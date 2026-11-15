تحذيرات من أسلحة كيميائية في السودان وعطبرة والدمازين

منظمة السلام السودانية تحذر من ذخائر كيميائية في الدمازين بعد انفجار مشبوه في عطبرة. تحديات دبلوماسية مع واشنطن واتهامات باستخدام غاز الكلور في معارك النيل الأزرق.

أعاد الملف الخاص بالأسلحة الكيميائية في السودان إلى الواجهة من جديد بعد تسرب معلومات تفيد بانفجار قنابل محتملة التلوث ب غاز الكلور داخل موقع عسكري في منطقة وادي الحمار بشمال شرق مدينة عطبرة بولاية نهر النيل. يأتي هذا التطور بالتزامن مع تحذيرات صادرة عن المنظمة السودانية للسلام من وجود ذخائر محتملة الخطورة في مجمع عسكري بمدينة الدمازين بولاية النيل الأزرق، مما يثير تساؤلات جوهرية حول طبيعة المواد المستخدمة في العمليات العسكرية الجارية.

تفاصيل الانفجار في عطبرة وموقعه الجغرافي

أفادت التقارير بأن الانفجار وقع داخل موقع عسكري تابع للجيش السوداني بمنطقة وادي الحمار التي تقع شمال شرق مدينة عطبرة في ولاية نهر النيل. وتشير المعلومات المتاحة إلى أن القنابل التي تعرضت للانفجار كانت معدة أصلاً للاستخدام في العمليات العسكرية التي تتركز جغرافيتها بشكل أساسي في جبهة ولاية النيل الأزرق. يبرر هذا الارتباط الجغرافي واللوجستي مخاوف المتابعين من وجود مسار إمداد يربط بين مواقع التجهيز في الشمال وجبهات القتال المباشرة في الشرق.

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ويشير المحللون إلى أن طبيعة الذخائر التي يجري تجهيزها لهذه العمليات قد تكون مختلفة عن التقليدية، خاصة في ظل التقارير التي تشير إلى احتمالية احتوائها على مواد سامة أو كيميائية. ولم يحدد الجيش السوداني حتى الآن بشكل رسمي طبيعة المواد الكيميائية التي قد تكون موجودة داخل تلك القذائف، مما يعمق حالة الغموض حول المخاطر المحتملة على الجنود والمدنيين في المناطق المحيطة.

تحذيرات المنظمة السودانية للسلام في الدمازين

أصدرت المنظمة السودانية للسلام، التي تتخذ من مدينة يابوس بولاية النيل الأزرق مقراً لها، إنذاراً رسمياً يوم الجمعة تحذراً فيه من أخطار محتملة داخل مجمع عسكري يقع في مدينة الدمازين. واستندت المنظمة في تقاريرها إلى رصد ميداني مباشر، وتحليل لمصادر مفتوحة، ومقارنة للصور الفضائية لتحديد موقع المجمع بدقة. وقد حددت المنظمة الموقع بأنه يقع شمال جامعة النيل الأزرق، ويفصله عن الجامعة شارع رئيسي، ويحيط به أحياء سكنية كثيفة.

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كشفت المنظمة أن المجمع يضم منشآت تابعة لسلاح المدفعية وسلاح المهندسين، بالإضافة إلى راجمات صواريخ متعددة تم رصدها داخل كراج تابع لسلاح المدفعية. وأوردت المعلومات أن المخازن والملاجئ الموجودة داخل هذا المجمع قد تُستخدم لحفظ ذخائر يٌشتبه في احتوائها على رؤوس كيميائية أو مواد سامة شديدة الخطورة. وأكدت المنظمة أن هدفها الأساسي هو دفع الجهات المختصة إلى اتخاذ إجراءات وقائية فورية لتجنب وقوع حادث كارثي يهدد حياة السكان المحليين.

الموقف الأمريكي والعقوبات العسكرية

تكتسب هذه التطورات الأهمية نفسها في ظل التوتر الدبلوماسي الحالي بين الخرطوم وواشنطن، إذ لا تزال سلطات الجيش السوداني تحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان تواجه تداعيات قرار أمريكي سابق صدر في مايو 2025. في ذلك الوقت، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن التحقيقات خلصت إلى استخدام الأسلحة الكيميائية خلال عام 2024، وهو ما أدى إلى فرض عقوبات شملت قيوداً صارمة على الصادرات الأمريكية والمبيعات العسكرية، بالإضافة إلى تجميد الوصول إلى خطوط الائتمان الحكومية الأمريكية.

دعت الولايات المتحدة في بيانها الرسمي سلطات الجيش السوداني إلى وقف فوري لاستخدام الأسلحة الكيميائية والالتزام التام بالتعهدات المنصوص عليها في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. وقد رفض الجيش السوداني هذه الاتهامات بشكل قاطع، معتبراً إياها غير مبررة ومفتقدة للأدلة الموضوعية. وعلى مدار الفترة الماضية، ظل الملف موضع مواجهة سياسية ودبلوماسية مكثفة، في ظل المطالب المستمرة من المجتمع الدولي والحقوقوقيين بضرورة توفير أدلة فنية مستقلة تحسم طبيعة المواد المستخدمة.

المخاطر الصحية والتماس تحقيق دولي

تدعو المنظمة السودانية للسلام إلى تحرك دولي عاجل للتحقق من صحة المعلومات التي زودت بها، بما في ذلك إرسال فريق فني ومستقل لفحص الذخائر والمخازن والسجلات العسكرية ذات الصلة في الموقع. وتطالب المنظمة بإبعاد العتاد الثقيل والمواد الخطرة عن المناطق السكنية والمؤسسات التعليمية، ووضع ترتيبات طوارئ شاملة لحماية السكان في حال حدوث تسرب غازي أو انفجار غير متوقع. وتؤكد المنظمة أن النفي أو الاتهامات المتبادلة لا تكفي لحسم هذه الأسئلة المعقدة.

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يُعد غاز الكلور من المواد الخطرة التي يمكن أن تؤدي عند انطلاقها بتركيزات مؤذية إلى أضرار جسيمة في الجهاز التنفسي والعيون، حسب تركيز الغاز ومدة التعرض وظروف الحادث. كما تحظر اتفاقية الأسلحة الكيميائية تطوير هذه الأسلحة وإنتاجها وحيازتها وتخزينها واستخدامها بأي حال من الأحوال. يتطلب توصيف أي واقعة بأنها انتهاك للاتفاقية أو جريمة حرب فحصاً دقيقاً لطبيعة المادة وظروف استخدامها والأدلة المرتبطة بها، مما يجعل الاستعجال في تشكيل لجنة تحقق مستقلة أمراً ضرورياً لحماية المدنيين وضمان الشفافية في الواقع الميداني.