تحذير من 10 أغراض خطيرة لا تضعها في الأمتعة المشحونة

تقرير أمريكي يكشف عن 10 أنواع من الأغراض الخطرة التي يجب عدم وضعها في الحقائب المشحونة، من بطاريات الليثيوم إلى الأدوية والوثائق، مع شرح المخاطر والتوصيات الرسمية.

حذر تقرير صادر عن موقع "Islands" الأمريكي من وضع عشرة أنواع محددة من الأغراض داخل الأمتعة التي تُسلّم لشركات الطيران، مشيراً إلى أن هذه المقتنيات قد تتلف أو تُسرق أو تشكل خطراً مباشراً على سلامة الرحلة الجوية. يأتي هذا التحذير في وقت يشغل فيه كثيرون بالهم بترتيب حقائبهم، متجاهلين أن بعض الأغراض الشائعة قد تعرضهم لخسائر مادية كبيرة أو تعريض سلامتهم للخطر أثناء النقل.

مخاطر البطاريات والمعدات الإلكترونية

تتصدر بطاريات الليثيوم وبنوك الطاقة القائمة، حيث يُحذر بشدة من وضعها في الحقائب المشحونة بسبب مخاطر ارتفاع حرارتها أو تعرضها لماس كهربائي، مما قد يؤدي إلى اندلاع حريق يصعب التحكم فيه في عنبر الشحن. يشمل هذا التصنيف البطاريات الاحتياطية وبنوك الطاقة الخاصة بشحن الهواتف والأجهزة الإلكترونية، ويوصي الخبراء بتحملها مع الركاب داخل حقيبة اليد، مع وضعها في أغلفة واقية لمنع التشغيل العرضي.

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كما يوصى بتجنب وضع أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية والكاميرات والساعات الذكية في الأمتعة المشحونة، حتى لو كانت مسموحاً بها بضوابط معينة، نظراً لارتفاع خطر التلف أو السرقة أو الفقدان. هذه الأجهزة باهظة الثمن وحساسة للصدمات، مما يجعل حملها مع المسافر الخيار الأمثل للحفاظ عليها.

الوثائق والأدوية والمقتنيات الثمينة

يجب الاحتفاظ بجواز السفر وبطاقة الهوية وتذاكر السفر وتأكيدات الحجوزات والمستندات المهمة في حقيبة شخصية يسهل الوصول إليها، لأن فقدانها قد يعرقل إجراءات الصعود للرحلات التالية أو تسجيل الدخول بالفنادق أو عبور الحدود. صعوبة استخراج وثائق بديلة أثناء التواجد خارج البلاد تجعل حماية هذه الأوراق أمراً حيوياً لا يقبل التأجيل.

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الأدوية الضرورية والأجهزة الطبية مثل الأنسولين وأدوية القلب وضغط الدم وبخاخات الربو وأجهزة قياس السكر وأجهزة التنفس أثناء النوم، يجب أن تبقى مع المسافر. تأخر الحقائب أو فقدانها قد يحرم المريض من علاجه في الوقت المناسب، والتغيرات الكبيرة في درجات الحرارة داخل عنبر الشحن قد تفقد بعض الأدوية، خاصة السائلة منها، فعاليتها.

المجوهرات والساعات الفاخرة والنقود والإكسسوارات مرتفعة القيمة، لا ينبغي وضعها في الأمتعة المشحونة بسبب احتمالات السرقة أو الفقدان خلال مراحل نقل الأمتعة. بعض شركات الطيران لا تتحمل مسؤولية تعويض المسافرين عن هذه المقتنيات، مما يضاعف الخسائر في حال اختفاء الحقيبة.

المواد الكيميائية والمواد سريعة التلف

عبوات الرذاذ والمواد القابلة للاشتعال مثل مثبتات الشعر ومزيلات العرق البخاخة والمنظفات والمطهرات، تتطلب حذراً خاصاً لأن تغيرات الحرارة والضغط قد تسبب تسربها أو انفجارها. هذا التسرب قد يؤدي إلى مخاطر اشتعال أو انبعاث أبخرة ضارة، وتختلف القواعد المنظمة لنقلها حسب حجمها وطبيعتها، لذا يجب مراجعة تعليمات شركة الطيران.

الزجاجيات والتحف الخزفية والهدايا التذكارية وزجاجات العطور معرضة للكسر نتيجة الصدمات والضغط أثناء تحميل الحقائب، وقد يتسبب تكسرها في إتلاف الملابس والأجهزة الإلكترونية الأخرى. الأطعمة سريعة التلف مثل اللحوم ومنتجات الألبان والأسماك والأطعمة المنزلية قد تفسد وتتسرب contentsها ملوثة باقي الأمتعة، كما أن السوائل تخضع لقيود أحجام صارمة في المطارات.