تجربة كوستاريكا: تحويل 12 ألف طن من قشور البرتقال إلى غابة استوائية

في تجربة بيئية فريدة وغير مألوفة، تحولت منطقة متدهورة في كوستاريكا إلى غابة استوائية كثيفة بعد استخدام حوالي 12 ألف طن من قشور البرتقال الناتجة عن صناعة العصير.

بدأ المشروع العلمي في منتصف التسعينيات داخل محمية غواناكاستي للحفاظ على الطبيعة شمال غرب البلاد، ليصبح لاحقاً أحد أبرز الأمثلة الموثقة على قدرة النظم البيئية على التعافي عند تزويدها بكميات كبيرة من المادة العضوية. تعود تفاصيل التجربة إلى الفترة بين عامي 1996 و1998، حيث تم نقل نحو 1000 شاحنة محملة بقشور ولب البرتقال إلى مساحة تبلغ حوالي 3 هكتارات (30 ألف متر مربع) كانت قد تعرضت لتدهور شديد بسبب الرعي المكثف وإزالة الغابات والحرائق وتعرية التربة، لتصبح أشبه بأرض ميتة بيئياً.

جاءت الفكرة في إطار تعاون بين علماء البيئة المرتبطين بمحمية غواناكاستي وشركة إنتاج عصير البرتقال 'ديل أورو'، بهدف اختبار إمكانية استخدام المخلفات العضوية الصناعية لتسريع استعادة الأراضي المتدهورة. لم يكتمل المشروع كما خُطط له، إذ واجه اعتراضاً قانونياً من شركة منافسة تُدعى 'تيكو فروت'، التي رفعت دعوى قضائية بدعوى أن إلقاء المخلفات في المنطقة المحمية يمثل تلوثاً بيئياً.

أدى ذلك إلى وصول القضية إلى المحكمة العليا في كوستاريكا، التي قررت وقف الاتفاق ومنع استمرار التجربة، تاركة الموقع دون متابعة علمية أو تدخل مباشر لمدة 15 عاماً تقريباً، تحول خلالها الموقع إلى مساحة مهملة لم تُلتفت إليها علمياً. في عام 2013، عاد الباحث تيموثي تروير من جامعة برينستون الأمريكية إلى الموقع ضمن دراسة تقييمية لاحقة، ليجد تحولاً بيئياً غير متوقع: أصبحت المنطقة مغطاة بنباتات كثيفة وأشجار متنامية وغطاء نباتي متشابك لدرجة جعلت العثور على اللوحة الصفراء الأصلية التي وُضعت لتحديد موقع التجربة أمراً صعباً.

دفع ذلك الفريق العلمي إلى إجراء مقارنة دقيقة بين الموقع المعالج بمخلفات البرتقال ومنطقة مجاورة لم تتعرض لأي تدخل. أظهرت النتائج التي نُشرت في مجلة Restoration Ecology أن الكتلة الحيوية فوق سطح الأرض في المنطقة التي تلقت المخلفات العضوية ارتفعت بنسبة 176% مقارنة بالمنطقة المرجعية، كما سجلت المنطقة زيادة ملحوظة في تنوع الأنواع النباتية، وتحسناً كبيراً في خصوبة التربة، وارتفاعاً في كثافة الغطاء الشجري، إضافة إلى تسارع واضح في نمو النباتات الخشبية، بينما ظلت المنطقة المجاورة تعاني من تربة مكشوفة ونمو نباتي ضعيف وتعرية مستمرة.

وفق تفسير الباحثين، فإن قشور البرتقال ولبها عملت ككتلة عضوية ضخمة أدت إلى تحسين خصائص التربة بشكل جذري، إذ ساهم تحللها في زيادة المواد العضوية وتحسين قدرة التربة على الاحتفاظ بالرطوبة ورفع مستويات العناصر الغذائية وتقليل التعرية، إلى جانب دعم نمو النباتات الرائدة التي تمهد لعودة الغطاء الغابي، كما ساعدت في كبح الأعشاب الغازية التي كانت تعيق عمليات التجدد الطبيعي، مما أتاح بيئة مناسبة لعودة الغابة بشكل أسرع وأكثر كثافة.

اعتبر الباحثون أن هذه النتائج تقدم نموذجاً مهماً لما يمكن أن تقوم به المخلفات الزراعية عندما تُستخدم بطريقة مدروسة في إعادة تأهيل النظم البيئية، حيث أشار البروفيسور ديفيد ويلكوف من جامعة برينستون، أحد المشاركين في الدراسة، إلى أن التجربة تُظهر كيف يمكن لبقايا الصناعات الغذائية أن تتحول إلى أداة فعالة في استعادة الغابات الاستوائية المتدهورة، خاصة في ظل انخفاض تكلفتها مقارنة بالحلول التقليدية. ورغم النتائج الإيجابية، بقي المشروع مثار جدل بسبب إيقافه المبكر بقرار قضائي إثر دعوى قانونية من شركة منافسة، وهو ما حرم الباحثين من متابعة تطور التجربة بشكل مستمر، وأبقى الكثير من أسئلتها العلمية مفتوحة حول مدى إمكانية تعميم هذا النموذج على نطاق واسع.

ومع ذلك، فإن ما وثقته الدراسات لاحقاً جعل من هذه الحالة مثالاً بارزاً على التداخل بين العلم والسياسة والاقتصاد في قضايا البيئة. بينما كانت تلك الكميات الضخمة من قشور البرتقال تُعامل في البداية كمجرد نفايات صناعية مخصصة للتخلص منها، انتهى بها المطاف إلى أن تصبح عاملاً حاسماً في إعادة إحياء نظام بيئي كامل، في قصة تُبرز كيف يمكن لمادة عضوية بسيطة، عندما تُستخدم على نطاق واسع وتحت ظروف مناسبة، أن تسهم في تسريع عودة الغابات وتحويل أرض متدهورة إلى نظام بيئي نابض بالحياة من جديد





