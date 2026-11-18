تحليل معمق لتحديات وصول الرواية العربية إلى العالمية من منظور خبراء وإعلاميين، مع التركيز على ضعف الترجمة وأهمية التسويق

تواجه الرواية العربية تحديات جمة في مسيرتها نحو العالمية، حيث تسعى الأعمال الأدبية للحصول على مكانة مرموقة في قوائم الأكثر مبيعاً مثل قائمة " نيويورك تايمز" أو الفوز بجوائز عالمية كبرى مثل جائزة "البوكر"، والتي تُعد معياراً للنجاح في عالم النشر.

عقبات الإعلام والصور النمطية الغربية

أكد الروائي الإماراتي علي أبو الريش أن الأدب رسالة شاملة تحمل أبعاداً سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، إلا أن رسائل الأمة العربية لا تصل إلى العالم بشكل فعال بسبب صورة نمطية غربية مقبولة. وأوضح أبو الريش أن هناك مفهوماً غلوطاً لدى العالم الغربي يجعله يستمع فقط للأصوات التي تطرق الأبواب بقوة، مما يشكل عائقاً أمام الصوت العربي. وأشار أبو الريش إلى أن صوتنا الإعلامي لا يزال يتعثر في محليته في مواجهة الآلة الإعلامية الضخمة التي غيرت مفاهيم العالم وجعلتها حقائق موضوعية. وأكد أن هناك اصطفافات عالمية تعتمد قاعدة "إن لم تكن معي فأنت ضدي"، مما يتطلب عملاً عربياً جاداً لتخطي عقدة النقص والخوف من ملامسة وعي الآخر.

Also read ميدان وهايت أوف أونر يتصدران قائمة مشاركي سباق دبي كريك مايل في ميدان

نقص حركة الترجمة الاحترافية

أوضحت الروائية الإماراتية فتحية النمر أن الرواية العربية حققت نجاحات كبيرة، بما في ذلك الفوز بجائزة "البوكر" وجوائز أخرى، لكن الإنجاز لا يزال محدوداً بسبب غياب الجسر الذي يوصل الكتاب إلى الغرب، وهو الترجمة. ولفتت النمر إلى أن الترجمة في الوطن العربي تتركز في الجانب من الأجنبي إلى العربي، بينما الترجمة من العربية إلى اللغات الأجنبية ضعيفة وغير احترافية.

وأضافت فتحية النمر أن الترجمة عندنا من الأجنبية إلى العربية هي الأنشط، ونطلع على ما يكتبه الغرب ونُعجب به، ولكن لو وضعنا الترجمة في خدمة الأدب الجيد بغض النظر عن الأسماء، لوصلت الكتابات العربية إلى العالم. وأكدت أن الترجمة تحتاج إلى أن تكون حركة متعددة المنافذ، وليست محصورة في الجهات الرسمية التي تترجم فقط الكتب الفائزة في المسابقات.

Advertisement

صعوبات تصدير الأدب وغياب الوكلاء

أوضح الناقد الأدبي الدكتور يوسف حطيني أن الرواية العربية تواجه صعوبات على مستويات متعددة، بعضها يتعلق بطبيعتها كادب مشغول بتحقيق الذات، وبعضها يتعلق بتصديرها إلى العالم. وأشار حطيني إلى أن الوطن العربي يواجه تحديات تتعلق بتحقيق الهوية الوطنية في خضم عالم معولم، مما يؤثر على قدرة الأدب على التواصل.

وأكد الدكتور يوسف حطيني أن ثمة صعوبة أخرى تتجلى في عدم نقل التجارب الأدبية المميزة إلى العالم بشكل كافٍ، سواء نتيجة قلة الترجمات أو عدم احترافيتها. ولفت إلى أن حركة الترجمة لا تزال ضعيفة لأنها لا تعتمد غالباً على المؤسسات بل على الأفراد، مما يعيق الوصول إلى الأسواق العالمية بشكل منظم.

قوة السرد ومحدودية التسويق

رأت الناقدة كنانة حاتم عيسى أن الأدب الروائي تسيّد المشهد الثقافي العربي المعاصر، وأن هناك عيناً راصدة تمجد أدباء الجوائز الذين يحققون الخلطة السردية المتكاملة. وقالت كنانة إن التحديات أكبر من مجرد خلطة إبداعية، حيث يلعب التسويق الإعلامي النخبوي دوراً حاسماً في ربط القبول الشعبي بالعمل الأدبي بمعايير التفوق الفني والموضوعي.

وأضافت كنانة حاتم عيسى أن المشكلات تشمل ضعف صناعة النشر العربية وانخفاض عادة القراءة لدى القارئ العربي، مما أدى إلى تقليل الكميات المطبوعة والقصور في تسويقها وتوزيعها. وأوضحت أن التسويق الإعلامي هو حد ضابط يرفع العمل الأدبي لمصاف الأدب الإنساني الخالد الذي يتجاوز المرحلية.