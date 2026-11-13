تحذير بإضراب الكرة الطائرة العالمية ضد مشروع الفيفا الجديد 2029

الاتحاد الدولي للكرة الطائرة يواجه موجة رفض عالمية من الأندية واللاعبين لمقترح الجدول الزمني الجديد 2029-2032 وسط توقعات بإضراب حاشد.

تواجه الاتحاد الدولي للكرة الطائرة (FIVB) تصعيداً غير مسبوق في ردود الأفعال العالمية ضد المشروع الإصلاحوي المقترح للجدول الزمني للمنافسات، والذي يمتد على مدى السنوات الأربع القادمة من عام 2029 إلى عام 2032، ويترأس عملية صياغته رئيس الاتحاد الدولي فابيو أزيفيدو. وقد توحدت الأصوات بشكل ملحوظ في جبهة معارضة قوية تضم أبرز الأندية المحترفة، ورابطات اللاعبين الوطنية والدولية، بما في ذلك نجوم اللعبة، الذين حذروا صراحةً من استعدادهم لتنفيذ إضراب شامل إذا لم تتضمن الصيغة المعدلة للمشروع حلولاً جذرية للمخاوف الصحية والمهنية المطروحة.

تفاصيل الجدول الزمني الجديد والتحديات الصحية

يأتي التوتر الحالي نتيجة الكشف عن مسودة الجدول الجديدة خلال الصيف الماضي، والتي تقضي بتخصيص نوافذ لعب دولية طويلة للمنتخبات الوطنية خلال أشهر الشتاء، وذلك بالتزامن مع استمرار جدول مباريات الأندية بشكل متداخل. وتتنافس هذه البطولات مع كأس العالم وبطولات القارات، مما يخلق ازدحاماً كبيراً في التقويم الرياضي ويثير قلقاً حقيقياً من زيادة الضغط البدني على الرياضيين. يحدد المشروع المقترح تناوباً في مواعيد هذه المنافسات الكبرى، إلا أن الآليات المقترحة تثير جدلاً واسعاً حول قدرة اللاعبين على التعافي بين المباريات المتتالية، خاصة مع تداخل الالتزامات الوطنية مع الدوريات المحلية التي تعتبر مصدر الرزق الأساسي للعديد من الرياضيين المحترفين.

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مواقف صانعي القرار والجماهير الدولية

وأوضح جورجيو دي توني، لاعب الوسط السابق في دوري السوبر الإيطالي ورئيس رابطة لاعبي الكرة الطائرة الإيطالية، أن اللاعبين لن يترددوا في اتخاذ خطوات تصعيدية إذا لم يحدث تغيير جذري. وأكد دي توني أن الموقف واضح بأنهم مستعدون لتنفيذ ما يصفونه بالإضراب الأمريكي إذا لم تتم معالجة المشكلات المحددة في النسخة الثانية من المقترح، مشدداً على أن صحة اللاعبين هي الأولوية القصوى.

وانطلق التحرك الرسمي والممنهج في 29 أكتوبر الماضي، بقيادة جينو سيرتشي، رئيس نادي بيروجيا، الذي يُصنف كأفضل نادٍ في العالم حالياً. وقد شارك في هذا التحرك العلني المدرب لورينزيتي، إلى جانب ثلاثة من أبرز نجوم الفريق وهم جيانيللي وبلوتنيتسكي وسيمينيوك. وأعلن النادي رفضه القاطع للإصلاحات المقترحة، مقدماً وسم #لا_للأندية_لا_للكرة_الطائرة الذي لاقى تفاعلاً واسعاً ودعمًا من غالبية الأندية الإيطالية وعدد من الأندية الأجنبية الرائدة.

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وسعت الحملة إلى مستويات أوسع في 6 نوفمبر الجاري، عندما أصدرت روابط الأندية ورابطة اللاعبين بياناً مشتركاً وحددوا تحته شعار #لا_للأندية_ولا_للاعبين_ولا_للكرة_الطائرة. وقد استند هذا البيان إلى ثلاثة اعتراضات رئيسية، تتمثل في زيادة الأعباء البدنية التي تهدد السلامة الصحية، وتراجع القيمة التسويقية للدوريات المحلية خلال شهري ديسمبر ويناير، والضغط المتزايد على مسابقات الأندية لمصلحة المنتخبات الوطنية.

الردود الفعل الرقمية والخطوات القانونية المقبلة

شهدت المنصات الاجتماعية انتشاراً هائلاً للحملة، حيث حققت التغطية الإعلامية والرياضية أكثر من 300 ألف مشاهدة ووصلت إلى أكثر من 150 ألف حساب مختلف، مع تسجيل ما يزيد على 5400 إعجاب. ونشر أكثر من 300 لاعب ولاعبة من دوري الدرجة الأولى الإيطالي رسائل احتجاج واضحة عبر حساباتهم الشخصية، مما يعكس درجة عالية من التنظيم والاتفاق على الأهداف الموحدة.

ورداً على هذه الضغوط المتصاعدة، أعلن الاتحاد الدولي خلال الأيام الماضية عزمه تقديم مقترح ثانٍ للجدول الدولي قبل نهاية العام الجاري، في خطوة تفتح الباب أمام تعديل بنود معينة لتخفيف حدة الاحتقان. وفي تطور موازٍ، عقدت رابطة ملاك أندية دوري السوبر والدرجتين الثانية والثالثة اجتماعاً في مدينة بولونيا في يوم أمس، بمشاركة أكثر من 40 نادياً لبحث الخطوات القانونية والتنظيمية التالية.

واتفقت الأندية الممثلة في الاجتماع على إظهار احتجاجها بشكل مباشر خلال منافسات كأس السوبر الإيطالي، المقررة على مدار يومين في مدينة بارما، من خلال رفع اللافتات وعرض رسائل الرفض عبر الشاشات الإلكترونية. كما تم الاتفاق على مواصلة التحركات بعد استئناف الدوري، بالتنسيق بين مسؤولي رابطة الدوري ورابطة اللاعبين لابتكار وسائل احتجاج إضافية، مما يحول الأزمة إلى مواجهة مفتوحة لا تستبعد اللجوء إلى الإضراب الشامل.