تحدي دبي للدراجات الهوائية يحقق حضوراً مميزاً بمشاركة 41,836 دراجاً

شارك 41,836 دراجاً في تحدي دبي للدراجات الهوائية بشوارع دبي، في حدث ضخم يخدم برنامج 30×30 ويقود فعاليات تحدي دبي للياقة.

احتشد حشد كبير من محبي الرياضة في العاصمة الاقتصادية لدولة الإمارات، حيث شارك 41,836 شخصاً صباح أمس في فعالية تحدي دبي للدراجات الهوائية، والتي عقدت في شارع الشيخ زايد وفي وسط مدينة دبي. وقد جاءت هذه المشاركة الكثيفة ليدشن بها الحدث برنامج الفعاليات الرئيسة للدورة العاشرة من تحدي دبي للياقة ، مما جمع مشاركين من مختلف الأعمار والقدرات البدنية في تجربة رياضية مجتمعية فريدة.

روح الأسرة والتراث الرياضي في دبي

جلّت روح الترابط الأسري بوضوح من خلال مشاركة عائلات جمعت بين أجيال مختلفة من الأطفال والآباء والأجداد، في مشهد عكس قيم عام الأسرة في دولة الإمارات بشكل مباشر. وقد حوّلت هذه الفعالية ممارسة الرياضة إلى تجربة عائلية مشتركة عززت التقارب بين الأجيال، وجسّدت رسالة التحدي في ترسيخ العادات الصحية، وجعل النشاط البدني جزءاً أصيلاً من الحياة اليومية لجميع أفراد المجتمع.

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تنظم هذه الفعالية الكبيرة دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومجلس دبي الرياضي، دعماً لرؤية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في جعل دبي واحدة من أكثر مدن العالم نشاطاً.

الانطلاقة التاريخية والاشتراكات الكبيرة

تتحمل دورة هذا العام شعار مستعد لتحدي 30×30؟، الذي يدعو كل فرد إلى اختيار النشاط الذي يناسبه، وممارسته لمدة 30 دقيقة يومياً طوال 30 يوماً. وقال سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي إنه أسعد أن يرى الأطفال والآباء والأجداد يركبون دراجاتهم معاً في عام الأسرة، ويقضون وقتاً يبقى في ذاكرتهم، ويستفيدون من ممارسة الرياضة.

وأضاف أن مشاركة 41,836 من الدراجين في الدورة العاشرة من تحدي دبي للياقة أعطت بداية مميزة، فمشهد آلاف السكان والزوار على دراجاتهم في شارع الشيخ زايد ووسط مدينة دبي، بالقرب من أبرز معالم الإمارة، يؤكد حب الناس للرياضة، وحرصهم على النشاط البدني. وأوضح أن تحدي دبي للدراجات الهوائية أصبح من الفعاليات الرياضية المجتمعية التي ينتظرها أهل دبي، وهو ما نلمسه في هذا الإقبال الكبير وحماس المشاركين.

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وأثنى مسؤولو القطاع الرياضي على استمرار المبادرة في تشجيع الصغار والكبار، على اختلاف قدراتهم، على ممارسة الرياضة والاهتمام بصحتهم بشكل عام ومستدام.

تجربة مرسية ترفيهية في وسط المدينة

أما أحمد الخاجة المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، فقد قال إنه نشهد اليوم ثمرة عشر سنوات من العمل على تشجيع الناس على ممارسة الرياضة، وجمعهم في أنشطة يستمتعون بها معاً. وأشار إلى أن اجتماع الآلاف على شارع الشيخ زايد يوضح ما وصل إليه تحدي دبي للياقة، وكيف أصبحت الرياضة جزءاً من الحياة اليومية، وفرصة للقاء الناس، وتوثيق العلاقات بينهم.

وأضاف أن 30×30 أصبحت جزءاً من حياة دبي، بفضل حماس المشاركين، والتزامهم الذي شهدناه مجدداً اليوم. ومع ما ينتظر الجمهور من فعاليات وأنشطة مجانية طوال الشهر، يتطلع المنظمون إلى تشجيع المزيد من الناس على اختيار الرياضة التي تناسبهم، واكتساب عادات صحية تستمر معهم، والاستمتاع بما تقدمه مدينتنا من أنشطة وتجارب متنوعة.

