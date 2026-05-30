تتويج الشارقة ضيف شرف وارسو 2026

تعتبر مشاركة الشارقة ضيف شرف في معرض وارسو الدولي للكتاب 2026، إنجازاً يعتبر محطة جديدة في مسار المشروع الثقافي الذي تقوده الإمارة منذ عقود، حيث يعتبر هذا الإنجاز ترجمة عملية لVISION 2026 التي وضعها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي وضع الثقافة في قلب مشروع الشارقة التنموي.

ويؤكد أن حضور الشارقة الثقافي دولياً يعكس صورة دولة الإمارات العربية المتحدة، ومكانتها الثقافية المتنامية على المستوى العالمي، ويقدم نموذجاً إماراتياً يقوم على الانفتاح والتبادل المعرفي والاستثمار المستدام في الثقافة وصناعة الكتاب. ويشير إلى أن معارض الكتب الدولية أصبحت من أبرز المنصات التي تتيح للإمارات أن تقدم صوتها الثقافي إلى العالم، وأن تبني من خلالها شراكات طويلة المدى مع مؤسسات النشر والترجمة والثقافة، في مختلف القارات.

ويتمنى أن يظل هذا الحضور الثقافي المستدام بين الإمارات وأوروبا، ويؤكد على الدور القيادي لسمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، في ترسيخ هذا الحضور الدولي وتعزيزه. ويؤكد على أن الإقبال الكبير الذي شهدته مشاركة الشارقة كأول ضيف شرف عربي لمعرض وارسو الدولي للكتاب 2026، عكس حجم الاهتمام الذي تحظى به الثقافة، الإماراتية والعربية، لدى الجمهور البولندي والأوروبي، وأكد أن البرنامج الثقافي والمهني الذي قدمته الإمارة طوال أيام المعرض نجح في فتح مساحات واسعة للحوار والتفاعل المباشر مع القرّاء، والناشرين، والمثقفين، بما تجاوز إطار المشاركة الرسمية إلى تجربة ثقافية، حيّة ومؤثرة، تركت حضوراً واضحاً في المشهد الثقافي للمعرض.

ويشير إلى أن التفاعل مع الندوات، والقراءات الشعرية، والعروض الفنية، واللقاءات المهنية في جناح الشارقة، يعكس قدرة الثقافة على بناء جسور حقيقية بين الشعوب، ويؤكد أن الكتاب لا يزال يحتفظ بدوره بوصفه واحدة من أكثر أدوات التواصل الإنساني، عمقاً وتأثيراً، ويؤكد على أن الشارقة جاءت إلى وارسو حاملة معها برنامجاً يعبّر عن الثقافة، الإماراتية والعربية، بكل تنوعها، ويقدمها للجمهور الأوروبي بصورتها المعاصرة والمنفتحة، والمتجذرة في الوقت ذاته.

ويشير إلى أن ما تحقق في وارسو يمثل بداية لمسارات جديدة من العمل المشترك والتبادل الثقافي بين الإمارات وبولندا، وبين العالم العربي وأوروبا عموماً، معرباً عن ثقته بأن العلاقات التي بُنيت خلال هذه المشاركة ستثمر مشاريع مستقبلية في مجالات النشر، والترجمة، والتبادل الثقافي، وستترك أثراً مستداماً يتجاوز أيام المعرض، ليصل إلى القرّاء والمؤسسات والأسواق





