوج يجمع بين إبقاء باب المفاوضات مفتوحاً والتهيؤ لتصعيد محسوب أو تحرك عسكري مفاجئ لكسر الحصار. وتخلص الصحيفة إلى أن هذا "الانتظار المرهق للأعصاب" يمنح إيران وقتاً ثميناً لإعادة بناء ترسانتها الصاروخية وترسيخ موقعها كدولة على العتبة النووية. وهذا الوضع يضع صناع القرار في إسرائيل أمام معضلة حاسمة: إما انتظار التحرك الأمريكي وتحمّل احتمال مفاجأة إيرانية مؤلمة، أو الإقدام على ضربة استباقية منفردة تباغت طهران وتعيد خلط الأوراق في المنطقة.