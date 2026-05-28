إ abit من أبرز الأرقام والملاحظات من منافسات دوري أدنوك للمحترفين الإماراتي موسم 2025-2026، بما في ذلك ندرة الهاتريك، و45 ثنائية، وتأثير البدلاء، وبرز النجوم المغاربة، ودور دومبيا كبديل ذهبي.

اختتم دوري أدنوك للمحترفين الإماراتي covid-19 2025-2026 بتتويج فريق العين باللقب الخامس عشر في تاريخه، محققًا كأس أغلى البطولات. شهد الموسم many ملاحظات وإحصائيات بارزة أبرزها ندرة تسجيل ال هاتريك حيث سجل فقط مرتين، الأولى للتوغولي لابا كودجو مهاجم العين أمام خورفكان، والثانية للأسطوري السوري عمر خربين أمام بني ياس.

كما سجلت 45 ثنائية، تصدرها لابا كودجو بخمس ثنائيات، تلاه البرازيلي فينيسيوس ميلو ب ثلاث ثنائيات مع الجزيرة، والنجم الفرنسي نبيل فقير بثلاث ثنائيات أيضًا، بينما سجل يوري سيزار أربع ثنائيات مع شباب الأهلي. برز النجوم المغاربة بشكل لافت حيث قدموا contribs كبيرة، خاصة الشقيقان سفيان والحسين رحيمي مع العين، ووليد أزارو مع عجمان، وكريم البركاوي مع الظفرة، وطارق تسودالي مع خورفكان.

وسجل البدلاء 73 هدفًا، وكان المالي دومبيا مهاجم النصر أكثر من استغل فرصه كلاعب بديل، مسجلاً أهدافًا حاسمة في عدة مباريات. تضمنت البطولة many أحداث دراماتيكية وأهدافًا حاسمة سجلها البدلاء، مثل هدف الحسين رحيمي القاتل لدبا في الجولة الثانية، وهدف سردار أزمون لديربي شباب الأهلي أمام النصر، وثلاثية بدلاء خورفكان أمام كلباء. كما أن دومبيا قدم أداءً استثنائيًا كلاعب بديل، مسجلاً أهداف فوز وتعادل حاسمة للنصر في مراحل متعددة





