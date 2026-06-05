تجديد حبس أحمد الحداد وصبري نخنوخ 15 يوماً في قضية مشاجرة معرض سيارات

محكمة مصرية تقرر تجديد حبس رجل الأعمال أحمد الحداد وزوج الفنانة هاجر أحمد لمدة 15 يوماً alongside رجل الأعمال صبري نخنوخ في قضية مشاجرة وضرب محامٍ وتكسير معرض سيارات.

قضت محكمة مصرية بتجديد حبس رجل الأعمال أحمد الحداد ، زوج الفنانة هاجر أحمد، لمدة خمسة عشر يوماً على ذمة التحقيقات في قضية ال مشاجرة التي وقعت داخل معرض سيارات بمنطقة التجمع الخامس ، والتي اتهم فيها بالاشتراك مع رجل الأعمال صبري نخنوخ ونجل شقيقه وآخرين.osexuals وتضمنت الاتهامات استعراض القوة والبلطجة والتعدي على محامٍ داخل المعرض إلى جانب تكسير المحل.

يأتي قرار التجديد في إطار استكمال التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات. beganت التحقيقات بأن الواقعة بدأت عندما توجه نخنوخ برفقة حراسته الشخصية إلى المعرض لمطالبة مالكه بسداد مبلغ أربعين مليون جنيه متبقٍ من ثمن فيلا اشتراها في الساحل الشمالي. وفي نفس الوقت كان محامٍ داخل المعرض يتفقد سيارة للشراء، حيث نشبت مشادة تطورت إلى ضربه من قبل حراس نخنوخ وتكسير المعرض.

وأوضحت التحقيقات أن المحامي المجني عليه أبلغ غرفة عمليات النجدة، فانتقلت قوة أمنيةtoBe الموقع وضبطت المتهمين وأحالتهم إلى النيابة. وكانت نيابة التجمع الخامس قد حبست الحداد ونخنوخ ونجل الأخير وآخرين أربعة أيام قبل عرضهم على قاضي المعارضات الذي قرر تجديد الحبس خمسة عشر يوماً. وكلفت النيابة المباحث بإجراء تحريات تكميلية حول الواقعة للوقوف على أسبابها ودور كل متهم. كما قررت جهات التحقيق التحفظ على مضبوطات تشمل ثلاث سيارات ومشغولات ذهبية ومبلغاً مالياً وعدداً من الهواتف المحمولة لحين الانتهاء من فحصها. واستمعت النيابة إلى أقوال شهود وصرفت أحد المحامين بعد سماع أقواله





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أحمد الحداد صبري نخنوخ معرض سيارات التجمع الخامس مشاجرة

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