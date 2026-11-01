تحديث حدود السرعة في دبي: زيادة 3 طرق وخفض 2 لرفع السلامة المرورية

هيئة الطرق والمواصلات في دبي ترفع السرعة على 3 شوارع وتخفضها على شارعين لتتوافق مع معايير السلامة المرورية لعام 2025 والمواصفات الهندسية الحديثة.

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي ، اليوم الأحد، عن تعديلات جديدة في حدود السرعة القصوى المسموح بها على خمس شوارع رئيسية في الإمارة. وشملت هذه التحديثات الاستراتيجية زيادة الحدود المسموحة على ثلاثة شوارع، بينما تم خفضها على شارعين آخرين، وذلك لضمان انسيابية حركة المرور ورفع معدلات السلامة المرورية. ويأتي هذا القرار تماشياً مع مستهدفات استراتيجية السلامة المرورية لإمارة دبي ومؤشرات الخطة التنفيذية لتقييم الأداء لعام 2025.

رفع السرعة القصوى على ثلاث طرق رئيسية

وقد قررت الهيئة رفع الحد الأقصى للسرعة على شارع الأصايل ليعود من 60 كيلومتراً في الساعة إلى 80 كيلومتراً في الساعة. ويستهدف هذا التعديل الجزء الواقع من شارع عود ميثاء وصولاً إلى شارع الميدان، بهدف تحسين تدفق الحركة المرورية في تلك المنطقة الحيوية.

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إلى جانب ذلك، سترفع الهيئة حد السرعة على شارع المستقبل ليصبح 70 كيلومتراً في الساعة بدلاً من 60 كيلومتراً في الساعة. ويغطي هذا التعديل المقطع الممتد من شارع الشيخ راشد حتى شارع الميدان، مما يسهل حركة النقل ويعزز كفاءة التنقل بين الأجزاء المختلفة من المدينة.

كما تم رفع حد السرعة على شارع لطيفة بنت حمدان ليصل إلى 70 كيلومتراً في الساعة، مقارنة بالحدود السابقة التي كانت 60 كيلومتراً في الساعة. ويغطي هذا التغيير الجزء الممتد من شارع الشيخ زايد إلى شارع الخيل، مما يعكس التزام الهيئة بمراجعة معايير السرعة بانتظام لضمان مواءمتها مع طبيعة الطرق والظروف المرورية الحالية.

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خفض السرعة لتعزيز السلامة في شوارع أخرى

في خطوة متوازنة لتعزيز السلامة، قررت الهيئة خفض حدود السرعة على شارع الرباط. وسينخفض الحد الأقصى من 100 كيلومتراً في الساعة إلى 90 كيلومتراً في الساعة. ويغطي هذا الإجراء الجزء الواقع من شارع مراكش حتى شارع الشيخ محمد بن زايد، لضمان توافق السرعة مع كثافة الحركة والبنية التحتية المحيطة.

وبالمثل، انخفض حد السرعة على شارع الشيخ صباح بن أحمد الصباح من 80 كيلومتراً في الساعة إلى 70 كيلومتراً في الساعة. ويشمل هذا التعديل المقطع الممتد من شارع الثاني من ديسمبر إلى شارع خالد بن الوليد، مما يعكس الحاجة الماسة لضبط السرعة في المناطق ذات الكثافة العمرانية والحركية العالية.

أسس هندسية ودولية لتحديد الحدود الجديدة

أكدت الهيئة أن هذه التعديلات جاءت بناءً على دراسة هندسية وفنية شاملة نفذت خلال الأشهر الماضية بالتنسيق مع مستشار عالمي متخصص. وقد استندت هذه الدراسة إلى المواصفات الفنية المحدثة في دليل إدارة السرعة الصادر في عام 2026، بهدف ضمان تحقيق التوازن الدقيق بين انسيابية الحركة المرورية وطلبات السلامة العامة.

تعتمد هيئة الطرق والمواصلات في دبي على معايير هندسية وفنية موحدة لوضع حدود السرعة، بما في ذلك حجم الحركة المرورية، والسرعة التصميمية للطريق، ومستوى التطور العمراني على جانبي الطريق. كما تأخذ في الاعتبار السرعة الفعلية التي يلتزم بها السائقون، وتحديداً ما يعرف بسرعة المئوي الثامن، بالإضافة إلى حركة المشاة ووجود المرافق الحيوية الأخرى المحيطة بالشوارع.

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وتأتي هذه التحديثات ضمن المراجعات الدورية والمستمرة للكفاءة التشغيلية للطرق الحيوية في الإمارة. وتتماشى الإجراءات بالتوازي مع مشاريع التطوير والتحسينات المرورية التي تنفذها الهيئة على عدد من المحاور الرئيسية، لضمان بيئة مرورية آمنة وفعالة تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية الحديثة في إدارة حركة المرور.