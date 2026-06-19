تجاوز قصة المشجع المغربي محمد حدود كرة القدم والثقافات

تجاوزت قصة المشجع المغربي محمد، المعروف على مواقع التواصل الاجتماعي باسم "محمد المغربي"، حدود كرة القدم والثقافات، لتصبح واحدة من أكثر الحكايات الطريفة والإنسانية التي شغلت جمهور مواقع التواصل خلال كأس العالم 2026.

تجاوزت قصة المشجع المغربي محمد، المعروف على مواقع التواصل الاجتماعي باسم "محمد المغربي"، حدود كرة القدم والثقافات، لتصبح واحدة من أكثر الحكايات الطريفة والإنسانية التي شغلت جمهور مواقع التواصل خلال كأس العالم 2026.

بعد ظهوره في مدرجات مباراة المغرب والبرازيل، وثقت الكاميرات لحظات ودياً ودينية بينهما، مما دفع المؤثرة البرازيلية ماري مينيزيس إلى إطلاق حملة للعثور عليه. وبعد انتشار حملة البحث عليه، ظهر محمد في مكالمة فيديو مع ماري، ووجهت له دعوة خاصة لزيارتها في نيويورك، لكنه أوضح أنه غادر وعاد إلى سويسرا حيث يعمل طاهياً. رغم ذلك، لم تُخفِ ماري حماسها للقائه مستقبلاً، مؤكدة رغبتها في استمرار التواصل بعد الضجة الكبيرة التي أحاطت بقصتهما.

وتصف ماري قصة محمد بأنها "أصبحت نجماً حقيقياً في البرازيل" بعدما تابع الملايين قصته وتفاعلوا معها بشكل واسع خلال الأيام الماضية. كما أبدت دهشتها من حجم الاهتمام الذي حظيت به حملتها للبحث عن محمد، مؤكدة أن اسمه أصبح معروفاً لدى شريحة كبيرة من الجمهور البرازيلي بفضل المقاطع التي انتشرت بشكل واسع على الإنترنت.

وتهدف ماري إلى استمرار التواصل مع محمد، ووجهت له دعوة رسمية لزيارة البرازيل في أقرب فرصة، مشيرة إلى أن الجماهير هناك ستكون سعيدة بالتعرف عليه بعد أن تحول إلى أحد أكثر الشخصيات تداولاً على مواقع التواصل خلال الفترة الأخيرة. وتعد ماريانا مينيزيس، المعروفة على منصات التواصل الاجتماعي باسم "ماري مينيزيس" أو "marimenezees_", واحدة من أبرز صانعات المحتوى في البرازيل، بعدما نجحت في بناء قاعدة جماهيرية ضخمة تضم أكثر من 9 ملايين متابع على إنستغرام، إلى جانب ملايين المشاهدات على منصات أخرى مثل تيك توك.

وتُعرف ماريانا بشخصيتها المرحة والعفوية، وهو ما ساعدها على تحقيق شهرة واسعة بين فئة الشباب في البرازيل، لتصبح من أبرز الأسماء المؤثرة في عالم المحتوى الرقمي بأمريكا اللاتينية





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محمد المغربي، ماري مينيزيس، كأس العالم 2026، المشج

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