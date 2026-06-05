تحذيرات من تعاطي المخدرات أثناء السفر: عواقب صحية وقانونية لا تزول

دعا مختصون ومسؤولون إلى عدم تجربة المواد المخدرة أثناء السفر خارج الدولة، مؤكدين أن آثارها تطول فترة بقائها في الجسم، وتعرّض المتعاطي للمساءلة القانونية فور عودته. وشددوا على أن تشريع بعض الدول للترفيه عن المخدرات لا يعفي من العقاب في دولة الإمارات، وأن الوقاية تبدأ بالوعي الأسري والمجتمعي.

حذر مختصون ومسؤولون في مجال مكافحة تعاطي ال مخدرات من العواقب الصحية وال قانون ية لتجربة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أثناء ال سفر خارج الدولة. وأكدوا أن ال تعاطي يبدأ عادة بتجربة عابرة خلال ال سفر ، لكنها قد تتطور تدريجياً إلى تعاطٍ متكرر ثم إلى إدمان يصعب التخلص منه.

وأشاروا إلى أن تشريع بعض الدول للمواد المخدرة لا يعفي المسافر من المساءلة القانونية في بلده، حيث تفرض قوانين الإمارات عقوبات صارمة على من يثبت تعاطيه حتى لو كان خارج الدولة. أكدت الدكتورة لمياء الزعابي، من الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، أن الأسباب التي تدفع الشباب للوقوع في تعاطي المخدرات أثناء السفر تتعدد، منها تأثير رفقة السوء، وضغط الأصدقاء، وحب التجربة والفضول، بالإضافة إلى محدودية الوعي بالعواقب الصحية والنفسية والقانونية.

وأوضحت أن هذه الحالات تبدأ بتجربة عابرة لكنها قد تتطور إلى إدمان، مما يؤثر سلباً على صحة الفرد وسلوكه ومستقبله الدراسي والمهني، فضلاً عن آثاره الممتدة على الأسرة والمجتمع. وشددت على أن تعاطي المخدرات مجرم وفق قوانين الإمارات، وأن المواد المخدرة تنطوي على مخاطر صحية جسيمة تشمل التأثير السلبي على الدماغ والجهاز العصبي، واضطرابات نفسية وسلوكية قد تؤدي إلى فقدان السيطرة.

وأشارت الزعابي إلى أن المادة 41 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لسنة 2021 بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية تُعد الأساس القانوني الذي يُطبق عند ثبوت التعاطي داخل الدولة، حتى لو تم خارجها. وتجرّم هذه المادة تعاطي المواد المخدرة بأي وجه في غير الأحوال المرخص بها، وتقرر عقوبة الحبس أو الغرامة أو الجمع بينهما. ونبهت إلى أن المواطن أو المقيم الذي يتعاطى خارج الدولة ويعود، ثم يثبت التعاطي عبر الفحص، يُسأل جزائياً دون اعتبار لمكان التعاطي السابق.

من جانبه، حذر رئيس قسم الطب النفسي بالإنابة في المركز الوطني للتأهيل، الدكتور محمد الجنيبي، من محاولة تجربة المواد المخدرة أثناء السفر، مشيراً إلى أن آثار هذه المواد تبقى في الجسم لفترات طويلة ولا تخرج بسرعة كما يظن البعض، مما يعرض الشخص للمساءلة فور عودته في حال خضوعه لأي فحص مفاجئ. ووجه رسالة مهمة لأولئك الذين يسافرون بقصد الترفيه وتجربة هذه المواد، مؤكداً أن الإنسان هو صاحب القرار الأول والأخير في وضع نفسه في دائرة الخطر الصحي والقانوني.

كما أكد المحامي علي مصبح أن القانون يقرر مبدأ مساءلة المواطن عن الجرائم التي يرتكبها خارج الدولة، متى كانت معاقباً عليها في قانون الدولة التي وقعت بها. وأضاف أن الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات يواصل دوره المحوري من خلال جهود أمنية مستمرة لمكافحة عصابات التهريب والاتجار، وتعزيز منظومة الرقابة والضبط والوقاية، بما يسهم في حماية المجتمع وصون أمنه، خصوصاً حماية فئة الشباب.

كما تظل الأسرة عنصراً محورياً في منظومة الوقاية من التعاطي والإدمان، بوصفها خط الدفاع الأول، من خلال تعزيز التواصل والحوار البنّاء مع الأبناء، والمتابعة الواعية لسلوكياتهم، وترسيخ القيم الدينية والوطنية





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