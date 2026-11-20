حقق التبادل التجاري بين الإمارات وسلطنة عُمان قفزة تاريخية بلغت 50.3 مليار درهم في النصف الأول من 2026، مع توسع الاستثمارات في البنية التحتية والطاقة.

سجلت حركة التبادل التجاري بين دولة الإمارات العربية المتحدة و سلطنة عُمان أرقاماً قياسية جديدة خلال النصف الأول من عام 2026، حيث بلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية 50.3 مليار درهم. يشير هذا الرقم الضخم إلى تسارع لافت في وتيرة النمو الاقتصادي المشترك، حيث سجلت هذه الكمية نمواً بنسبة 66.9% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مما يعكس تعميق المصالح الاقتصادية بين البلدين.

تفاقم النمو في التجارة غير النفطية

تتجاوز قيمة التجارة المسجلة في ستة أشهر فقط ما سجله البلدان خلال عام 2023 بأكمله، وتقترب من ضعف مستواها في الفترة نفسها من عام 2024. كانت التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات وعُمان في عام 2025 قد وصلت إلى 64.6 مليار درهم، محققة نمواً بنسبة 18.9% مقارنة بعام 2024، مما يؤكد أن الارتفاع الأخير هو امتداد لمسار صاعد ومستمر وليس مجرد رقم معزول.

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الصادرات والواردات والمراكز العالمية

في عام 2025، استوردت الإمارات سلعاً من سلطنة عُمان بقيمة 21.1 مليار درهم، في حين وصلت الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى السلطنة إلى نحو 16.9 مليار درهم. سجلت إعادة التصدير نحو 26.7 مليار درهم، وهو ما وضع عُمان في المرتبة الثانية عشرة عالمياً والثالثة عربياً بين شركاء الإمارات في التجارة غير النفطية، مؤكدةً موقعها كشريك استراتيجي.

اتفاقيات استثمارية ضخمة للبنية التحتية

شهدت أبريل 2024 توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم استثمارية بقيمة إجمالية 129 مليار درهم، شملت الطاقة المتجددة والمعادن الخضراء والسكك الحديدية. من أبرز هذه المشاريع مشروع للطاقة والصناعة بقيمة 117 مليار درهم، ومشروع للربط بالسكك الحديدية بقيمة 11 مليار درهم، بالإضافة إلى صندوق استثماري تكنولوجي بقيمة 660 مليون درهم.

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المناطق الاقتصادية والمشاريع الحدودية

في مايو 2025، وقعت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في سلطنة عُمان اتفاقية مع شركة محضة للتطوير الإماراتية العُمانية ومجموعة موانئ دبي العالمية. تهدف هذه الاتفاقية إلى تطوير وتشغيل المرحلة الأولى من المنطقة الاقتصادية الخاصة بالروضة في محافظة البريمي، لتعزيز التكامل اللوجستي والتجاري عبر الحدود.

الزيارات الملكية وتوثيق الشراكة الاستراتيجية

كانت زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى عُمان في سبتمبر 2022 نقطة تحول بتوقيع 16 اتفاقية في مختلف المجالات. جاء ذلك متزامناً مع زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى الإمارات في أبريل 2024 وأغسطس 2026، لبحث سبل التعاون الاقتصادي والتنموية، مما يرسخ علاقة تتجاوز الجوار التقليدي إلى شراكة اقتصادية شاملة.