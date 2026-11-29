توج المحمل مجان 99 بقيادة النوخذة مروان المرزوقي بلقب الجولة الأولى من سباق برج العرب للسفن الشراعية التراثية فئة 60 قدماً، بمشاركة 68 سفينة.

حقق المحمل الشراعي التراثي "ماجان 99"، المملوك لمعالي علي بن حماد الشامسي، فوزاً مجيداً بلقب الجولة الأولى من سباق برج العرب للسفن الشراعية التراثية في فئة الـ60 قدماً، والتي نظمتها مؤسسة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية خلال يوم السبت الماضي. قاد هذا الصرح البحري الملاح الشهير النوخذة مروان عبدالله محمد المرزوقي في مغامرة بحرية صعبة ضمن الموسم الرياضي البحري 2026-2027، لتتوج جهوده بلقب البطل.

الترتيب النهائي للمحملات الفائزة في السباق

حل المحمل "مفارج 91" في المركز الثاني من سباق برج العرب، وهو محمل يجمع بين ملكية وإدارة النوخذة يوسف أحمد محمد الحمادي، الذي أظهر كفاءة عالية في القيادة. أما المركز الثالث، الذي أكمل منصة التتويج، فقد ذهب للمحمل "الظفرة 125" الذي كان تحت قيادة ومالك النوخذة محمد عبدالله المرزوقي، ليثبت جميع المشاركين الجاهزية الفنية والبدنية.

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مشاركة واسعة وتألق بحري في المنافسات

شهد السباق تنافساً مكثفاً استجاب له 68 محملاً من مختلف الفرق، وتمكنت جميع الأطقم المشاركة من إكمال السباق بنجاح دون أي حوادث. استعرض النواخذة والبحارة مهارات متقنة في التعامل مع الأشرعة وقراءة اتجاهات الرياح بدقة، مما عكس عمق الارتباط لدى أبناء الإمارات بالموروث البحري الأصيل الذي يجمع بين الأصالة والابتكار الرياضي.

توصيات المدير الرياضي لنادي دبي الدولي

تولى محمد المري، مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، عملية تتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى عقب انتهاء السباق. أشاد المدير الرياضي بالحجم الكبير للمشاركة في الجولة الأولى، مشدداً على أن ذلك يعكس المكانة الراقية التي تحتلها هذه السباقات لدى النواخذة الذين يحرصون على استمرار مسيرة الآباء والأجداد.

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التحديات التنظيمية ورؤية استدامة الرياضة

أكد نادي دبي الدولي للرياضات البحرية استمرار جهوده الهادفة لتطوير السباقات البحرية التراثية، وتوفير البيئة التنظيمية المثلى لضمان استدامة هذه الرياضات القديمة. أشاد محمد المري بالمستويات الفنية العالية التي قدمها المشاركون وسط تحدي انخفاض سرعة الرياح، مبرزاً دور الأندية في نقل الموروث البحري للأجيال القادمة والحفاظ على هويتهم.

دعم رسمي وثقة طاقم العمل المتضافر

عبّر النوخذة مروان عبدالله محمد المرزوقي عن سعادته البالغة بالتتويج، مشيراً إلى أن فوزاً في مستهل الموسم يعزز الدافع للمنافسة مع نخبة الخبراء. أثبت طاقم عمل المحمل مجان 99 روح الفريق الواحد، حيث توجهوا بالشكر للقيادة العامة لشرطة دبي والدفاع المدني وخفر السواحل ومجلس دبي الرياضي ومؤسسة الموانئ والجمارك وقنوات دبي الرياضية ونونسيير على دعمهم المستمر.