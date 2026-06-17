تحذير أرباح بي إم دبليو يهوي بسهمها لأدنى مستوى منذ 2020 ويشير لتسريح آلاف الوظائف

انخفضت أسهم بي إم دبليو بنسبة تجاوزت 7.5% بعد تحذير عن الأرباح بسبب ضعف السوق الصينية والحرب على إيران، مع توقعات بتسريح آلاف الموظفين وتكاليف إعادة هيكلة تصل إلى مليار يورو.

شهدت أسهم شركة بي إم دبليو الألمانية ل صناعة السيارات انخفاضًا حادًا تجاوزت نسبته 7.5% أمس، لتهوي إلى أدنى مستوياتها منذ أواخر عام 2020، وذلك بعد أن أصدرت الشركة تحذيرًا بشأن الأرباح فاجأ العديد من المحللين وألقى الضوء على التحديات الجسيمة التي يواجهها قطاع السيارات بشكل عام.

وجاء هذا التحذير في وقت متأخر من مساء أول أمس، ليجعل بي إم دبليو واحدة من أوائل الشركات الأوروبية التي تكشف عن التأثير المتوقع لضعف سوق السيارات في الصين، أكبر سوق للسيارات في العالم، فضلاً عن الضغوط الناجمة عن الحرب في إيران وتأثيرها على أهداف الأداء المالي للشركة بحلول عام 2026. ونتيجة لذلك، بلغ سهم الشركة أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2020، مما أثر سلبًا على المؤشر الفرعي لقطاع السيارات الأوروبي بأكمله.

وقد وصف ماتياس شميدت، المحلل المستقل لقطاع السيارات، الوضع قائلاً إن هذه ليست سوى قمة جبل الجليد، مضيفًا أن الشركات الأخرى ليست بمنأى عن هذه التطورات. وأشارت المؤشرات داخل الشركة الألمانية إلى توجه نحو تخفيض الوظائف، ورغم أن المجموعة التي تتخذ من ميونخ مقرًا لها تنوه رسميًا إلى وجود اتفاقية مشتركة لتأمين الوظائف، إلا أن بي إم دبليو قد أعلنت بالفعل في توقعاتها للعام الجاري عن تراجع في أعداد الموظفين.

وتوضح الإجراءات المعلنة الآن أن الشركة بصدد تسريع هذا التوجه، حيث برزت فقرة في تحذير الأرباح لا يمكن تفسيرها بغير ذلك، إذ جاء فيها أن الإدارة العليا ستعمل إلى جانب الأعباء التي تشهدها الأنشطة التشغيلية على تسريع وتيرة تخفيض التكاليف عبر إجراءات إضافية لإعادة الهيكلة وتحسين الكفاءة، دون الإفصاح عن تفاصيلها. وأضافت الشركة أن آثار هذه الإجراءات ستظهر في السنوات المقبلة، وستؤثر لمرة واحدة فقط على الأرباح خلال النصف الثاني من عام 2026.

ويشار إلى أن التكاليف غير المتكررة أو الاستثنائية التي تسهم في توفير الأموال لاحقًا تعني شطب عدد من الوظائف، غير أن إدارة المجموعة ترفض تأكيد ذلك رسميًا حتى الآن، مكتفية بالقول إن القضايا الأخرى ستُناقش أولاً داخليًا ومع ممثلي العمال. ولم تغير المجموعة في بيانها أمس من توقعاتها المتعلقة بحجم العمالة، غير أن صيغة تراجع طفيف الواردة في التقرير السنوي تعني انخفاضًا بنسبة تتراوح من 1 إلى 5%.

مع وجود نحو 155 ألف عامل لدى الشركة، قد تعني هذه النسبة الاستغناء عن بضعة آلاف منهم. وتوضح تصريحات الشركة خلال مؤتمر هاتفي مع المستثمرين أمس أن الأمر لا يقتصر على إجراءات شكلية، حيث أفادت مصادر من المشاركين أنه بات من الواضح أن الأعباء الاستثنائية المتوقعة ستصل تقريبًا إلى مليار يورو، دون أن يتضح بعد حجم المبلغ المخصص لتقليص الوظائف.

وكان عدد الموظفين لدى بي إم دبليو قد انخفض بالفعل في عام 2025 بنحو 3,000 موظف، ولا سيما في ألمانيا والصين. وفي حال المضي قدمًا في تخفيض الوظائف خلال العام الحالي، فقد تكون هاتان الدولتان هما الأكثر تضررًا، ويعود ذلك جزئيًا إلى أن الانهيار الحاد في السوق الصينية يمثل المحرك الأساسي وراء صدور هذا التحذير بشأن الأرباح. تأتي هذه الأنباء بعد نحو شهر واحد من تولي الرئيس التنفيذي الجديد، ميلان نيدليكوفيتش، زمام الأمور في بي إم دبليو.

ويرى خبير قطاع السيارات، فرديناند دودنهوفر، أن صدور تحذير قوي بهذا الشكل بعد فترة وجيزة من توليه المنصب يعد أمرًا مفاجئًا، ويظهر أن الإدارة السابقة فاتها الكثير من الأمور. وأضاف دودنهوفر أن مع تولي نيدليكوفيتش تنتهي حقبة ميا سان ميا التقليدية في بي إم دبليو، وأعتقد أن هذا التغيير قد طال انتظاره، مشيرًا إلى أن المشكلة الرئيسة لدى بي إم دبليو تكمن في التنوع الكبير في طرز وفئات السيارات، مما يتطلب عمالة كثيفة، وأوصى بتخفيض التكاليف ونقل مزيد من أعمال التطوير إلى الصين، مستشهدًا بتجربة فولكس فاجن.

وكانت بي إم دبليو قد خفضت توقعاتها للأرباح في العام الجاري، حيث باتت تتوقع تراجعًا ملحوظًا في الأرباح قبل احتساب الضرائب بنسبة لا تقل عن 10%، بالإضافة إلى انكماش في عدد السيارات الموردة، وعزت ذلك إلى التطور السلبي لسوق السيارات الصينية وتداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. وتشهد أرقام مبيعات السيارات في الصين هبوطًا حادًا، حيث تراجعت المبيعات في الفترة من يناير إلى مايو الماضيين بنسبة تقارب 20% على أساس سنوي، وفقًا لأحدث بيانات اتحاد صناعة السيارات الصيني





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بي إم دبليو تحذير أرباح سوق الصين تسريح وظائف صناعة السيارات

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