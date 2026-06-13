تحذير صحي من خطر التسمم بالبكتيريا في الأرز المتبقي بعد الطهي

تقدم الجهات الألمانية إرشادات واضحة لتخزين وتبريد وإعادة تسخين الأرز لمنع نمو بكتيريا السالمونيلا والإشريكية القولونية التي تُنتج سموماً خطرة.

حذّر مركز حماية المستهلك في ولاية بافاريا الألمانية من مخاطر استهلاك الأرز المتبقي بعد طهيه، مشيراً إلى أن بقايا الأرز قد تصبح موطناً لتكاثر بكتيريا السالمونيلا و الإشريكية القولونية التي تفرز سموماً خطرة على صحة الإنسان.

يوضح المركز أن هذه البكتيريا تنمو بسرعة عندما يُترك الأرز يبرد ببطء في درجة حرارة الغرفة أو يُحفظ في بيئة دافئة تتراوح درجاتها بين 20 و30 درجة مئوية. وعند حدوث ذلك، يمكن للسموم التي تنتجها البكتيريا أن تزحف إلى داخل حبيبات الأرز وتظل نشطة حتى بعد إعادة تسخينه، وبالتالي لا يمكن القضاء عليها بأي طريقة تسخين بسيطة.

الأعراض التي قد تظهر على المستهلكين تشمل القيء، الإسهال، وتشنجات البطن، وغالباً ما تتفاقم بعد ست إلى أربع وعشرين ساعة من تناول الوجبة الملوثة، ما يجعل هذه الحالة خطيرة وتستدعي اتخاذ إجراءات وقائية صارمة في المنازل والمطاعم. من جانب آخر، أكّد مكتب ولاية ساكسونيا السفلى لحماية المستهلك وسلامة الغذاء أن الأرز الذي يُطهى حديثاً يحتوي على عدد قليل من الجراثيم، لكنه يخلق بيئة ملائمة لتكاثرها إذا لم تُتخذ التدابير اللازمة لتبريده بسرعة.

ينصح الخبراء بتخزين الأرز في الثلاجة فوراً بعد الطهي، على أن يصل درجة حرارته إلى أقل من 7 درجات مئوية خلال ساعتين على الأكثر. في حال كان من الضروري إبقاء الأرز ساخناً لفترة، يجب الحفاظ على درجة حرارة لا تقل عن 60 درجة مئوية طوال مدة التخزين، ويفضل أن تكون أعلى من 65 درجة مئوية لضمان عدم فساد الطعام.

كما يُشدد على ضرورة استهلاك الأرز خلال 24 ساعة من تحضيره، وعدم تركه في درجة حرارة الغرفة لفترات طويلة، لأن ذلك يعزز من فرص تكاثر البكتيريا الممرضة. عند الحاجة إلى إعادة تسخين الأرز المتبقي، يُنصح بتسخينه بشكل متساوٍ وعلى حرارة لا تقل عن 70 درجة مئوية لضمان قتل أي جراثيم محتملة. يجب الانتباه إلى أن أفران الميكروويف قد تسخن أجزاءً معينة من الطعام دون الأخرى، لذا يفضَّل تحريك الأرز جيداً أثناء عملية التسخين لضمان توزيع الحرارة بصورة متجانسة.

في الختام، تُؤكد الهيئات المعنية أن الالتزام بهذه الإرشادات يُسهم في الحد من خطر التسمم الغذائي المرتبط بالأرز، ويحافظ على صحة المستهلكين في المنازل وأماكن العمل





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