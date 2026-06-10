تتويج الطالبة لجين أحمد عبد بطلة لتحدي القراءة العربي العاشر في العراق

في حفل ختامي عُقد في بغداد، أعلن عن فوز الطالبة لجين أحمد عبد بلقب بطلة تحدي القراءة العربي العاشر على مستوى جمهورية العراق، بعد مشاركة قياسية شملت أكثر من 3.8 مليون طالب وطالبة من 38 ألف مدرسة. كما فاز الطالب سجاد حسن محمد بالأولى في فئة أصحاب الهمم. وأكد وزير التربية العراقي فخره بالمشاركة الواسعة التي تعكس الاهتمام باللغة العربية والقراءة، فيما أشاد ممثل المؤسسة المنظمة بالإنجاز غير المسبوق للتحدي عالمياً.

تحتضن العاصمة العراق ية بغداد الحفل الختامي للدورة العاشرة من تحدي القراءة العربي ، حيث أعلن عن تتويج الطالبة لجين أحمد عبد من الصف الرابع في مدرسة نبع الحياة التابعة لمنطقة الأنبار بطلة على مستوى جمهورية العراق .

جاء هذا الإنجاز بعد مشاركة واسعة تضم 3,813,694 طالباً وطالبة من مختلف المحافظات، يمثلون 38,160 مدرسة، ويشرف عليهم 19,439 مشرفاً ومشرفة. كما فاز الطالب سجاد حسن محمد من الصف الرابع في مدرسة نور الإمام حسين للمكفوفين وضعاف البصر التابعة لمنطقة كربلاء بالمركز الأول في فئة أصحاب الهمم. وصعد إلى التصفيات النهائية عشرة طلاب وطالبات، تنافسوا على اللقب خلال الحفل الذي حضره عبد الكريم عبطان الجبوري وزير التربية العراقي، وعدد من المسؤولين والتربويين العاملين في المبادرة، وأولياء أمور المشاركين.

وأعرب الوزير الجبوري عن فخره بالمشاركة العراقية الكبيرة التي تعكس وعي أبناء العراق بأهمية القراءة والمعرفة في بناء المستقبل، مشيراً إلى أن التصفيات كشفت الاهتمام الكبير باللغة العربية وشغف القراءة لدى الطلبة. وثمن جهود مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" في نشر ثقافة القراءة وتعزيز مكانة اللغة العربية، وهنأ الفائزين وجميع المشاركين.

من جانبه، أكد الدكتور فوزان الخالدي مدير إدارة البرامج والمبادرات في المؤسسة، أن الدورة العاشرة في العراق أسهمت في تحقيق قفزة نوعية في المهارات اللغوية والمعرفية للمشاركين، مؤكداً أن إنجازات الطلبة العراقيين تؤكد سعيهم لكتابة قصة نجاح تليق بمكانة بلدهم الحضارية. وقدم الشكر إلى وزارة التربية والجهات التعليمية على جهودهم في إنجاح التصفيات.

يُذكر أن تحدي القراءة العربي، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في 2015، حقق إنجازاً غير مسبوق في دورته العاشرة بمشاركة 40,286,428 طالباً وطالبة من 60 دولة، بزيادة 24% عن الدورة التاسعة، بما في ذلك 74,062 من أصحاب الهمم، وشاركت فيه 138,426 مدرسة و161,507 مشرفين. يهدف التحدي، الذي تنظمه مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، إلى تعزيز حب القراءة لدى الطلبة، وتطوير مهاراتهم اللغوية، وتحبيبهم باللغة العربية، وبناء منظومة قيمية للأجيال الجديدة من خلال اطلاعهم على ثقافات متنوعة





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