تحذيرات طبية بعد إصابة امرأة صينية بقرحة مريء واسعة بسبب الطعام الساخن

تفاصيل إصابة سيدة صينية بحروق بالغة في المريء نتيجة تناول طبق الهوت بوت بسرعة، وتحذيرات من منظمة الصحة العالمية حول علاقة الأطعمة الساخنة بالسرطان.

شهدت مقاطعة هونان في وسط الصين واقعة صحية صادمة أثارت موجة من القلق والتحذيرات الطبية، حيث تعرضت سيدة صينية تبلغ من العمر اثنان وأربعون عاما تدعى وانغ لإصابة بالغة في المريء تمثلت في قرحة ممتدة بطول ثمانية سنتيمترات.

بدأت القصة عندما كانت وانغ تتناول وجبة من طبق الهوت بوت الشهير في تجمع اجتماعي مع صديقاتها، وبسبب شعورها بجوع شديد وانغماسها في الحديث الممتع، قامت بابتلاع لقمات من الطعام وهي في درجة غليان مرتفعة جدا دون انتظار تبريدها. في تلك اللحظة، شعرت وانغ بضيق مفاجئ وحاد في منطقة الصدر، مما جعلها تدرك أنها قد تكون تعرضت لحرق داخلي.

وفي محاولة عفوية وخاطئة لتسكين الألم، قامت بشرب كميات من الماء المثلج، وهو ما منحها شعورا مؤقتا بالتحسن والراحة، مما دفعها إلى تجاهل الأمر في البداية والاعتقاد بأن الإصابة بسيطة وستزول من تلقاء نفسها. ومع ذلك، ومع حلول اليوم التالي، تحول هذا الشعور إلى آلام مبرحة جعلتها غير قادرة حتى على بلع الماء، مما اضطرها للتوجه بشكل عاجل إلى مستشفى تشانغشا الثامن لإجراء الفحوصات اللازمة.

بعد إجراء الفحوصات الدقيقة والمنظار الطبي، اكتشف الأطباء أن المريء قد تعرض لتلف جسيم نتج عنه قرحة بطول ثمانية سنتيمترات، وهي مساحة شاسعة تمثل تقريبا ثلث الطول الإجمالي للمريء لدى الشخص البالغ، والذي يتراوح عادة بين خمسة وعشرين وثلاثين سنتيمترا. وأوضحت الدكتورة وو شياو تشينغ، إحدى المتخصصات في الحالة، أن هناك اعتقادا شائعا وخاطئا بين الناس بأن المريء يتمتع بقدرة عالية على تحمل درجات الحرارة المرتفعة، بينما الحقيقة العلمية تؤكد أن أنسجة الجسم البشرية لا يمكنها تحمل الأطعمة أو المشروبات التي تتجاوز درجة حرارتها خمسين إلى ستين درجة مئوية.

وبالنظر إلى طبيعة طبق الهوت بوت، فإن الطعام الذي يخرج مباشرة من القدر قد تصل درجة حرارته إلى ثمانين أو تسعين درجة مئوية، وهو ما يؤدي إلى حرق فوري وشديد للغشاء المخاطي الحساس الذي يبطن المريء. وأشار الفريق الطبي إلى أن هذه القرحة قد تلتئم بشكل كامل إذا تم التدخل العلاجي مبكرا وبشكل صحيح، إلا أن الخطورة تكمن في تكرار هذه الإصابات الحرارية، حيث تؤدي الحروق المتكررة إلى تحفيز عمليات ترميم خلوية غير طبيعية قد تزيد بشكل كبير من احتمالية الإصابة بالسرطان على المدى الطويل.

تأتي هذه الحادثة لتسلط الضوء على ظاهرة صحية أوسع في الصين، حيث يعود أصل طبق الهوت بوت إلى إقليم سيتشوان ويحظى بشعبية هائلة خاصة في مدينة تشونغتشينغ نظرا لمزيجه الفريد من الطعم اللاذع والحرارة والتنميل. ومع ذلك، فإن هذه العادات الغذائية قد تكون لها ضريبة صحية باهظة، إذ تشير الإحصائيات العالمية إلى أن الصين تسجل نحو أربعين بالمائة من إجمالي حالات سرطان المريء في العالم.

ويعزو الخبراء هذا الارتفاع الملحوظ إلى الثقافة الغذائية التي تميل إلى تناول المشروبات والأطعمة شديدة السخونة بشكل مستمر. وفي هذا السياق، لم تقف منظمة الصحة العالمية مكتوفة الأيدي، بل قامت بتصنيف المشروبات التي تتجاوز درجة حرارتها خمسة وستين درجة مئوية ضمن المواد التي من المحتمل أن تكون مسرطنة للإنسان.

لذا، يشدد الأطباء على ضرورة تغيير هذه السلوكيات الغذائية، والحرص على ترك الطعام ليبرد قليلا قبل تناوله، وتجنب الاندفاع في الأكل تحت تأثير الجوع الشديد، وذلك لحماية الجهاز الهضمي من الإصابات التي قد تبدو بسيطة في بدايتها ولكنها قد تتحول إلى أمراض مزمنة وخطيرة تهدد الحياة





