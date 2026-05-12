تحديث مناهج تدريب القيادة في دبي لدمج أنظمة مساعدة السائق المتقدمة ADAS

هيئة الطرق والمواصلات بدبي تطور مناهج تدريب المركبات الخفيفة وفق معايير CIECA العالمية لتعزيز السلامة المرورية وتدريب 250 ألف متدرب على أنظمة ADAS الحديثة.

في إطار سعيها الدائم لتحقيق الريادة العالمية في قطاع النقل والمواصلات، وضمن استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز أعلى معايير الأمان والسلامة على الطرقات، أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تنفيذ تحديثات شاملة وجوهرية على مناهج التدريب المخصصة للمتقدمين للحصول على رخصة قيادة المركبات الخفيفة.

تأتي هذه الخطوة الاستباقية استجابةً للتطور المتسارع في صناعة السيارات العالمية، حيث أصبحت المركبات الحديثة تعتمد بشكل أساسي على تقنيات الذكاء الاصطناعي وأنظمة المساعدة الرقمية التي تهدف إلى تقليل التدخل البشري في المواقف الحرجة. إن هذا التحول في المنهج التعليمي لا يقتصر فقط على إضافة معلومات تقنية، بل يمثل رؤية متكاملة لضمان أن يكون السائق الجديد على دراية تامة بكيفية التعامل مع التكنولوجيا المدمجة في سيارته، مما يقلل من احتمالية وقوع الحوادث الناتجة عن سوء استخدام هذه الأنظمة أو الجهل بآلية عملها، وهو ما يتماشى مع تطلعات دبي في بناء منظومة تنقل ذكية وآمنة ومستدامة للجميع.

وقد ركزت هذه التحديثات بشكل دقيق ومفصل على دمج أنظمة مساعدة السائق المتقدمة المعروفة اختصاراً بـ ADAS، وهي مجموعة من التقنيات الإلكترونية التي تعمل كعين إضافية للسائق ومساعد تنبيهي لضمان أعلى مستويات اليقظة. ومن أبرز هذه الأنظمة التي تم إدراجها في المناهج التدريبية نظام التحذير من الاصطدام الأمامي الذي ينبه السائق عند اقترابه من مركبة أخرى بسرعة غير آمنة، بالإضافة إلى نظام رصد البقعة العمياء الذي يزيل مخاطر تغيير المسار المفاجئ دون رؤية المركبات المجاورة.

كما شمل التدريب كيفية التعامل مع أنظمة الانحراف عن المسار ودعم المسارات التي تساعد في إبقاء المركبة في مسارها الصحيح، ونظام مساعدة صف المركبة في المواقف التي تسهل عملية الركن بدقة عالية. ولم تغفل التحديثات الأنظمة الحيوية الأخرى مثل نظام الرؤية الليلية الذي يحسن الرؤية في الظروف القاسية، ونظام منع انغلاق المكابح ABS الذي يعد ركيزة أساسية في التحكم بالمركبة أثناء التوقف المفاجئ، فضلاً عن مثبت السرعة التقليدي والتكيفي الذي يساهم في تقليل إجهاد السائق في الرحلات الطويلة ويحافظ على مسافات آمنة بين السيارات، مما يجعل عملية القيادة تجربة أكثر سلاسة وأماناً.

ومن جانبه، شدد سلطان الأكرف، مدير إدارة ترخيص السائقين بمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات، على أن هذه المناهج المطورة لم توضع بشكل عشوائي، بل تم صياغتها بدقة لتتطابق مع المعايير الدولية المعتمدة من قبل المنظمة الدولية لاختبارات القيادة CIECA. وأوضح أن الهدف الأساسي هو تغيير السلوك القيادي وتوجيه السائقين نحو تبني ممارسات أكثر أماناً ومسؤولية.

وقد تم تنفيذ هذا المشروع الضخم بالتعاون الوثيق مع كافة منشآت تعليم القيادة في الإمارة، حيث تم تحديث كتيبات التعليم والمناهج النظرية والعلمية لتشمل محاضرات توعوية مكثفة. كما تم تنظيم ورش عمل تخصصية لمدربي القيادة لضمان نقل هذه المعرفة للمتدربين بكفاءة عالية، مع مراعاة اختلاف مواصفات المركبات المستخدمة في التدريب لضمان شمولية التغطية التقنية لجميع الأنظمة المتاحة.

وبناءً على هذه الجهود الحثيثة، شهدت الفترة الماضية استفادة أكثر من مائتين وخمسين ألف متدرب من هذه المناهج المحدثة، وهو رقم يعكس حجم التأثير الإيجابي والانتشار الواسع لهذه المبادرة. إن هذه الخطوة تندرج ضمن الغايات الاستراتيجية للهيئة التي تهدف إلى تطوير خدمات مبتكرة ترتقي بتجربة المتعاملين إلى المستويات العالمية، وتعزز من مرونة التنقل في المدينة. إن الاستثمار في وعي السائق وتدريبه على أحدث التقنيات ليس مجرد تحسين إداري، بل هو استثمار في حياة الإنسان وحماية للممتلكات العامة والخاصة.

ومن خلال دمج هذه المعايير العالمية في صلب العملية التعليمية، تضمن دبي تخريج جيل من السائقين قادر على التعامل مع تحديات الطرق الحديثة بكفاءة عالية، مما يساهم بشكل مباشر في خفض معدلات الحوادث المرورية وتحقيق رؤية دبي كأكثر مدن العالم أماناً وسعادة في التنقل





