تحت رعاية أم الإمارات.. وزير التسامح يشهد تخريج كوكبة من طلاب أكاديمية الشيخ زايد بأبوظبي

احتفلت أكاديميات الشيخ زايد الخاصة بتخريج دفعات جديدة من طلاب وطالبات الصف الثاني عشر لعام 2025-2026، تأكيداً على دور العلم والتعليم في نهضة الوطن تحت رعاية الشيخة فاطمة بنت مبارك.

في احتفالية تعكس الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة في الاستثمار في الإنسان باعتباره الثروة الحقيقية للوطن، وبدعم ورعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، والرئيسة الفخرية ل أكاديمية الشيخ زايد الخاصة، شهدت العاصمة أبوظبي لحظات من الفخر والاعتزاز بتخريج دفعات جديدة من طلاب وطالبات الصف الثاني عشر للعام الدراسي 2025-2026.

لقد جاءت هذه الفعاليات لتتوج سنوات من الجهد والمثابرة، حيث احتفت أكاديمية الشيخ زايد الخاصة للبنات في العاشر من يونيو بتخريج الدفعة الثالثة والعشرين التي ضمت 97 خريجة من المتميزات، بينما شهد الحادي عشر من يونيو احتفاء أكاديمية الشيخ زايد الخاصة للبنين بتخريج الدفعة السادسة التي تألفت من 94 خريجاً، في مشهد يجسد التكامل التعليمي والتربوي الذي تسعى الدولة لتحقيقه لضمان إعداد جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل بكل كفاءة واقتدار. وقد تشرّف حفل تخريج طلاب أكاديمية الشيخ زايد الخاصة للبنين بحضور الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، إلى جانب كوكبة من المسؤولين وأولياء الأمور الذين غمرتهم مشاعر السعادة برؤية أبنائهم وهم يخطون أولى خطواتهم نحو المرحلة الجامعية.

وفي أجواء مفعمة بالحماس والأمل، ألقى الخريج عبدالله وليد محمد عبدالله الجسمي كلمة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، والتي نقل فيها رسالة أبوية حانية وملهمة، حيث أعربت سموها عن سعادتها بمشاركة الخريجين هذه الفرحة الغالية، مؤكدة أن هذا الإنجاز هو ثمرة سنوات من الجد والاجتهاد، ومثمنة الدور الكبير الذي قامت به الأكاديمية في صقل مواهب الطلاب وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة. وقد ركزت الكلمة على أن التخرج ليس نهاية المطاف، بل هو بداية لمرحلة جديدة من العطاء والعمل الجاد لرد الجميل للوطن الذي لم يبخل يوماً بتوفير كافة سبل الرعاية والتعليم لأبنائه.

وفي سياق متصل، شددت سمو أم الإمارات في رسالتها على أهمية الأسرة ودورها المحوري في هذه المنظومة التعليمية، خاصة وأن هذا التخرج يتزامن مع عام الأسرة، مما يؤكد أن النجاحات التي يحققها أبناء الوطن هي انعكاس طبيعي لتربية صالحة وقيم راسخة غرستها الأسرة في نفوس أبنائها منذ الصغر. وأوضحت سموها أن الأسرة هي التي تغرس قيم الانتماء والولاء، وهي التي تعلم الأبناء تحمل المسؤولية والإيمان بأن العلم هو السلاح الأقوى والطريق الأسمى لخدمة الوطن ورفعته بين الأمم.

ووجهت سموها نداءً إلى الخريجين بأن يكونوا قدوة في أخلاقهم وسلوكهم، ومخلصين في أداء واجباتهم، ومتمسكين بهويتهم الوطنية الأصيلة وقيمهم العربية الإسلامية، ليكونوا دائماً عند حسن ظن قيادتهم ومجتمعهم، ومساهمين فاعلين في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة. من جانبه، أعرب دارين نيكولاس، مدير أكاديمية الشيخ زايد الخاصة للبنين، عن اعتزازه الكبير بما حققه الطلاب من تفوق، مشيراً إلى أن الأكاديمية تهدف دائماً إلى تقديم تعليم نوعي يجمع بين الحداثة والأصالة.

وأكد نيكولاس أن كل إنجاز يحققه الطالب يحمل في طياته مسؤولية أكبر تجاه المجتمع والوطن، مشيداً بالتعاون الوثيق بين الهيئة التدريسية وأولياء الأمور الذي أدى إلى تحقيق هذه النتائج المتميزة. وفي الوقت نفسه، شهدت أكاديمية الشيخ زايد الخاصة للبنات أجواءً مماثلة من البهجة والسرور خلال حفل تخريج الدفعة الثالثة والعشرين، حيث حضرت عدد من المسؤولات وأهالي الخريجات الذين عبروا عن فخرهم ببناتهم اللواتي أثبتن جدارتهن في التحصيل العلمي، مما يؤكد التزام الدولة بتمكين المرأة والشباب على حد سواء، وتوفير البيئة التعليمية التي تسمح لهم بالإبداع والابتكار للمساهمة في بناء مستقبل مستدام ومزدهر لدولة الإمارات العربية المتحدة





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التعليم في الإمارات أكاديمية الشيخ زايد الشيخة فاطمة بنت مبارك تخريج طلاب أبوظبي

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