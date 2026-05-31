تترقب وول ستريت تقرير الوظائف والتضخم وقرار الفائدة

تتوقع وول ستريت تقرير الوظائف والتضخم وقرار الفائدة هذا الأسبوع، حيث يدرسون ما إذا كان التضخم المتصاعد واحتمالية رفع أسعار الفائدة سيؤثران سلباً في صعود أسهم الشركات الأمريكية.

ويشكل نتائج شركة برودكوم المقرر صدورها خلال الأيام المقبلة اختباراً كبيراً لقطاع الذكاء الاصطناعي الذي يشهد ازدهاراً كبيراً، حيث واصلت مؤشرات الأسهم الأمريكية صعودها وسجل المؤشر 'إس آند بي' مكاسب للأسبوع التاسع على التوالي. وقادت أسهم التكنولوجيا انتعاش السوق مدعومة بتوقعات أرباح قوية مدفوعة بطفرة الذكاء الاصطناعي، بعد أن تضررت أسهم التكنولوجيا وغيرها في مارس الماضي من الأسهم الضخمة المؤثرة بشدة.

وفي حوار مع رويترز قال تشاك كارلسون، الرئيس التنفيذي لشركة هورايزون لخدمات الاستثمار، إن هذه الأسهم شهدت تصحيحاً كبيراً بالفعل، وما كان بمثابة الوقود الحقيقي لهذا السوق هو إقبال المستثمرين على شراء أسهم تلك المجموعة بعد أن لاحظوا القيم التي تمت استعادتها، ورأوا أن الأرباح لا تزال تنمو بمعدلات سريعة للغاية. وشهدت الأسواق انتعاشاً في الأسابيع الأخيرة بفضل آمال إنهاء الحرب مع إيران، والتي امتدت الآن إلى ثلاثة أشهر. ولا تزال أسعار الأصول عرضة لتأثير تطورات الصراع خلال هذا الأسبوع.

ويأتي التقرير الشهري للتوظيف، المقرر صدوره في الخامس من يونيو، في ظل تزايد قلق المستثمرين من استمرار ارتفاع معدلات التضخم واحتمالية أن يؤدي ذلك إلى رفع أسعار الفائدة، وهو ما سيكون له أثر سلبي في سوق الأسهم. وأظهرت بيانات الخميس ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 3.8% خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في إبريل، وهو أكبر ارتفاع منذ مايو 2023، وجاء مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة في خضم الحرب الإيرانية.

ويتابع الاحتياطي الفيدرالي مؤشرات التضخم لنفقات الاستهلاك الشخصي لتحقيق هدفه المتمثل في خفض التضخم إلى 2%. ويرى المحللون بأن تقرير التوظيف إن جاء قوياً بالتزامن مع استمرار ارتفاع معدلات التضخم، فإن ذلك سيؤثر في توقعات سياسة الاحتياطي الفيدرالي. وإن جاء التقرير أضعف من المتوقع فربما يُخفف ذلك المخاوف من اضطرار الاحتياطي الفيدرالي إلى التحول نحو سياسة نقدية أكثر تشدداً.

وتشير توقعات استطلاع أجرته 'رويترز' حتى الجمعة إلى أن تقرير الوظائف لشهر مايو سيُظهر معدل بطالة يبلغ 4.3% وزيادة قدرها 85 ألف وظيفة. وحذر أنجيلو كوركافاس، كبير استراتيجيي الاستثمار العالميين في شركة إدوارد جونز، خلال حواره مع رويترز، من أن زيادة تتجاوز 150 ألف وظيفة قد تشكل تحدياً للأسهم إذا غذّت المخاوف بشأن اقتصاد 'مُفرط النشاط' الذي سيدفع أيضاً عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى الارتفاع.

وتُحدث نتائج الربع الأخير لشركة برودكوم، سادس أكبر شركة أمريكية من حيث القيمة السوقية، والمقرر صدورها الأربعاء، تداعيات في وول ستريت. فقد شهدت أسهم شركات أشباه الموصلات ارتفاعاً حاداً في الأسابيع الأخيرة، مدفوعةً بالتفاؤل بشأن زيادة أرباح شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية في ظل التوسع الهائل في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. ومنذ أدنى مستوى سجله السوق في 30 مارس من هذا العام ارتفع مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات بنحو 80%، بينما ارتفعت أسهم برودكوم بأكثر من 50%.

وارتفع 'إس آند بي' بأكثر من 19% خلال تلك الفترة. وتشمل البيانات الاقتصادية الأمريكية الأخرى المقرر صدورها هذا الأسبوع تقارير عن نشاط قطاعي التصنيع والخدمات كما سيصدر تقرير رئيسي آخر عن التضخم في الأسبوع المقبل الذي سيكون من بين آخر البيانات قبل أول اجتماع لكيفن وارش كرئيس لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في الفترة من 16 إلى 17 يونيو.

وتشير أسعار العقود الآجلة إلى احتمال أكبر لرفع سعر الفائدة هذا العام مقارنةً بخفضه، على الرغم من رغبة الرئيس دونالد ترامب الشديدة في أن يخفف الاحتياطي الفيدرالي سياسته النقدية. ويُعدّ احتمال رفع أسعار الفائدة، إلى جانب ارتفاع التضخم، أحد العوامل التي ساهمت في الارتفاع الأخير في عوائد السندات. وعلى الرغم من انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية إلى حد ما، حيث بلغ عائد السندات لأجل 10 سنوات حوالي 4.45%، إلا أن ارتفاع العوائد يشكل خطراً على أسواق الأسهم.

فارتفاع عوائد السندات من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للمستهلكين والشركات، فضلاً عن زيادة المنافسة الاستثمارية في سوق الأسهم. فإن شهدت الأسواق ارتفاعاً حقيقياً في أسعار الفائدة؛ واستمر هذا الارتفاع، فسيكون ذلك هو الأمر الذي يثير مخاوف المستثمرين





