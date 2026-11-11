تجاوب ضريبي ترتفع بنسبة 33,9% خلال سنة مالية 2025

تعمل الهيئة الاتحادية للضرائب على زيادة تجاوب الامتثال الضريبي، حيث شهدت معدلات الامتثال تراجعاً في بعض الحالات، فيما ارتفعت معدّات الامتثال بنسبة 4% خلال السنة المالية 2025

شهدت إيرادات ضريبة الشركات ترتفع بنسبة 33,9% إلى نحو 46,52 مليار درهم خلال السنة المالية 2025، وذلك وفقًا للمعلومات التي نشرتها الهيئة الاتحادية للضرائب. وبلغت إيرادات ضريبة القيمة المضافة الموزعة للحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات حوالي 28,27 مليار درهم، بينما شهدت إيرادات الضريبة الانتقائية نموًا ملحوظًا.

وقد أحرزت الهيئة الاتحادية للضرائب تقدمًا كبيرًا في تحسين مستويات الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية ضمن المواعيد المحددة، حيث بلغت نسبة الامتثال في تقديم إقرارات ضريبة الشركات 91%، وسداد ضريبة الشركات 97%، وتقديم الإقرارات الضريبية لضريبة القيمة المضافة 83%، وسداد ضريبة القيمة المضافة 98%، وتقديم إقرارات الضريبة الانتقائية الضريبية 92%، وسداد الضريبة الانتقائية 98%.

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تحسن مستويات الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية

ونقل مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، عبد العزيز الملا، أن زيادة إيرادات ضريبة الشركات يعكس كفاءة المنظومة والجهود المبذولة في تطوير الإجراءات والمعاملات المقدمة.

وأضاف عبد العزيز الملا: "نستمر في زيادة الوعي الضريبي وتعزيز التواصل مع الخاضعين للضريبة، وتوفير المعلومات والإرشادات التي تساهم في زيادة تجاوبهم مع التشريعات والإجراءات، وتيسير تقديم الإقرارات الضريبية وسداد المستحقات الضريبية ضمن الأطر الزمنية المحددة."

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الجهود المستمرة في زيادة الوعي الضريبي

وتعمل الهيئة الاتحادية للضرائب على توضيح دورها في تحسين مستويات الامتثال الضريبي والضريبة الانتقائية من خلال إدارة إشكالات الخاضعين للضريبة والوفاء بالتزاماتهم.

ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات عن الهيئة الاتحادية للضرائب على خلال موقعها الإلكتروني الرسمي.

زيادة الوعي الضريبي

وتشهد الهيئة الاتحادية للضرائب تحسين مستويات الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية من خلال زيادة الوعي الضريبي وتعزيز التواصل مع الخاضعين للضريبة، وتوفير المعلومات والإرشادات التي تساهم في زيادة تجاوبهم مع التشريعات والإجراءات، وتيسير تقديم الإقرارات الضريبية وسداد المستحقات الضريبية ضمن الأطر الزمنية المحددة.

وقد أكد مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، عبد العزيز الملا، على أن زيادة الوعي الضريبي والتوعية بالضريبة الانتقائية تعكس تحسن مستويات الامتثال البالغ.

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التواصل المستمر مع الخاضعين للضريبة

وتواصل الهيئة الاتحادية للضرائب التحدث مع الخاضعين للضريبة، من أجل تلبية احتياجاتهم وتوفير المعلومات والإرشادات التي تجيب على أسئلتهم وتساهم في زيادة تجاوبهم مع التشريعات والإجراءات، وتيسير تقديم الإقرارات الضريبية وسداد المستحقات الضريبية ضمن الأطر الزمنية المحددة.