تتهم الحكومة الكولومبية الإكوادور بالتدخل في الانتخابات الرئاسية بعد إلغاء الرئيس الإكوادوري رسوم جمركية بنسبة 100% على واردات كولومبيا.

تتهم الحكومة الكولومبية الإكوادور ب التدخل في الانتخابات الرئاسية بعد إلغاء الرئيس الإكوادور ي رسوم جمركية بنسبة 100% على واردات كولومبيا ، وذلك بعد اجتماعه مع مرشح اليمين المتطرّف في الانتخابات الكولومبية التي تجرى الأحد.

وعشية الجولة الأولى، أعلن الرئيس الإكوادوري إلغاء الرسوم الجمركية الحالية البالغة 100 في المئة على الواردات من كولومبيا، وذلك بعد تبادل الآراء مع أبيلاردو دي لا إسبريلا. ويخوض البلدان حرباً تجارية منذ أشهر، مع اتهام الإكوادور كولومبيا بالفشل في مكافحة تهريب المخدرات والتعدين غير القانوني على طول حدودهما المشتركة. ويروّج المرشحون في كولومبيا أنفسهم على أنهم من أشدّ المعارضين لسياسة الرئيس الإكوادوري فيما يتعلّق بالتعدين غير القانوني.

ويستغلّ بعض المرشحون في الانتخابات الكولومبية سياسة الرئيس الإكوادوري فيما يتعلّق بالتعدين غير القانوني لتعزيز حملتهم الانتخابية. ويقول المرشحون أنهم إذا ما فازوا بالانتخابات، فإنهم سيسعون إلى إنهاء سياسة الرئيس الإكوادوري فيما يتعلّق بالتعدين غير القانوني. ويصرّ بعض المرشحون على ضرورة إنهاء سياسة الرئيس الإكوادوري فيما يتعلّق بالتعدين غير القانوني، ويعتبرونها تهديداً للسيادة الوطنية. ويروّج بعض المرشحون أنفسهم على أنهم من أشدّ المعارضين لسياسة الرئيس الإكوادوري فيما يتعلّق بالتعدين غير القانوني.

ويستغلّ بعض المرشحون سياسة الرئيس الإكوادوري فيما يتعلّق بالتعدين غير القانوني لتعزيز حملتهم الانتخابية. ويصرّ بعض المرشحون على ضرورة إنهاء سياسة الرئيس الإكوادوري فيما يتعلّق بالتعدين غير القانوني، ويعتبرونها تهديداً للسيادة الوطنية





alkhaleej / 🏆 3. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الإكوادور كولومبيا الانتخابات الرئاسية التدخل الرسوم الجمركية

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

وصفة 'بيل غيتس' للتغلب على أي وباءأعرب الملياردير بيل غيتس عن قلقه إزاء عدم استعداد العالم لأوبئة جديدة محتملة، مؤكدا أن الحل الوحيد هو تطوير لقاح خلال 100 يوم وإنتاجه بالحجم الكافي خلال الـ 100 يوم التالية.

Read more »

شرعوا في سرقة 100 هاتف بصفقة مزيفة | صحيفة الخليجتقدم مدير شركة لتجارة الهواتف المتحركة في منطقة ديرة بدبي، ببلاغ يفيد بتعرضه للاعتداء والسرقة من عصابة إفريقية شرعت في سرقة 100 هاتف بقيمة 100 ألف درهم....

Read more »

مبيعات عقارات دبي تتجاوز الـ100 مليار درهم في 100 يوم | صحيفة الخليجحققت مبيعات عقارات دبي أكثر من 100 مليار درهم خلال 100 يوم منذ بداية العام الجاري، وحتى يوم أمس، نتجت عن 34,229 صفقة شملت 26,510 وحدة سكنية، و3,277 مبنى

Read more »

«طيران الإمارات» تحتفل بمئوية استوديوهات «وارنر براذرز»تعرض «طيران الإمارات» مجموعة خاصة من 100 فيلم، احتفالاً بمرور 100 عام على تأسيس استوديوهات وارنر براذرزrn

Read more »

100 مليار درهم مبيعات عقارات دبي في أقل من 100 يومسجلت التصرفات الإجمالية في سوق عقارات دبي منذ بداية العام وحتى نهاية تعاملات الاثنين

Read more »

بدء منافسات الدور الرئيسي لبطولة تحدي الحبتور الدولية لتنس السيداتتنطلق منافسات الدور الرئيسي للنسخة الـ27 من بطولة تحدي الحبتور الدولية لتنس السيدات في دبي. البطولة تشارك فيها 100 لاعبة وجوائزها 100 ألف دولار.

Read more »