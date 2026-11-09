تجارة الإمارات غير النفطية تقترب من 3 تريليون درهم بنمو 10 في المئة

بيانات رسمية تكشف اقتراب التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات من 3 تريليونات درهم مع نمو 10 في المئة، في إنجاز يعكس مرونة الاقتصاد.

أظهر تقرير التجارة الخارجية لدولة الإمارات للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي اقتراب حجم التجارة غير النفطية من 3 تريليونات درهم، مسجلاً نمواً بنسبة 10 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وقد أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن سعادته بهذه النتائج التي تعكس الجهد الكبير الذي بذلته الدولة.

إحصائيات التجارة تنمو في وجه التحديات

يؤكد التقرير أن الإمارات ظلت محوراً رئيسياً للتجارة الدولية رغم التحديات الاقتصادية والسياسية والمتغيرات في حركة التجارة العالمية. وأشار سموه إلى قدرة الدولة على التعامل بمرونة وكفاءة مع كافة المتغيرات، مما عزز شبكة العلاقات وساهم في توسيع أسواق الصادرات. وقد بارك سموه هذا الإنجاز لرئيس الدولة ولجميع فرق العمل الوطنية وشركاء النجاح.

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استراتيجية التنوع الاقتصادي تحقق ثمارها

يرجع النجاح إلى الطبيعة الديناميكية لهيكل الاقتصاد الإماراتي المتنوع وشبكة العلاقات السياسية والاقتصادية التي بنتها الدولة. يتميز الاقتصاد الإماراتي كونه الأكثر تنوعاً في رقعة جغرافية تمتد لتشمل جنوب ووسط وغرب آسيا، وكامل القارة الأفريقية. كما تتصدر البنية اللوجستية للدولة من حيث حجم المناولة والنقل والتصدير وإعادة التصدير للقطاعات غير النفطية.

موانئ الإمارات تخدم مناطق واسعة

تخدم موانئ الدولة مساحات أوسع من الرقعة الجغرافية المذكورة سابقاً، مما يعزز من مكانتها كمنفذ استراتيجي للتجارة العالمية. وقد أثنى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، على قدرة منظومة التجارة على مواصلة التوسع وتعزيز تدفقات السلع عبر أسواق العالم.

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صادرات غير نفطية بمليارات الدراهم

بلغت المؤشرات القياسية للصادرات الإماراتية غير النفطية 705.8 مليارات درهم، بمعدل نمو 21.6 في المئة. يعكس هذا الرقم قوة الحضور المتنامي للمنتجات الإماراتية في الأسواق العالمية، ويدلل على فعالية الاستراتيجيات المتبعة في تعزيز القدرة التنافسية. يمثل هذا الجمع الإيجابي بين منظومة التجارة والنمو المطرد للصادرات، ثمرة لحكمة القيادة في تنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط.

التحول نحو الاستدامة الاقتصادية

كانت الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي تشمل سبعة أشهر في خضم الأحداث الإقليمية التي أثرت على الحركة اللوجستية. تميزت الإجراءات التحوطية المسبقة التي اتخذتها القيادة بحكمة عالية، مما سمح بزيادة التجارة بدلاً من انخفاصها. تستمر جهود فرق العمل في التباحث وتوقيع اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة لتثبيت هذا النمو المستدام.