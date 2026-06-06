تحديات الموازنة بين السلاح والرفاهية في ظل تصاعد الإنفاق العسكري العالمي

تحليل للصعوبات المالية التي تواجهها الحكومات الغربية في سعيها لزيادة الإنفاق الدفاعي دون التضحية بالبرامج الاجتماعية، وسط ارتفاع الديون وتأييد شعبي مشروط. يستعرض المقال آخر التطورات في ميزانيات الدفاع الكبرى وانعكاساتها على الأسواق المالية.

في الوقت الذي يسعى فيه قادة الحكومات الغربية إلى تحقيق توازن بين تعزيز القدرات العسكرية والحفاظ على مستويات الرفاهية الاجتماعية، تبرز تحديات مالية كبيرة تعكسها تحركات الأسواق المالية.

فخلال السنوات الأحد عشر الماضية، شهد الإنفاق العسكري العالمي ارتفاعاً مطرداً، وفقاً لبيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، حيث تجاوز في عام 2025 حاجز 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2009. وفي المقابل، لم يظهر العديد من القادة استعداداً لتقليص الإنفاق على البرامج المحلية الشعبية، مثل الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي، من أجل توفير مساحة مالية لشراء المزيد من الأسلحة.

ومع اقتراب الديون الحكومية العالمية من 100% من الناتج المحلي الإجمالي، حسب صندوق النقد الدولي، يبدو أن السياسيين يريدون الجمع بين السلاح والرفاهية دون التضحية بأي منهما. وقد غذى هذا التوجه المخاوف من حروب ساخنة في أوروبا والتصعيد الجيوسياسي في آسيا والمحيط الهادئ، مما دفع دولاً مثل أعضاء حلف الناتو واليابان إلى زيادة إنفاقها الدفاعي بشكل كبير.

ففي عام 2025، ارتفع الإنفاق العسكري الأوروبي بنسبة 14% مقارنة بالعام السابق، بينما زاد في آسيا بنسبة 8.1%، مع التزامات جديدة برفع النسبة إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035 في قمة الناتو الأخيرة، باستثناء إسبانيا التي حصلت على إعفاء. كما أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي عن مواصلة التحول نحو زيادة الإنفاق الدفاعي، بعد أن حققت اليابان هدف 2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 قبل موعده بعامين.

واللافت أن البيت الأبيض اقترح ميزانية دفاعية بقيمة 1.5 تريليون دولار للسنة المالية 2027، بزيادة 40% عن الميزانيات السابقة، وهي الأكبر في تاريخ البنتاغون حتى بعد تعديل التضخم. وتواصل إدارة الرئيس ترامب الضغط على الحلفاء لزيادة إنفاقهم الدفاعي، كما صرح وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث في حوار شانغريلا بسنغافورة بأن الولايات المتحدة تطلب من دول المحيط الهادئ الاستثمار بجدية في دفاعاتها.

وعلى الجانب الآخر، يُظهر الرأي العام تأييداً واسعاً لزيادة الإنفاق الدفاعي في المناطق القريبة من النزاعات، لكن هذا التأييد يتراجع عندما يُطلب من المواطنين تقديم تنازلات مالية. ففي استطلاع أجرته يوغوف في المملكة المتحدة يونيو 2025، أيد 49% زيادة الإنفاق الدفاعي، لكن 57% عارضوا رفع الضرائب لتمويله، و53% عارضوا خفض الإنفاق الحكومي الآخر. وبالمثل، أظهر استطلاع إبسوس في فرنسا مارس 2025 أن ثلثي الأسر تؤيد ميزانية دفاع أكبر، لكن نصف المشاركين عارضوا خفض الخدمات العامة، فيما أيد 66% تمويل العجز.

ويعود هذا التحيز جزئياً إلى ارتفاع تكاليف المعيشة بعد جائحة كورونا، حيث يتوقع الناخبون من الحكومات مساعدتهم في سد فجوة القدرة على تحمل التكاليف. وقد عاقبت الانتخابات الأخيرة، خاصة في فرنسا، السياسيين الذين أشاروا إلى أي تقشف مالي.

ووفقاً لدراسة صندوق النقد الدولي في أبريل 2026، فإن نحو ثلثي الزيادات الأخيرة في الإنفاق الدفاعي تم تمويلها من العجز، مما أدى إلى ارتفاع العجز المالي بنحو 2.6% بعد ثلاث سنوات من بدء الطفرة، وارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو سبع نقاط مئوية. وبالإضافة إلى العجز الحكومي، تؤثر وتيرة النمو الاقتصادي وكلفة الاقتراض على استدامة الموازنات.

ويرى مؤيدو زيادة الإنفاق العسكري أن ذلك قد يحفز النمو الاقتصادي، كما هو الحال في ميزانية البنتاغون المقترحة البالغة 1.5 تريليون دولار، والتي تفوق بنسبة 50% ما يُتوقع إنفاقه على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي هذا العام. ومع ذلك، فإن استمرار إعادة التسلح دون نمو اقتصادي قوي أو إصلاحات مالية قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض وأزمات ديون.

وفي ضوء تصاعد النزاعات العالمية إلى أعلى مستوى منذ الحرب العالمية الثانية، وفقاً لمجلس العلاقات الخارجية الأميركي، يبدو أن الإنفاق العسكري العالمي سيواصل الارتفاع، مما يضع الحكومات أمام معضلة صعبة: كيف يمكن تمويل السلاح والرفاهية معاً دون التضحية بالاستقرار المالي





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