امتد المسار العائلي لمسافة 4 كيلومترات، عبر وسط مدينة دبي، على طول بوليفارد الشيخ محمد بن راشد، حيث استمتع المشاركون برؤية برج خليفة ودبي أوبرا خلال الجولة. أما مسار شارع الشيخ زايد، فبلغ طوله 12 كيلومتراً، ومنح الدراجين الأكثر خبرة فرصة غير معتادة لركوب الدراجات على هذا الشارع، مروراَ بمتحف المستقبل وقناة دبي المائية، مع إطلالات على معالم المدينة الساحرة.

خصص المنظمون نقطة دخول لدعم مشاركة 53 من أصحاب الهمم، الذين استخدموا دراجات تُدار باليد، ودراجات ثنائية المقاعد، وأخرى مجهزة لتناسب احتياجاتهم. وأتاحت هذه التسهيلات لهم الانضمام إلى بقية المشاركين، ومواصلة التقدم نحو إكمال تحدي 30×30 بكل سهولة.

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عروض ترفيهية وأنشطة جانبية ملهمة

رافقت الجولات برنامج ترفيهي على المسارين. فعلى المسار العائلي، استقبلت شخصية سبايدرمان وشخصيات بوكيمون وغيرها من الشخصيات الترفيهية المشاركين بحماس. كما قدّم منسقو الموسيقى عروضهم على عربات صغيرة، بمقاطع حماسية، صاحبت الدراجين طوال الجولة وعند خط انطلاق مسار 12 كيلومتراً، تولّت مقدمة الحفل كاتي أوفيري تقديم الفقرات وتشجيع الدراجين.

شارك في البرنامج الموسيقي روم جي وسيميو، اللذان من المقرر أن يقدّما عروضاً أيضاً في مهرجان أنتولد دبي. وشملت الأنشطة خارج المسارين عروضاً للقرع على الطبول، ومشاركات للفرقة الموسيقية الاستعراضية الفلبينية، وفرقة ميرور مابور لطبول البانغرا، إلى جانب فقرات لفريق الإمارات أول ستار للعروض التشجيعية.

استقبلت شخصية نيون بير، بنسختها الخاصة بدبي، العائلات في منطقة التجمع. كما عرضت لوحة مرورية ضوئية تفاعلية للدراجين سرعاتهم عند مرورهم أمامها. ودعت الفعالية المشاركين إلى تزيين دراجاتهم وارتداء أزياء مبتكرة، مع فرصة للفوز بإحدى 4 جوائز. وقدّم الدراجون أفكاراً متنوعة لتزيين الدراجات، فيما ارتدت عائلات ومجموعات أزياء متناسقة، ضمن فئات أفضل دراجة، والفكرة الأكثر ابتكاراً، وأفضل أزياء عائلية، وأفضل أزياء جماعية.

تتويج برنامج اللياقة البدنية بدبي

بعد تحدي دبي للدراجات الهوائية، يستقبل سد حتا المشاركين في تحدي دبي للتجديف، برعاية هيئة الطرق والمواصلات بدبي، يومي 7 و8 نوفمبر، مع استمرار تنظيم أنشطته على مدار يومين. وفي 22 نوفمبر، يعود تحدي دبي للجري إلى شارع الشيخ زايد، حيث يُنتظر أن يجمع مجدداً مئات الآلاف من المشاركين في سباق عالمي.

تُختتم الفعاليات الرئيسة يوم 29 نوفمبر، بالدورة الثانية من دبي يوغا، برعاية إم هيرو، عند مبنى البوابة في مركز دبي المالي العالمي، ليلتقي المشاركون في جلسة جماعية لممارسة اليوغا معاً. وتتوافر طوال أيام التحدي الثلاثين 3 قرى مجانية للياقة البدنية، وأكثر من 30 مركزاً مجتمعياً للياقة، إلى جانب آلاف الحصص والأنشطة في مختلف أنحاء دبي.

تمنح هذه الخيارات كل مشارك فرصة اختيار ما يستمتع به من رياضات، والمواظبة عليه لإكمال تحدي 30×30. ويُقام تحدي دبي للدراجات الهوائية، بتنظيم دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومجلس دبي الرياضي، وبرعاية دي بي ورلد.