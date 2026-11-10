تجربة ين يوتشن: من الصحراء إلى الغابة بنموذج صداقة عالمي

تروي المزارعة الصينية ين يوتشن قصة تحويل الصحراء إلى غابة بمساعدة أمريكي، في رسالة دبلوماسية تعزز التعاون البيئي بين الصين والولايات المتحدة ودبي.

اختار الرئيس الصيني شي جين بينغ ، خلال مأدبة عشاء رسمية في البيت الأبيض يوم 24 سبتمبر 2026، أن يستشهد بقصة المزارعة الصينية ين يوتشن كرمز للصداقة بين الشعبين الصيني والأمريكي، وذلك أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحضور السفراء. سلطت هذه القصة الضوء على كيفية تحول مساحات شاسعة من الصحراء إلى غابة خضراء بمساعدة معلم أمريكي قدم دعمًا ماليًا قبل أكثر من ربع قرن، في رسالة سياسية واضحة تؤكد على أهمية الروابط الإنسانية في العلاقات الدولية.

تاريخ قصة الصداقة الدبلوماسية

بدأت رحلة ين يوتشن في عام 1985، عندما انتقلت إلى قرية على أطراف صحراء "مو أوس" بمنطقة منغوليا الداخلية شمال الصين، بعد زواجها وهي في التاسعة عشرة من عمرها. واجهت ظروفًا معيشية قاسية حيث كانت الكثبان الرملية تحاصر المنازل وتدفع الرياح الرمال إلى داخلها، مما دفعها للبحث عن وسيلة لحماية أسرتها ومصادر رزقها من زحف الرمال.

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في عام 1999، شاهد المعلم الأمريكي رونالد ساكولسكي، الذي كان يدرس اللغة الإنجليزية في الصين ضمن برنامج للتبادل التعليمي، تقريرًا تلفزيونيًا عن جهود ين يوتشن، وقرر مساعدتها على شراء مزيد من الشتلات. نجح ساكولسكي في جمع تبرع بقيمة 5 آلاف دولار عن طريق مؤسسة خيرية أمريكية، وهو مبلغ اعتبرته ين كبيرًا مقارنة بظروفها المعيشية في ذلك الوقت، لكنها خصصته لشراء الشتلات وتوسيع عمليات التشجير بدلاً من تلبية احتياجات أسرتها المباشرة.

تفاصيل الجهود والتحديات البيئية

استخدمت ين أدوات بسيطة مثل قضيب فولاذي لحفر التربة، وسقت الشتلات يدويًا، واجهت صعوبة في تثبيت النباتات بسبب ندرة المياه والرياح القوية، لكنها واصلت العمل بمشاركة أفراد أسرتها على مدى أربعة عقود. ساهم التبرع الأمريكي في زراعة عشرات الآلاف من الشتلات، نمت منها أكثر من 50 ألف شجرة خلال السنوات التالية، بينما احتفظت ين بورقة نقدية من المبلغ كذكار للمساعدة التي تلقتها.

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في مايو عام 2000، سافر ساكولسكي إلى منغوليا الداخلية للقاء ين والاطلاع على نتائج المشروع، وواجه طبيعة صحراوية قاسية وطرقًا وعرة، لكنه شارك في زراعة بعض الشتلات رغم شكوكه في إمكانية تحويل الرمال إلى غابة. تواصلت جهود ين بعد عودته إلى الولايات المتحدة، وتوسعت عمليات زراعة الأشجار حتى أصبحت المنطقة تضم أنواعًا متعددة منها الحور والعرعر الشرقي والتنوب والصنوبر الإسكتلندي المنغولي.

التأثير البيئي والرسالة للمستقبل

بلغت المساحة التي عملت عليها ين يوتشن خلال نحو أربعة عقود قرابة 4700 هكتار، وهي مساحة تعادل نحو 14 ضعف مساحة حديقة سنترال بارك في نيويورك، ضمن تحول بيئي أوسع في منطقة ووشن حيث تقلصت الأراضي المتضررة من الرمال بنحو 80% وفقًا للتقارير الصينية. أعربت ين عن إعجابها بتجربة دولة الإمارات ودبي في التنمية المستدامة، مؤكدة أن الإمارة تقدم نموذجًا ملهمًا في التعامل مع التحديات البيئية الصحراوية.

أكدت ين أنها تتوق لزرع شجرة صداقة على أرض دبي، وهي مستعدة لتلبية أي دعوة لزيارة الإمارات ومشاركة خبراتها في مكافحة التصحر مع الأجيال الجديدة، مما يعكس استمرارية التعاون الإنساني في مواجهة التحديات البيئية المشتركة، رغم انقطاع الاتصال المباشر بين ين وساكولسكي طوال سنوات طويلة بعد عودته.