تتويج الفائزين بجوائز معرض الشارقة الدولي للكتاب 2026

تكريم سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي للفائزين بجوائز الدورة الخامسة والأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2026، بتفوق طلبات الترشيح وحضور عالمي.

في خطوة تعكس الاهتمام الكبير بالثقافة والإبداع الأدبي، كرمت سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي ، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب ، الفائزين بجوائز الدورة الخامسة والأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2026. وقد أقيم هذا الحفل الهام ضمن فعاليات المعرض الذي تنظمه الهيئة في مركز إكسبو الشارقة، وذلك تحت شعار "من صُنع الحكايات"، وذلك بحضور أحمد بن ركاض العامري ، الرئيس التنفيذي ل هيئة الشارقة للكتاب ، ووفد من الكتّاب والناشرين والشخصيات الثقافية والإعلامية المرموقة.

ارتفاع ملحوظ في طلبات الترشيح والجوائز

شهدت جوائز المعرض هذا العام ارتفاعاً كبيراً في عدد طلبات الترشيح، التي بلغت 3018 طلباً موزعة بين جوائز أفضل كتاب إماراتي وعربي وأجنبي، مما يدل على الزخم الإبداعي المتزايد. واستقبلت جائزة أفضل كتاب إماراتي 380 طلبا، مقارنة بـ184 طلبا في العام الماضي، مما يعكس دفعة قوية للموهوبين محلياً. فيما ارتفعت طلبات الترشيح لجائزة أفضل كتاب عربي من 1339 إلى 1593 طلبا، وسجلت جائزة أفضل كتاب أجنبي 1045 طلبا، مقابل 454 طلبا في الدورة السابقة، مشيرة إلى النمو الواضح في المشاركة العربية والدولية.

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وأكدت خولة المجيني، المنسق العام لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، أن تكريم الفائزين يأتي تقديرا للجهود الإبداعية والمعرفية التي يبذلها الكتّاب والناشرون في تقديم أعمال متميزة تثري عالم الأدب والفكر والمعرفة. مشيرة إلى أن دعم المبدعين والناشرين وتقدير منجزاتهم يمثل جزءاً أساسياً من المشروع الثقافي الذي أرسى دعائمه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مما يثبت استمرار الدعم المؤسسي القوي للمنتج الثقافي.

تفاصيل الفائزين بجائزة أفضل كتاب إماراتي

كرّمت سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي الفائزين بجائزة "أفضل كتاب إماراتي" لعام 2026، حيث فازت الكاتبة مريم الزرعوني بجائزة "فئة الرواية" عن روايتها "سنوات المغر - هوامش من سيرة الغريب"، الصادرة عن مركز أبوظبي للغة العربية. كما نال الكاتب سرور خليفة الكعبي جائزة "فئة الدراسات" عن كتابه "قاموس فصيح الكلمات في حديث أهل الإمارات"، الصادر عن دار نبطي للنشر، ليحتل الكتابان موقع الصدارة في منافساتهما.

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وفي "فئة الإبداع الأدبي - الشعر"، فاز الدكتور شهاب غانم عن كتابه "المخاض في وادي عبقر"، الصادر عن ميتافيرس بريس، ليضيف قيمة شعرية غنية إلى قائمة الفائزين. بينما حصد الكاتب صالح البحار جائزة "فئة الرواية الأولى" عن روايته "أنين الناي"، الصادرة عن دائرة الثقافة بالشارقة، مما يبرز تنوع الاتجاهات الأدبية بين الجيل الجديد من الكتاب الإماراتيين.

النجاح العربي والدولي في مسابقات الكتاب

وفي جائزة "أفضل كتاب عربي" لعام 2026، فاز الكاتب أنطوان الدويهي بالجائزة في مجال الرواية عن عمله "الشتاء الكبير"، الصادر عن الدار العربية للعلوم ناشرون، ليؤكد حضوراً عربياً قوياً في المشهد الأدبي. وتوج هذا النجاح بافتتاح آفاق جديدة للحوار الأدبي بين الثقافات المختلفة التي تشارك في المعرض الدولي.

أما جائزة "أفضل كتاب أجنبي" لعام 2026، ففازت بها الكاتبة مارسيا هاتشينسون (Marcia Hutchinson) في "فئة الأعمال الخيالية" عن روايتها "The Mercy Step"، الصادرة عن دار "Cassava Republic Press". فيما نالت الكاتبة نيرمالا لاكشمان (Nirmala Lakshman) جائزة "فئة الأعمال الواقعية" عن كتابها "The Tamils: A Portrait of a Community"، الصادر عن دار "Aleph Book Company Pvt Ltd"، مما يعكس عالمية المعرض وجاذبيته للكتاب العالميين.

تكريم دور النشر ومسار إطلاق للنشر المستدام

في الجوائز المخصصة لدور النشر لعام 2026، فازت "منشورات القاسمي" بجائزة "أفضل دار نشر محلية"، فيما حصدت "المؤسسة العربية للدراسات والنشر" من لبنان جائزة "أفضل دار نشر عربية". وذهبت جائزة "أفضل دار نشر أجنبية" إلى دار "سونيا دراغا للنشر" من بولندا (Sonia Draga Publishing House)، لتكريم المؤسسات التي تساهم في نشر المعرفة.

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كما كرمت سمو الشيخة بدور القاسمي خريجي مسار "إطلاق"، التابع لصندوق الشارقة لاستدامة النشر "انشر"، بحضور سعادة أحمد بن ركاض العامري، وإيمان بن شيبة، مديرة إدارة المبادرات الاستراتيجية والأسواق العالمية في هيئة الشارقة للكتاب. وقد شمل التكريم 16 مشروعا، من بينهم إسماء الرئيسي، وحمدة الياسي، وموزة العتيبة، ومهرة علي عن "ألفة"، وإسراء الملا عن "إزهار للنشر والتوزيع"، لإبراز دور الصندوق في دعم الناشئين.