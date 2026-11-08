تتويج الهندي والروسية بلقب بطولة العالم للشطرنج الخاطف في العين

حصد الهندي في براناف والروسية فاليريا كليمنوفا لقب بطولة العالم للشطرنج الخاطف تحت 20 سنة في العين بمشاركة 185 لاعباً من 40 دولة، بحضور سلطان بن خليفة آل نهيان.

توج اللاعب الهندي في براناف ، واللاعب الروسي فاليريا كليمنوفا ، بلقبي بطولة العالم للشباب والفتيات تحت 20 سنة للشطرنج الخاطف، خلال الختام الرسمي لمنافسات البطولة التي استضافتها مدينة العين في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد استمرت فعاليات البطولة على مدار سبعة أيام، اعتباراً من الأول من نوفمبر وحتى السابع من نوفمبر الجاري، في إطار تنافس دولي رفيع المستوى شهد مشاركة واسعة من أفضل المواهب الشطرنجية حول العالم.

تفاصيل البطولة ومشاركة واسعة

شهدت منافسات البطولة مشاركة 185 لاعباً ولاعبة يمثلون 40 دولة مختلفة، حيث تنافسوا بشدة على احتلال المراكز الأولى والفوز بأربعة ألقاب عالمية مهمة. وقد جاءت هذه الأرقام لتعكس الجاذبية الكبيرة للبطولة والمكانة المرموقة التي تتمتع بها مدينة العين كوجهة رئيسية لاستضافة الأحداث الرياضية العالمية الكبرى. وقد أقيم حفل التتويج في منتجع دانات العين، وسط حضور لافت لكبار المسؤولين في الاتحادات الدولية والوطنية والشخصيات الدبلوماسية.

الحضور الرسمي وافتتاح الحفل

شهد حفل الختام حضوراً رسمياً رفيع المستوى، حيث كان في مقدمته الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان، الذي يشغل مناصب رئيسية في الاتحاد الآسيوي للشطرنج، ونادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، بالإضافة إلى رئاسته للجنة المنظمة للبطولة. كما حضر الممثل الرسمي للاتحاد الدولي للشطرنج خافيير أوتشوا، بالإضافة إلى كونه رئيس الاتحاد الإيبيرو أمريكي للشطرنج، مما أكسد الطابع الدولي الرسمي للحدث. وبدأ الحفل بترتيل السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، يليه نشيد الاتحاد الدولي للشطرنج، في بداية رسمية تليق بمكانة البطولة.

خطاب اللجنة المنظمة والعروض المرئية

ألقى هشام الطاهر، الأمين العام للاتحاد الآسيوي للشطرنج والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لنادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، كلمة اللجنة المنظمة التي أشرفت على إدارة البطولة بنجاح. أعقب ذلك كلمة لخافيير أوتشوا، الممثل الرسمي للاتحاد الدولي، والتي تناولت جوانب مختلفة من تنظيم البطولة وإنجازاتها. وبعد الكلمات الرسمية، تم عرض فيلم وثائقي استعرض أبرز اللحظات والمنافسات الشديدة التي شهدتها البطولة، والتي جمعت بين مواهب شطرنجية متميزة من مختلف أنحاء العالم على أرض العين.

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نتائج فئة الفتيات والتتويج

في منافسات فئة الفتيات تحت 20 سنة، دعا الدكتور سلطان علي الطاهر، رئيس حكام البطولة، إلى الإعلان الرسمي عن النتائج، حيث توجت الروسية فاليريا كليمنوفا بلقب البطلة والميدالية الذهبية برصيد 10 نقاط كاملة. وقد حلّت الأوزبكية أفروزا خامداموفا في المركز الثاني حصلاً على الميدالية الفضية برصيد تسع نقاط ونصف النقطة. وجاءت الروسية فيرونيكا يودينا في المركز الثالث لتفوز بالميدالية البرونزية بنفس رصيد الفضية، وهو تسع نقاط ونصف النقطة، ثم تم عزف السلام الوطني لجمهورية روسيا الاتحادية تكريماً للفائزة.

نتائج فئة الشباب والفرز النهائي

في منافسات فئة الشباب تحت 20 سنة، اعتلى الهندي في براناف، بطل شباب العالم في الكلاسيك، منصة التتويج الأولى حاصداً لقب العالم للشطرنج الخاطف برصيد 10.5 نقاط. وجاء القرغيزستاني إلديار أوروزباييف في المركز الثاني برصيد 9.5 نقاط، بينما أحرز الأرمني روبرت بيليبوسيان المركز الثالث والميدالية البرونزية بنفس رصيد الوصيف. كما لفت السوري مازن فندي، البالغ من العمر 13 عاماً، الأنظار بحصوله على المركز الرابع برصيد 9.5 نقاط متساوياً مع صاحبي المركزين الثاني والثالث.

جوائز المواهب العربية والإقليمية

شهد الحفل تكريم الفائزين بجوائز خاصة، حيث سلم برنارد وانجالا، رئيس الاتحاد الأفريقي للشطرنج، جائزة أفضل لاعب من نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية إلى غيث سعيد النعيمي برصيد 7 نقاط، ونالت زينب درويش المعمري جائزة أفضل لاعبة من النادي برصيد 6 نقاط. كما منحت جائزة أفضل لاعب عربي للإماراتي راشد حسين الحمادي برصيد 8 نقاط، وجائزة أفضل لاعبة عربية للإماراتية عهود عيسى بنفس الرصيد، وذلك احتفاءً باختيار العين عاصمة للسياحة العربية لعام 2026.