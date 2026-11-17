جهاز الاستخبارات والهولندي يحذر من استغلال خاصية الأجهزة المرتبطة في واتساب للاطلاع على المحادثات عبر خداع المستخدمين، مع تفاصيل الحماية والإجراءات الوقائية.

أطلق جهاز الاستخبارات والأمن العام الهولندي (AIVD) وجهاز الاستخبارات العسكرية (MIVD) تحذيراً أمنياً عاجلاً في 9 مارس 2026، يحذر فيه مستخدمي تطبيق واتساب من مخاطر استغلال خاصية " الأجهزة المرتبطة" للوصول إلى محادثات المستخدمين دون علمهم. يستهدف هذا التهديد المستخدمين عبر خداعهم لمسح رموز QR أو النقر على روابط تبدو وكأنها دعوات للانضمام إلى مجموعات محادثة، مما يسمح للمهاجمين بربط أجهزتهم بحسابات الضحايا بشكل غير مصرح به.

كيفية اختراق الحساب عبر الرموز الزائفة

وفقاً للتحذير الأمني الصادر عن جهاز الاستخبارات والأمن العام (AIVD)، لا يتطلب اختراق الحساب الاستيلاء على الهاتف المحمول للضحية أو انتزاع كلمة المرور، بل يعتمد على الهندسة الاجتماعية والتصيد الاحتيالي. يرسل المهاجمون رابطاً أو رمز QR يبدو بريئاً، وعند قيام الضحية بمسح الرمز أو النقر على الرابط، يتم ربط جهاز المهاجم فوراً بحساب واتساب الخاص بالضحية. هذه العملية تتم من خلال واجهة التطبيق المشروعة، مما يجعل اكتشاف التلاعب أكثر صعوبة.

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تبعات الوصول غير المصرح به على الخصوصية

يمنح ربط جهاز جديد للمهاجم صلاحية قراءة سجل المحادثات المخزنة، ومتابعة الرسائل الجديدة الواردة والصادرة، وإرسال رسائل باسم صاحب الحساب. يشير تقرير نشره موقع Malwarebytes المتخصص في الأمن السيبراني في 10 مارس 2026 إلى أن هذا النوع من الهجمات يستغل ميزات التطبيق بدلاً من اختراق خوارزميات التشفير. لذلك، يظل التشفير من طرف إلى طرف فعالاً في حماية البيانات أثناء انتقالها، لكنه لا يمنع وصول المحتال إلى المحتوى إذا تمت الموافقة على ربط الجهاز عبر خداع المستخدم.

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التمييز بين الربط والاختراق الكامل للحساب

هناك فرق تقني جوهري بين ربط جهاز إضافي والحصول على وصول كامل للحساب. في حال قام المهاجم بربط جهاز عبر رمز QR، يبقى حساب الضحية نشطاً على هاتفه الأساسي، مما قد يوحي بسلامة الحساب للضحية. أما إذا قام شخص آخر بإعادة تسجيل الحساب على هاتف جديد باستخدام رمز التحقق المكون من ستة أرقام، فسيتم تسجيل خروج جميع الأجهزة الأخرى. ومع ذلك، فإن المسجل الجديد لا يستطيع قراءة المحادثات السابقة المحفوظة على هاتف الضحية، مما يحد من حجم المعلومات المسروقة في حال الاختراق الكامل.

إجراءات الحماية والمراجعة الدورية للأجهزة

ينصح مركز مساعدة واتساب المستخدمين بمراجعة قائمة "الأجهزة المرتبطة" بانتظام للتحقق من أي جلسات استخدام غير معروفة. يمكن للمستخدم الدخول إلى الإعدادات واستبعاد أي جهاز لا يتعرف عليه، سواء كان كمبيوتر أو متصفح أو هاتفاً آخر. بالإضافة إلى ذلك، يؤكد الخبراء على ضرورة عدم مشاركة رمز التحقق المكون من ستة أرقام مع أي شخص، وتفعيل ميزة التحقق بخطوتين لإضافة طبقة حماية إضافية تمنع المهاجمين من إعادة تسجيل الحساب حتى لو حصلوا على رمز التحقق.