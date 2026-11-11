تجدد بورشه 924 التاريخية في أبوظبي بعد ترميم صيغته الأصيلة

أعاد مركز بورشه أبوظبي والعين سيارة بورشه 924 تاريخية مملوكة لشرطة أبوظبي بعد أعمال ترميم دقيقة، مع استعداد لعرضها في مهرجان "أيقونات بورشه" في دبي بانتظار ظهورها للجمهور.

أعاد مركز بورشه أبوظبي والعين، التابع لمجموعة علي وأولاده القابضة، سيارة بورشه 924 التاريخية إلى حيز الاهتمام بعد إتمام أعمال ترميمها الشاملة، التي كانت جزءاً من أسطول شرطة أبوظبي منذ عام 1979.

تجديد الحرفية في عمليات الترميم

خضعت السيارة إلى تقييم شامل ثم جرى إزالة العديد من الأجزاء التالفة وإعادة تصنيعها بدقة، بما في ذلك استئناف الكتابات والشعارات الأصلية على هيكل السيارة بنوع الطباعة التالفة في ذلك الوقت. وفكعت تلك التفاصيل فئةً من تاريخ الشرطة المخزون على سيارة بورشه 924، التي تم شراؤها لتخطي موكب الملكة إليزابيث الثانية خلال زيارتها الرسمية الأولى لدولة الإمارات بعد سبع سنوات من تأسيس الاتحاد.

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مواقف الأطراف المعنية

وقال قائد قسم الموروث الشرطي في شرطة أبوظبي، علي الحمادي، إن إعادة السيارة إلى حالتها الأصلية يعيدها إلى طيف التراث ويعكس تطور أسطول مركبات الشرطة في الدولة. وأسهمت سعيد علي الظاهري، العضو المنتدب لمجموعة علي وأولاده للاستثمارات، في تشجيع العمل من خلال التوضيح أن الترميم يربط علامة بورشه بالسنوات الأولى لتأسيس دولة الإمارات، ويستعرض أفعاله الحرفية في إعادة إحياء الأصول التاريخية.

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الخطوات التالية والحدث القادم

أُعيدت السيارة هبةً رسمياً إلى شرطة أبوظبي في مراسم أقيمت في متحف المقطع، الذي يعد واحداً من أقدم المرافق الشرطية في أبوظبي. ومن المقرر أن تُعرض السيارة أمام الجمهور للمرة الأولى في مهرجان "أيقونات بورشه" الذي يدَّخل في ليالي 21 و22 نوفمبر 2026، قبل أن تنتقل إلى مقرها الدائم في متحف المقطع بالمحافظة. وتُظهر هذه الخطوة التزام المدينة الوطنية بالمحافظة على تاريخها عبر الحفاظ على قطع أثرية غنية بسياقها التاريخي والاجتماعي في إطار تاريخ السيارات والسيارات الرياضية التي تزين أسطول شرطة الدولة منذ بداية الاتحاد.