تحذير عالمي من أعراض خفية تسبق الجلطات الدماغية وتصلب الشرايين

خبراء الصحة يسلطون الضوء على علامات مبكرة للأوعية الدموية والجلطات الدماغية، مشددين على أهمية الفحوصات الدورية وتغيّر نمط الحياة للوقاية.

في 15 يونيو 2026 أصدر خبراء صحة عالميون تحذيراً قوياً حول طبيعة بعض أمراض الأوعية الدموية و الجلطات الدماغية ، مؤكّدين أن هذه الحالات لا تظهر فجائياً كما كان يظن كثيرون.

وفقاً لتقارير طبية صادرة عن مؤسسات رائدة مثل منظمة الصحة العالمية وجمعية القلب الأميركية، قد تتسلل أعراض خفية وصامتة إلى الجسم وتستمر لسنوات عديدة دون أن ينتبه المريض إليها. هذه العلامات المبكرة قد تكون المفتاح لتفادي تطور المرض وتحوله إلى حالة طارئة تهدد الحياة. لذلك فإن الوعي بهذه الأعراض ومراجعة الفحوصات الدورية يصبحان أمراً حيوياً لكل من يعاني من عوامل خطر مثل ارتفاع ضغط الدم، السكري، أو تاريخ عائلي لأمراض القلب.

تشير الدراسات الحديثة إلى مجموعة من المؤشرات المبكرة التي ترتبط بتدهور صحة الأوعية الدموية. أولاً، قد يلاحظ البعض اضطراباً في تدفق الدم إلى الدماغ يظهر على شكل وخز أو فقدان إحساس جزئي في اليد أو الساق، ثم يختفي بسرعة. هذا النوع من الأعراض قد يدل على اضطراب في الدورة الدموية الدقيقة داخل الأوعية الصغرى.

ثانياً، يعاني بعض المرضى من تعب غير مبرر وضعف عام يعقب نشاط بسيط، وهو ما يفسره خبراء جمعية القلب الأميركية على أنه نتيجة لتراكمات دقيقة من الدهون والكوليسترول داخل جدران الشرايين، ما يؤدي إلى تصلب الأوعية وتضيقها ببطء شديد على مدى سنوات طويلة. ثالثاً، قد يتعرض البعض إلى فقدان مؤقت للرؤية في إحدى العينين أو كليهما، حتى وإن اختفت الأعراض سريعاً، فإنها تشكل إنذارا مبكراً لمشكلة قد تتفاقم إلى سكتة دماغية إذا لم يتم التدخل الفوري.

تؤكد الجهات المختصة أن الوقاية لا يمكن أن تُستبدل بالعلاج بعد ظهور الأعراض الخطيرة. لذا توصي المنظمات الصحية بإجراء فحوصات دورية للضغط، مستويات الكوليسترول، وسكري الدم، بالإضافة إلى تقييم وظائف الأوعية الدموية بواسطة تقنيات تصويرية متقدمة مثل السونار المتخصص أو الفحص بالرنين المغناطيسي للدماغ. كما تشجع على تبني نمط حياة صحي يتضمن ممارسة الرياضة بانتظام، اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة النباتية والألياف، والابتعاد عن التدخين والكحول.

إن إدراك العلامات الخفية والاستجابة لها مبكراً يمكن أن يحد من خطر حدوث الجلطات الدماغية ويحافظ على نوعية حياة الأفراد، مُسهماً بذلك في تقليل العبء الصحي والاقتصادي على المجتمعات





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