نجاح ساحق للنسخة الثامنة من تحدي دبي للجري 2026 في شارع الشيخ زايد بمشاركة 307 ألف شخص، بحضور عروض فرسان الإمارات والروبوتات تحت رعاية ولي عهد دبي.

أضاء شارع الشيخ زايد في دبي صباح يوم الأحد الماضي، مشهداً رياضياً وثقافياً فريداً مع انطلاق النسخة الثامنة من " تحدي دبي للجري 2026"، التي تحولت فيها الشوارع الحيوية إلى كرنفال ضخم بمشاركة عشرات الآلاف من العدائين. وقد استقطب الحدث الذي أقيم في قلب الإمارة حضوراً جماهيرياً كثيفاً، جمع بين مختلف الجنسيات والأعمار، في فعالية تعكس مكانة دبي كوجهة عالمية للفعاليات المجتمعية الكبرى.

تفاصيل الحدث وخطوط البداية في متحف المستقبل

بدأت استعدادات "تحدي دبي للجري 2026" منذ ساعات الفجر الأولى، حيث توافد المشاركون بكثافة إلى خط الانطلاق الواقع قبالة متحف المستقبل. وتمتد مسارات السباق على طول شارع الشيخ زايد الملتف حول أبراج دبي الشاهقة، مما وفر خلفية معمارية مذهلة للمشاركين الذين تنوعت بين المحترفين والهواة والعائلات.

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لم يكتفِ المشاركون بممارسة الجري، بل حولوا المسار إلى فضاء احتفالي مفتوح، حيث سادت أجواء من التنوع الثقافي والتفاعل الاجتماعي. شاركت الروبوتات في المسار لإضافة عنصر تكنولوجي مبتكر، بينما انتشرت فرق قرع الطبول وعروض الطيران الشراعي، مما خلق إيقاعاً حياً يصاحبه هتافات المتابعين واندفاع العدائين.

أداء فرسان الإمارات والاستعراضات الجوية

شهدت سماء دبي فوق شارع الشيخ زايد عرضاً جويّاً مميزاً من فريق "فرسان الإمارات للاستعراضات الجوية"، الذي حلق بقواته متجهاً إلى تشكيلات استعراضية مذهلة. وقد حظي هذا العرض باهتمام كبير من الجمهور، حيث التقط الكثيرون صورا وفيديوهات لتوثيق هذه اللحظات، مما أضاف بُعداً تقنياً وجمالياً للفعالية الرياضية.

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وتضمنت الاحتفالات أيضاً دُمى عملاقة مضيئة وفنوناً أدائية على طول المسار، مما ساهم في خلق بيئة ترفيهية شاملة. وقد ركزت هذه العناصر على تعزيز الروح الجماعية، حيث احتفل العائلات والأصدقاء معاً، متجاوزين الطابع التنافسي التقليدي للسباقات ليصبح الحدث مناسبة للاحتفاء بنمط الحياة الصحي.

أرقام قياسية ورؤية ولي عهد دبي للياقة

تسعى النسخة الحالية من "تحدي دبي للجري 2026" إلى تفوق الرقم القياسي الذي سجله الحدث العام الماضي، والذي استقطب نحو 307 آلاف مشارك. ويؤكد هذا الإقبال المتزايد نجاح المبادرة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

وتنطلق الفعالية كجزء أساسي من "تحدي دبي للياقة"، والتي تهدف إلى تشجيع أفراد المجتمع على ممارسة النشاط البدني لمدة 30 دقيقة يومياً على مدار 30 يوماً. ويؤكد هذا الهدف رسوخ الرياضة كجزء من الحياة اليومية، وتعزيز الصحة العامة وجودة الحياة لسكان دبي وزوارها من مختلف الثقافات.

آثار الحدث على المجتمع والثقافة الرياضية

يمثل "تحدي دبي للجري" موعداً سنوياً يعزز التماسك الاجتماعي، حيث يجتمع مئات الآلاف في مساحة واحدة تعكس التنوع الغني للمجتمع. ويبرز الحدث قدرة الفعاليات الرياضية على جذب مختلف الفئات العمرية ومستويات اللياقة، مما يعزز الروابط بين أفراد المجتمع ويشجع على تبني أسلوب حياة صحي.

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وتحولت دبي خلال هذه الفعالية إلى مدينة حية بالحيوية والنشاط، حيث أضاءت الأبراج والمباني المحاذية للشارع خلفية بصرية مبهرة قبل شروق الشمس. وقد نجح التنظيم في تحويل شارع الشيخ زايد إلى فضاء رياضي وثقافي متكامل، يؤكد رغبة الإمارة في ترسيخ مكانتها كعاصمة للرياضة والمجتمعات النشطة على مستوى العالم.