تحذير أممي: العالم يقترب من تسجيل أعلى year حرارة في التاريخ قبل نهاية العقد

تقرير جديد للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية يBWinder من اقتراب العالم من تجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية ويدق ناقوس الخطر بشأن Year 2027 كأكثر الأعوام حرارة.

في الثلاثين من مايو عام 2026، أصدرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة تقريراً يحذر من اقتراب العالم من تسجيل عام يكون الأكثر حرارة في التاريخ قبل نهاية العقد الحالي، ويأتي ذلك في ظل تسارع تداعيات أزمة التغير المناخي وارتفاع الانبعاثات الناتجة عن الوقود الأحفوري.

وتوقعت المنظمة أن عام 2027 سيحطم الأرقام القياسية لدرجات الحرارة ليصبح الأعلى حرارة على الإطلاق. وأشار التقرير، الذي أعده مكتب الأرصاد الجوية البريطاني ونشرته صحيفة ذا غارديان، إلى وجود احتمال بنسبة 86% بأن يتجاوز أحد الأعوام بين 2026 و2030 الرقم القياسي المسجل في عام 2024. كما رجح التقرير بنسبة 75% أن يتجاوز متوسط درجات الحرارة العالمية خلال تلك الفترة مستوى 1.5 درجة مئوية فوق معدلات ما قبل الثورة الصناعية، وهو الحدّ الحاسم الذي يسعى المجتمع الدولي إلى تجنبه.

وبيّن التقرير أن ظاهرة إل نينيو المناخية المتوقعة قد تساهم في تحطيم الرقم القياسي العالمي لدرجات الحرارة في وقت مبكر، ربما بحلول عام 2027، نتيجة إطلاق مزيد من الحرارة المخزنة في المحيط الهادئ إلى الغلاف الجوي. وأكد سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، أن موجات الحر الشديدة التي تشهدها أوروبا حالياً تمثل "تذكيراً قاسياً" بتفاقم آثار أزمة المناخ على المستوى الإنساني والاقتصادي، مشيراً إلى أن مناطق أخرى من العالم، بينها الهند وأجزاء واسعة من آسيا، تواجه ظروفاً مناخية قاسية مماثلة.

وحذر العلماء من أن تجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية سيؤدي إلى تفاقم موجاتihar والجفاف والعواصف والفيضانات، مما سيجعل قدرة المجتمعات على التكيف أكثر صعوبة، رغم أن تقليل أي جزء من الاحترار العالمي يساهم في الحد من الأضرار. وبيّن التقرير أن احتمالات تجاوز متوسط الاحترار العالمي مستوى درجتين مئويتين خلال أي عام منفرد بين 2026 و2030 لا تزال منخفضة جداً، وتقل عن 1%، إلا أن استمرار ارتفاع الانبعاثات يهدد بتفاقم المخاطر المناخية مستقبلاً.

وتوقع التقرير أيضاً أن ترتفع درجات الحرارة في القطب الشمالي بوتيرة تفوق المعدل العالمي بأكثر من ثلاث مرات خلال السنوات المقبلة، مع تغيرات ملحوظة في معدلات الأمطار، حيث يُرجح أن تشهد مناطق في شمال أوروبا والساحل الأفريقي وسيبيريا معدلات هطول أعلى من المعتاد، مقابل ظروف أكثر جفافاً في منطقة الأمازون





emaratalyoum / 🏆 1. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

المنظمة العالمية للأرصاد الجوية احترار عالمي 1.5 درجة مئوية إل نينيو عام 2027

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

تلميذ غوارديولا مدرباً لبايرن ميونيخعُيّن البلجيكي فنسان كومباني مدرباً لبايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم بعقد يمتد حتّى صيف 2027...

Read more »

سعر صرف الدولار بالموازنة المصرية الجديدة عند 47 جنيهاً.. هل تستقر العملة؟في إطار إعلان تفاصيل الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026-2027، كشف وزير المالية المصري

Read more »

قرعة كأس آسيا 2027..تفاصيل التأجيل والموعد الجديدأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تحديد موعد جديد لإجراء قرعة نهائيات كأس آسيا 2027...

Read more »

«كاف» يعلن المواعيد الرسمية لانطلاق أمم إفريقيا 2027أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» مواعيد انطلاق ونهائي بطولة كأس أمم إفريقيا 2027...

Read more »

إعلان هيئة المعرفة بدبي: لا زيادة في رسوم المدارس الخاصة 2026-2027 مع تسهيلات 1.5 مليارحرص القيادة الرشيدة على دعم أولياء الأمور وتلبية احتياجاتهم بشكل متوازن ومدروس، أعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي أنه لن تكون هناك زيادة في الرسوم المدرسية للمدارس الخاصة في الإمارة خلال العام الدراسي المقبل 2026-2027.

Read more »