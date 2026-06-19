تحذير طبي من مخاطر "رقبة الهاتف" الناتجة عن استخدام الهاتف الذكي بوضعية انحناء الرأس

حذر باحث طبي من أن الاستخدام المتواصل للهاتف الذكي بوضعية انحناء الرأس إلى الأمام يسبب تأثيرات سلبية شاملة على الجسم، قد تصل إلى حالة تعرف باسم "رققة الهاتف" تشمل تغيرات في العمود الفقري وضعف عضلات الظهر وصعوبة في التنفس. وقدم الدكتور ياروسلاف غورين نصائح عملية للحد من هذه المخاطر.

حذر الباحث الدكتور ياروسلاف غورين، الأستاذ المشارك في جامعة بيروغوف الطبية، من أن الاستخدام المتواصل للهاتف الذكي، خاصة أثناء الجلوس لفترات طويلة وبوضعية انحناء الرأس إلى الأمام، يمكن أن يسبب مجموعة واسعة من الآثار السلبية على الجسم.

وبين أن هذه الوضعية، التي تشيع بشكل كبير بين مستخدمي الأجهزة المحمولة، تؤدي إلى إجهاد لعضلات الرقبة والشعور بالخدر في اليدين، فضلاً عن التسبب في مشكلات في التنفس والتعب السريع. وأوضح أن الانحناء المستمر للرأس يغير من تشريح العمود الفقري الطبيعي، حيث يتعرض الجزء العنقي من العمود الفقري لضغط غير طبيعي نتيجة فقدان الانحناء الفسيولوجي الذي يلعب دوراً حيوياً في امتصاص الصدمات وتوزيع الأحمال.

وأضاف أن الاستخدام المطول للهاتف بهذه الوضعية يؤدي إلى بشدة إلى شد عضلي مزمن، واضطراب في الدورة الدموية، وتشنجات وألم مستمر في منطقتي الرقبة والكتفين، وقد يصاحب ذلك صداع ودوار وإحساس بثقل في الجزء العلوي من الجسم. وحذر غورين من أن استمرار هذه العادة السيئة على المدى الطويل قد يؤدي إلى حالة مرضية تعرف بـ"رقبة الهاتف"، وهي حالة تترافق مع حداب في الجزء العلوي من الظهر، وضعف في عضلات الظهر، وبروز في البطن.

وأشار إلى أن هذه التغيرات التشريحية تؤثر سلباً على كفاءة عمل الحجاب الحاجز، مما يسبب صعوبة في التنفس نتيجة انخفاض مرونة القفص الصدري وتقييد حركة الحجاب الحاجز. وأكد أن هذه الاضطرابات ليست مجرد شعور مؤقت بالألم، بل هي تغيرات تدريجية ومتراكمة في البنية العضلية والهيكلية للجسم، تبدأ بإجهاد بسيط وتتطور إلى مشكلات مزمنة إذا لم يتم معالجتها. ورغم التحذيرات، أكد الدكتور غورين أن هذه التغيرات يمكن الحد منها بل وعكسها في مراحلها المبكرة عبر تعديل سلوكيات الاستخدام اليومية للهاتف الذكي.

واقترح مجموعة من الحلعات العملية الفورية، مثل رفع شاشة الهاتف إلى مستوى العينين للحفاظ على استقامة الرأس، وتغيير وضعية الجلوس بشكل متكرر، وأخذ فترات راحة منتظمة كل 30 إلى 40 دقيقة لتجنب الثبات على وضعية واحدة. كما شدد على أهمية تقوية عضلات الظهر والرقبة من خلال تمارين محددة، وزيادة النشاط البدني العام لتحسين قوة العضلات ومرونة العمود الفقري. واختتم بأن الوعي بهذه المخاطر واتخاذ إجراءات وقائية بسيطة يمكن أن يحمي الأفراد من التطور إلى مشكلات صحية خطيرة ومزمنة في future





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