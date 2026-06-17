تتويج غزل رشاد تيم بطلة لتحدي القراءة العربي في فلسطين بمشاركة قياسية

توجت الطالبة غزل رشاد تيم بطلة للدورة العاشرة من تحدي القراءة العربي على مستوى فلسطين، بمشاركة 712 ألف طالب وطالبة من 1719 مدرسة. وفازت مدرسة ذكور الإسراء بلقب المدرسة المتميزة، وعاهد أبوالرب بلقب المشرف المتميز. وبلغ إجمالي المشاركين عالميًا 40 مليون طالب من 60 دولة.

شهد حفل تتويج الدورة العاشرة من تحدي القراءة العربي في فلسطين تتويج الطالبة غزل رشاد عادل تيم من الصف العاشر في مدرسة بنات العودة الثانوية بمديرية بيت لحم بطلة للتحدي على مستوى دولة فلسطين .

وجرى الحفل الختامي في مدينة رام الله بحضور الوكيل المساعد للشؤون الطلابية في وزارة التربية والتعليم الفلسطينية صادق الخضور، وحشد من المهتمين بالشأن الثقافي وأولياء أمور الطلاب والطالبات. وبلغ عدد المشاركين في التصفيات الفلسطينية 712 ألفًا و765 طالبًا وطالبة من 1719 مدرسة، تحت إشراف 4788 مشرفًا ومشرفة، وهو رقم قياسي يعكس الإقبال الكبير على المشاركة في هذه المبادرة العربية الرائدة.

كما تم خلال الحفل الإعلان عن فوز عاهد صالح أبوالرب من مديرية جنين بلقب المشرف المتميز، ومدرسة ذكور الإسراء الثانوية الخاصة من مديرية طولكرم بلقب المدرسة المتميزة. وفي فئة أصحاب الهمم، فازت الطالبة غزل إسماعيل صدقي دراغمة من الصف العاشر في مدرسة النور للمكفوفين بمديرية جنين بالمركز الأول من بين 450 طالبًا وطالبة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتأهل إلى التصفيات النهائية على مستوى فلسطين عشرة طلاب وطالبات، من بينهم ممثلون عن مختلف المناطق الفلسطينية بما فيها القدس وغزة، مما يؤكد شمولية المشاركة رغم التحديات. وعلى المستوى العالمي، حققت الدورة العاشرة من تحدي القراءة العربي إنجازًا غير مسبوق بوصول عدد المشاركين إلى 40 مليونًا و286 ألفًا و428 طالبًا وطالبة من 60 دولة، بينهم 74 ألفًا و62 طالبًا من أصحاب الهمم، بزيادة 24% عن الدورة التاسعة. وشارك في هذه الدورة 138 ألفًا و426 مدرسة و161 ألفًا و507 مشرفين ومشرفات.

وأكد وزير التربية والتعليم العالي الفلسطيني الدكتور أمجد برهم أن هذه المشاركة غير المسبوقة تعكس إيمان الطلبة الفلسطينيين بقيمة المعرفة وقدرتهم على تحويل التحديات إلى فرص للتميز والإبداع. وأشاد بالدور الريادي لدولة الإمارات في إطلاق مبادرات نوعية للارتقاء بالمعرفة والتعليم وصون اللغة العربية، مشيرًا إلى أن الوزارة تنظر إلى هذا الإنجاز كمحطة استراتيجية ضمن رؤيتها لتطوير منظومة تعليمية ترتكز على ترسيخ ثقافة القراءة وتنمية مهارات التفكير النقدي.

من جانبه، أعرب مدير إدارة البرامج والمبادرات في مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية الدكتور فوزان الخالدي عن اعتزازه بالمشاركة الواسعة من فلسطين، مؤكدًا أن تحدي القراءة العربي يواصل ترسيخ مكانته كمنصة معرفية رائدة تسهم في اكتشاف طاقات الطلبة وصقل قدراتهم. ونوّه بجهود فرق العمل والشركاء التربويين في فلسطين الذين أسهموا في إنجاح التصفيات وتعزيز مشاركة الطلبة. وتأتي هذه النتائج لتؤكد أن القراءة تظل بوابة العلم وصناعة المستقبل، وأن الإرادة الفلسطينية في التعلم أقوى من أي تحديات





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