تحذير من كارثة نفطية وشيكة: نصف أسطول الظل من ناقلات النفط متهالك

رئيس أكبر شركة لإعادة تدوير السفن يحذر من أن أكثر من نصف ناقلات النفط غير المرخصة تعاني التآكل مما قد يسبب كارثة بيئية، وأول ترخيص أمريكي لإعادة تدوير سفن خاضعة للعقوبات.

حذر رئيس أكبر شركة لإعادة تدوير السفن في العالم، أنيل شارما، من أن أكثر من نصف أسطول ناقلات النفط غير المرخصة يعاني من التآكل الشديد، مما ينذر بكارثة بيئية وشيكة.

وأوضح شارما، الرئيس التنفيذي لشركة جي إم إس بارتنرشيب، في تصريحات لصحيفة فاينانشال تايمز، أن الفرصة تتزايد لوقوع تسرب نفطي هائل يشبه كارثة عام 1979 بين سفينتي إس إس أتلانتيك إمبريس وإيجيان كابتن، حيث تسرب أكثر من مليوني برميل من النفط. وأشار إلى ما يعرف بأسطول الظل، وهو مجموعة من السفن القديمة التي تعمل خارج الأطر القانونية، قائلاً إنه يجب تفكيك ثلث هذا الأسطول على الأقل، وربما أكثر، بل قد يتجاوز النصف.

وتقدر كلاركسونز للوساطة البحرية وجود حوالي 1800 سفينة في هذا الأسطول غير المرخص، منها 1500 ناقلة نفط أو منتجات نفطية، معظمها تجاوز عمرها 20 عاماً، وهو العمر الذي تتحول فيه سفن الشحن عادة إلى خردة. ومع تقدم العمر يزداد التآكل في الأجهزة والهياكل، مما يضعف صلاحية الإبحار بشكل كبير. ويهدف مالكو السفن الخاضعة للعقوبات حالياً إلى إطالة عمر سفنهم إلى أقصى حد ممكن، مستفيدين من التجارة المربحة نتيجة ارتفاع أسعار النفط بسبب الأجواء الحربية في الشرق الأوسط.

وتعني العقوبات أن المسارات القانونية لتفكيك السفن وإعادة تدويرها أصبحت شبه مسدودة، مما يزيد من مخاطر الحوادث. وعلى الرغم من عدم وقوع كوارث بيئية كبرى حتى الآن، فقد حدثت بالفعل حوادث تسرب نفطي طفيفة وحوادث كادت أن تكون كارثية لسفن تابعة لأسطول الظل. ويقول ألكسندر سافيريس، الرئيس التنفيذي لشركة سي إم بي تيك، إحدى كبرى شركات الشحن المدرجة في البورصة: "هذه قنبلة موقوتة، وأعتقد أن الجميع في قطاع الشحن يدرك ذلك.

هذه السفن غير مؤمنة، وصيانتها سيئة، وطاقمها دون مستوى الكفاءة المطلوب، إنها كارثة وشيكة، ومن المثير للدهشة حقاً أنه لم تقع حوادث كبيرة حتى الآن.

" وفي خطوة مهمة، حصلت شركة جي إم إس مؤخراً على أول ترخيص من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لمكتب العقوبات الأمريكي لإعادة تدوير أربع سفن كانت ضمن أكثر من 50 سفينة فرضت عليها واشنطن عقوبات العام الماضي لارتباطها برجل الأعمال الإيراني محمد حسين شمخاني. وأوضح شارما أنه ملزم باتفاقيات الخصوصية التي تمنعه من الكشف عن هوية البائع أو قيمة الصفقة، لكنه أشار إلى أنها بلغت الملايين وكانت مربحة لشركته، مضيفاً أن البائع هو مؤسسة غير خاضعة للعقوبات.

وأعرب شارما عن أمله بأن تكون هذه الحالة تجريبية لعملية مسرعة، تتيح ترخيص السفن الخاضعة للعقوبات لإعادة التدوير بوتيرة أسرع، موضحاً أن الحصول على الموافقات للسفن الأربع الأولى استغرق سبعة أشهر. ولم تتواصل جي إم إس بعد مع سلطات العقوبات في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لطلب تراخيص مماثلة، لكنها تجري محادثات مع مالكي سفن أخرى خاضعة للعقوبات لبحث إمكانية إعادة تدويرها.

وقال إنه لا يوجد أمام هذه السفن سوى خيار واحد، وهو إعادة تدويرها، متحدياً ضمان عدم عودة عائدات بيع السفن القديمة إلى جهات فاسدة. وأضاف: "في قطاع الشحن يتسم العمل بكثير من التعقيد والغموض، حيث تديره شركات خارجية، لكن المهم هو من هو المالك المستفيد الحقيقي؟ وما خلفية هذا المالك؟ وعملية تحديد الهوية ليست بالأمر الهين.

" وأدى إغلاق مضيق هرمز إلى تباطؤ عمليات تفكيك السفن، خاصة مع لجوء العديد من الدول إلى استخدام جميع ناقلات النفط المتاحة لتخزين النفط. وتوقع شارما أنه في حال إعادة فتح المضيق، سيشهد الطلب على إعادة تدوير السفن ارتفاعاً كبيراً بمجرد تفريغ حمولاتها، مشيراً إلى وجود العديد من السفن التي كان من المقرر تفكيكها وعلقت داخل الخليج





