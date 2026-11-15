تحذيرات من تصعيد عسكري بين واشنطن وبكين بسبب أخطاء الذكاء الاصطناعي

تحذيرات متزايدة من أن يؤدي خطأ تقني في أنظمة الذكاء الاصطناعي العسكرية بين الولايات المتحدة والصين إلى مواجهة غير مقصودة، مع دعوة لتشديد الرقابة البشرية.

تتصاعد المخاوف العالمية من احتمال نشوب مواجهات عسكرية غير مقصودة بين الولايات المتحدة والصين ، نتيجة الاعتماد المتزايد على أنظمة الذكاء الاصطناعي في المجالات الاستخباراتية والدفاعية. يثير هذا السباق التقني القلق من أن يؤدي أي خطأ تقني أو تقييم خاطئ صادر عن خوارزمية ذكية إلى تفسير وقائع عرضية على أنها هجمات متعمدة، مما يدفع أطراف النزاع إلى ردود فعل فورية قبل التحقق من صحة المعلومات.

سيناريو خطأ استخباراتي قد يشعل الأزمة

سلط تحليل معمق نشرته مجلة "ناشونال إنتريست" الضوء على حجم المخاطر المتمثلة في تحويل الأخطاء التقنية إلى أزمات دبلوماسية وعسكرية، مستشهداً بواقعة محددة وقعت في 26 سبتمبر الماضي. في تلك الحادثة، استخدمت الولايات المتحدة تقارير استخباراتية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحديد هوية سفينة صينية في منطقة الشرق الأوسط، وزعم التقرير أنها تحمل مواد مرتبطة ببرنامج للأسلحة النووية.

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أدى هذا التقرير الخاطئ إلى استعداد القوات الأمريكية على الفور لاعتراض السفينة الصينية، في خطوة كانت قد تصلح إلى تصعيد عسكري محتمل. لم يتبين لكبار المسؤولين في واشنطن عدم صحة هذه المعلومات إلا لاحقاً، مما كشف الفجوة الخطيرة بين سرعة رد فعل الأنظمة الآلية وبطء عمليات التحقق البشري اللازمة.

تعقيدات القطاع الخاص وصعوبة الرقابة

تتضاعف هذه التحديات بسبب تعدد الجهات الفاعلة في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث لم يعد التطور حكراً على الحكومات والجيش. يشير الباحثان أليكسا سون وويس ماكجفرن إلى أن القطاع الخاص طوّر أكثر من 90% من أبرز نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة خلال عام 2025، مما يجعل من الصعب للغاية على الولايات المتحدة والصين مراقبة القدرات الفعلية لبعضهما البعض بدقة.

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يساهم غياب مقياس شامل لتحديد أداء وموثوقية هذه النماذج في تعميق غموض المشهد الأمني. يواجه المراقبون صعوبة في قياس مدى دقة التقييمات التي تقدمها هذه الأدوات، خاصة مع الطبيعة متعددة الاستخدامات للتكنولوجيا التي تتداخل فيها التطبيقات المدنية مع العسكرية، مما يوسع مصادر الأخطاء المحتملة.

دروس الحرب الباردة ومعضلة الصندوق الأسود

يربط التحليل بين الوضع الحالي وتجارب الحرب الباردة، مستحضراً أزمة الصواريخ الكوبية كمثال على كيف يمكن لبطء الاتصالات أن يفاقم احتمالات التصعيد. كما يستعرض حالة "فجوة الصواريخ" التي ظهرت بعد إطلاق الاتحاد السوفيتي للقمر الصناعي "سبوتنيك 1" عام 1957، حيث أدت المخاوف المبالغ فيها إلى قرارات استناداً إلى تقديرات غير دقيقة، رغم امتلاك الولايات المتحدة تفوقاً حقيقياً في ذلك المجال.

تبرز مشكلة "الصندوق الأسود" كعائق رئيسي، حيث يصعب فهم الكيفية التي تتوصل بها بعض أنظمة الذكاء الاصطناعي إلى قراراتها المعقدة. يصف داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة "أنثروبيك"، الذكاء الاصطناعي القوي بأنه تهديد للأمن القومي لا سابق له، مما يعزز الحاجة الماسة إلى وضوح آليات اتخاذ القرار.

دعوة لآليات تواصل وضوابط صارمة

يدعو الباحثان إلى ضرورة توسيع قنوات الاتصال الطارئة بين واشنطن وبكين لتشمل حوادث الذكاء الاصطناعي، وعدم الانتظار لوقوع أزمة فعلية لبدء التعاون. يشددون على أهمية عقد قمم ثنائية رسمية لوضع تعريفات مشتركة لمصطلحات حساسة مثل "التصرف المستقل" و"الهجوم المدعوم بالذكاء الاصطناعي".

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كما يتطلب الأمر إشراك المسؤولين العسكريين والخبراء التقنيين في قنوات الاتصال المباشر، بدلاً من الاعتماد على الدبلوماسيين فقط. من أبرز الضمانات المقترحة الإبقاء على السيطرة البشرية الفعلية على أنظمة القيادة والسيطرة النووية وأنظمة الإنذار المبكر، لمنع تفويض القرارات ذات التداعيات الاستراتيجية إلى أنظمة آلية دون إشراف بشري دقيق.